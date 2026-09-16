Proč si myslíme, že když se hodně snažíme, musí to být správně
Máme zvláštní zvyk. Když se nám něco daří, řekneme si, že jsme šikovní. Když se nám něco nedaří, řekneme si, že se musíme víc snažit. A tak se snažíme. A ono to pořád nejde. Tak se snažíme ještě víc. A když už jsme úplně vyřízení, začneme být dokonce přesvědčeni, že to musí být důležité. Protože kdyby to nebylo důležité, přece bychom se tak nenadřeli. A jsme doma. Začali jsme si totiž plést velikost námahy s velikostí hodnoty.
Čím víc nás to stojí, tím víc tomu věříme
Představte si, že máte dvě cesty. Jedna vede rovně. Je příjemná, zvládnete ji bez větších problémů a za chvíli jste v cíli. Druhá vede přes kopec, bahno, trní a možná ještě přes nějakého rozzuřeného myslivce, který vám vysvětlí, že tudy se opravdu nechodí. Která cesta vám bude připadat hodnotnější? Samozřejmě ta druhá. Protože vás stála víc. A lidský mozek je v tomhle pozoruhodně primitivní účetní. Když jsem do něčeho investoval tolik času, energie, peněz a nervů, přece to nemůže být špatně. Může. Ale to se nám nechce slyšet. Mnohem příjemnější je říct: „Ještě trochu zabrat.“ Takže zabíráme. Protože snažit se víc je psychologicky mnohem pohodlnější než připustit, že jsme se možná vydali špatným směrem.
„Musím se víc snažit“ zní skoro vždycky dobře
Je na tom něco skoro geniálního. Když někomu řeknete: „Možná to děláš špatně.“ Moc povzbudivé to není. Ale když řeknete: „Musíš víc makat.“ Najednou to zní jako životní moudrost. Vytrvalost je přece ctnost. Disciplína je ctnost. Nevzdávat se je ctnost. Bojovat je ctnost. O překážkách se píšou motivační citáty, protože překážka je přece příležitost růst. Jenže je tu jeden malý problém. Některé překážky nejsou výzva. Některé překážky jsou cedule s nápisem: Tudy ne. A člověk, který si z každé cedule udělá osobní výzvu, může strávit půl života dokazováním, že ji dokáže obejít. Pak se večer unaveně posadí a je na sebe hrdý. „Zase jsem to nevzdal.“ Ano. Jen možná nebylo co vyhrávat.
Máme totiž rádi hrdiny, kteří trpí
Všimli jste si někdy, jak snadno obdivujeme člověka, který se pro něco obětuje? Čím větší utrpení, tím větší respekt. Když někdo něco zvládne snadno, řekneme: „Ten má talent.“ Když se někdo deset let trápí, překonává překážky, vstává ve čtyři ráno a několikrát se psychicky zhroutí, máme pro něj úplně jiný výraz: „To je bojovník.“ A možná právě tady začíná problém. Protože jsme si zvykli, že to, co bolí, má větší cenu než to, co jde snadno. Takže když vám něco jde přirozeně, můžete dokonce začít pochybovat, jestli je to dost dobré. „Tohle mi jde nějak samo.“ Podezřelé. „Asi tomu nevěnuju dost.“ A tak si přidáme práci. Přidáme komplikace. Přidáme povinnosti. Přidáme další kurz, další plán, další tabulku, další předsevzetí. A pak jsme konečně spokojení. Teď už to bolí. Teď už to určitě stojí za to.
Jenže námaha není morální důkaz
Tohle je možná věta, kterou potřebujeme slyšet častěji: To, že vás něco stálo hodně, ještě neznamená, že to bylo správné. Můžete strávit deset let v práci, která vám nikdy neseděla. Můžete roky zachraňovat vztah, který už zachránit nechce. Můžete měsíce opravovat něco, co bylo od začátku špatně navržené. Můžete se celý život snažit splnit očekávání člověka, který vám nikdy žádné uznání dát nehodlá. A přesto můžete mít pocit, že když už jste tomu dali tolik, musíte pokračovat. Protože přestat by bolelo. Nejen kvůli tomu, co ztratíte. Ale také kvůli tomu, co byste si museli přiznat. Že jste se možná snažili strašně moc. A úplně zbytečně.
To se přiznává zatraceně těžko
Říct: „Nevyšlo to.“ To ještě jde. Ale říct: „Nevyšlo to a já jsem tomu věnoval posledních pět let.“ To už bolí. A ještě horší je: „Nevyšlo to, věnoval jsem tomu pět let a celou dobu jsem měl možnost zjistit, že to nefunguje.“ Takovou větu už si člověk před sebou nerad připouští. Protože najednou nejde jen o neúspěch. Jde o zpochybnění vlastního rozhodování. A ego je v tomhle velmi kreativní. Najde vám dalších deset důvodů, proč pokračovat. „Už jsem do toho tolik investoval.“ „Teď už přece nemůžu přestat.“ „Ještě tomu musím dát šanci.“ „Kdybych to vzdal teď, všechno předtím bylo k ničemu.“ A poslední věta je možná nejnebezpečnější. Protože někdy je právě pokračování tím, co udělá předchozí ztrátu ještě větší.
Představte si běžný život
Člověk nastoupí do práce. Není tam spokojený. První rok si říká, že si musí zvyknout. Druhý rok, že musí víc zabrat. Třetí rok dostane povýšení a řekne si, že teď už to přece musí dávat smysl. Pátý rok má větší plat, větší odpovědnost a ještě menší radost. A když se ho někdo zeptá: „Proč tam vlastně pořád jsi?“ Odpoví: „Protože jsem tomu věnoval deset let.“ To je zvláštní argument. Je to trochu jako říct: „Do tohoto autobusu jsem nastoupil před třemi hodinami, takže už v něm přece musím zůstat.“ Jenže autobus může jet úplně jinam. A někdy není problém v tom, že málo šlapeme. Problém je, že šlapeme na plyn zaparkovaného auta.
Máme totiž strach, že snadné znamená málo hodnotné
Možná proto si někteří lidé komplikují i věci, které komplikovat nemusí. Když něco funguje, začnou hledat problém. Když je vztah klidný, začnou se ptát, jestli v něm není málo vášně. Když jim práce jde, mají pocit, že se málo snaží. Když něco pochopí rychle, začnou tomu méně věřit než něčemu, co museli studovat půl roku. Jako bychom měli v hlavě zabudovaný malý kontrolní mechanismus: „Tohle bylo nějak snadné. Určitě je v tom háček.“ A tak si ho najdeme. Protože obtížnost nám dává pocit, že jsme něco skutečně odpracovali. Jenže život není tělocvična. Nemusíme u každé dobré věci dokazovat, kolik kliků jsme kvůli ní udělali.
A pak přijde ten největší paradox
Někdy si člověk celý život myslí, že jeho největší předností je vytrvalost. Že nikdy nic nevzdal. Že vždycky zatnul zuby. Že dokázal překonat všechno, co mu život postavil do cesty. A možná je to skutečně obdivuhodné. Ale možná by se měl jednou zeptat: „A co když jsem některé věci neměl překonávat? Co když jsem je měl opustit?“ To není totéž jako vzdát se při prvním problému. To by bylo příliš jednoduché. Jde o něco jiného. O schopnost rozeznat, jestli překážka stojí mezi vámi a cílem, nebo jestli vám právě vysvětluje, že žádný cíl tím směrem není. Protože když narazíte jednou, můžete zabrat. Podruhé můžete hledat jinou cestu. Potřetí už je možná dobré podívat se na mapu. A když do stejné zdi narazíte po desáté? Možná nepotřebujete silnější hlavu. Možná potřebujete jinou ulici.
Někdy totiž není hrdinství vydržet
Vydržet umí každý, kdo už neví, co jiného dělat. Skutečná otázka může být mnohem nepříjemnější: Umíme také poznat, kdy už naše vytrvalost není statečnost, ale jen strach přiznat si chybu? Protože přestat se snažit může být někdy těžší než snažit se dál. Když pokračujete, pořád můžete doufat. Když zastavíte, musíte se podívat pravdě do očí. A pravda občas není: „Ještě trochu.“ Občas je: „Tudy ne.“ Možná tedy nepotřebujeme vždycky víc disciplíny. Možná nepotřebujeme další motivační citát o tom, že vítězové se nikdy nevzdávají. Možná bychom si občas měli dovolit položit mnohem méně hrdinskou otázku: „A má to vůbec smysl?“ Protože někdy nejde o to, že jsme se snažili málo. Někdy jsme se snažili tak strašně moc, až jsme si tím znemožnili všimnout, že jsme celou dobu šli špatným směrem. Ne každá velká námaha vede k velké věci. Někdy jen velmi usilovně dokazujeme, že jsme se spletli.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.