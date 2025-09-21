Proč si cizí chyby všimneme okamžitě, ale vlastní až na smrtelné posteli
Jsme všímaví tvorové. Alespoň to o sobě rádi tvrdíme. Jenže tato všímavost má jeden malý háček: funguje především na druhé. Na jejich faux pas, přeřeky, trapasy a selhání. Naše vlastní chyby? Ty se nám ukazují s noblesní opatrností – většinou až tehdy, kdy už je pozdě.
Je to zvláštní: zatímco sousedovo špatně zaparkované auto nám pije krev okamžitě, vlastní životní přešlapy vidíme v plné kráse až při bilancování. To bývá někdy kolem smrtelné postele. Do té doby si vystačíme s luxusní kombinací sebeklamu a psychologických brýlí, které zamlžují realitu.
Radar na cizí chyby
Cizí chyby nám naskakují do očí s rychlostí blesku. Kolega v práci něco zapomněl? Vidíme hned. Partnerka udělala v kuchyni drobnou chybu? Registrujeme okamžitě. Dítě přineslo trojku? Katastrofa. Proč? Protože mozek je vybaven na rychlé hledání odchylek. A cizí nedostatky jsou skvělou možností, jak si potvrdit, že my jsme na tom vlastně dobře. Trochu jako by nám podvědomí šeptalo: „Vidíš? On to nezvládá. Ty ano. Gratulujeme, vaše ego právě dostalo pamlsek.“
Proč své chyby nevidíme
Naše vlastní přešlapy mají jiný osud. Ty se většinou schovají do šuplíku racionalizace. Když něco pokazíme, okamžitě vymyslíme důvod, proč to vlastně nedopadlo špatně – nebo proč to nebyla naše vina. Psychologové tomu říkají sebezáchovný bias, já tomu říkám manuál k přežití ve vlastní hlavě. Kdybychom totiž viděli všechny své chyby hned, bez příkras a výmluv, život by byl k nevydržení. A tak si nastavujeme filtr. Cizí chyba = realita. Moje chyba = vysvětlení.
Sebeklam jako lék na přežití
Představte si, že byste měli neustále vnímat, jak jste někoho zklamali, jak jste něco pokazili, jak jste selhali. Bylo by to nesnesitelné. Proto si mozek vytváří ochranný mechanismus: dělá z vás vlastního advokáta. Na obhajobu jste mistr světa. Na přiznání viny – no, to se raději odkládá. Proto se říká, že největší moudrost přichází až ke konci života. Ne proto, že bychom ji nemohli mít dřív. Ale proto, že teprve na smrtelné posteli už nemáme důvod si nic nalhávat. Tam už jde o čestné přiznání – poslední inventuru před odchodem.
Jak z toho ven (pokud vůbec chceme)
Otázkou je, zda se vůbec chceme své selektivní slepoty zbavit. Protože ona nás paradoxně drží při životě. Bez určité dávky omluv a výmluv bychom si život zprotivili dřív, než bychom stihli zestárnout. Ale možná by stálo za to si občas malinko odmlžit brýle. Dát si tu práci a připustit, že to nebyl jen „náročný den“, ale že jsme byli protivní. Že to nebyla „složitá situace“, ale že jsme prostě zvolili špatně. A že to, co si na druhých všímáme s chirurgickou přesností, děláme taky – jen s trochu lepší rétorikou.
Pointa na závěr
Možná není cílem být dokonalý a vidět všechny své chyby hned. Možná stačí být jen o chlup upřímnější. Protože jestli budeme čekat na tu poslední chvíli, kdy nám to všechno sepne, riskujeme, že to bude opravdu první a poslední okamžik opravdové jasnozřivosti v našem životě. A přiznejme si – to je přece jen trochu pozdě.
Ondřej Vejsada
