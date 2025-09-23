Proč se tváříme, že hledáme pravdu, když ve skutečnosti chceme mít pravdu
Rozdíl mezi poznáním a egem – a proč je pro nás vítězství v hádce často víc než moudrost
Říkáme, že hledáme pravdu. Ale upřímně – kdy naposledy jste po hádce řekli: „Máš pravdu, já se mýlil.“? Asi ne často. A když už, tak většinou s takovým sebezapřením, že by i zenový mnich dostal tik v oku.
Ve skutečnosti totiž většina z nás nehledá pravdu. Hledáme vítězství. Chceme, aby ten druhý uznal, že my jsme ti chytří, prozíraví a samozřejmě neprůstřelní. Kdybychom skutečně toužili po poznání, poslouchali bychom. Ale co děláme? Přerušujeme, argumentujeme, vytahujeme příklady z dětství i tabulky z Wikipedie – jen aby se to nakonec „počítalo pro nás“.
Ego jako amatérský právník
Naše ego totiž funguje jako právník v levné televizi: nezajímá ho, kde je pravda, ale jak případ vyhrát. Fakta ohýbá, důkazy překrucuje a když už nic jiného, vytáhne „námitku!“ jen proto, aby získalo čas. Proto taky tolik hádek končí tím, že se nikdo nic nového nedozví, zato oba odcházejí s pocitem, že „ten druhý je úplně mimo“. A to i tehdy, když třeba oba říkají v zásadě totéž – jen jinými slovy. Ale uznejte, kde by v tom pak bylo vítězství?
Moudrost vs. vítězství
Poznání vyžaduje pokoru – připustit, že se mohu mýlit. Ego ale pokoru považuje za slabost. Proto často raději obětujeme vztahy, klid a někdy i vlastní důstojnost jen proto, abychom uhájili své „mám pravdu“. Paradoxně tak pravda, kterou se snažíme ochránit, mizí pod nánosem argumentačního bahna. Zůstane jen boj. A boj má svého vítěze, ale málokdy má svého moudrého.
Co s tím?
Možná by stálo za to zkusit jednoduchý trik: příště, až budete v pokušení dokázat svou pravdu, zkuste se zeptat:
Chci se teď něco dozvědět, nebo chci jen vyhrát? Pokud je odpověď „vyhrát“, pak si upřímně přiznejte, že nehledáte pravdu, ale trofej pro své ego. A to je taky v pořádku – jen to nazývejme pravým jménem. Protože moudrost nezačíná tím, že máme pravdu. Začíná tím, že se nebojíme připustit, že ji možná nemáme.
👉 A teď otázka na vás: kdy naposledy jste opravdu naslouchali, místo abyste připravovali protiargument?
Ondřej Vejsada
