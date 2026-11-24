Proč se ráno budíme s pocitem, že už jsme něco nestihli
Ještě jsme ani nevstali z postele, a už máme pocit, že jsme pozadu. Den nezačal, ale někde uvnitř už se hlásí provinilý účetní, který nám oznamuje, že máme co dohánět. Znáte ten pocit? Zazvoní budík. Otevřete jedno oko, potom druhé a ještě než se pořádně zorientujete, co je za den, už se vám hlavou honí, co všechno musíte udělat.
Práce, nákup, telefonát, odpověď na e-mail, něco zařídit, na něco nezapomenout. Aha, ještě jsem měl včera zavolat tomu člověku. A co ta věc, kterou jsem odložil na dnešek? No výborně. Ještě jsem ani nevstal a už mám skluz. Přitom se vlastně nic nestalo. Nikdo na nás nečeká s výčitkou, nikdo nám neposlal upomínku a nikdo zatím nezjistil, že jsme něco zanedbali. Přesto se probouzíme s podivným pocitem, že jsme někde v životě pozadu.
Je to zvláštní. Spánek by měl být pomyslným předělem mezi včerejškem a dneškem. Jenže naše psychika zřejmě žádné předávání směn neuznává. Včerejší nedodělky si klidně přinese do nového dne a ještě k nim přihodí několik nových, které zatím ani neexistují.
Dluh, který jsme si sami vytvořili
Myslím, že za tím stojí jeden zajímavý psychologický mechanismus. Často totiž nevnímáme čas jako prostor, ve kterém žijeme, ale jako něco, co musíme správně využít. Každý den má jakousi neviditelnou účetní uzávěrku. Něco jsme měli udělat, někam dojít, někomu odpovědět, něco vyřešit. A pokud se to nepodařilo, přenášíme si pomyslný dluh do dalšího dne. Jenže ten dluh nemá žádného skutečného věřitele. Nikdo nám ho nevystavil. Nikdo nestanovil úrokovou sazbu. Přesto ho poctivě splácíme vlastní nervozitou.
Zajímavé je, že často ani nejde o důležité věci. Někdy nás ráno dokáže rozhodit úplná maličkost. Neodeslaná zpráva, nevyřízená objednávka, zapomenutý nákup nebo skutečnost, že jsme ještě neodpověděli na otázku, kterou nám někdo položil před třemi dny. Jako bychom měli povinnost být neustále v souladu s nějakým neviditelným harmonogramem. A běda, když se od něj odchýlíme.
Mozek, který už žije zítřkem
Psychologicky je na tom zajímavá ještě jedna věc. Lidský mozek dokáže velmi dobře předvídat. Připravuje nás na situace, které teprve nastanou, vyhodnocuje možné problémy a snaží se předem najít řešení. To je samozřejmě užitečná schopnost. Kdybychom nedokázali myslet dopředu, pravděpodobně bychom si dodnes ráno zavazovali tkaničky a až potom přemýšleli, kam vlastně jdeme. Jenže tato schopnost má i svou odvrácenou stranu. Někdy začneme psychicky prožívat události ještě předtím, než nastanou. A protože mozek nerozlišuje vždy dostatečně důsledně mezi skutečně probíhající situací a její představou, můžeme se unavit něčím, co jsme zatím pouze očekávali.
Ráno tedy neležíme v posteli jen s vědomím, že nás čeká určitý den. My už ho v hlavě částečně prožíváme. Včetně komplikací, nepříjemných rozhovorů, nedostatku času a všech těch drobných katastrof, které se možná vůbec nestanou. Je to taková generálka na vlastní stres. A co je na tom nejlepší? Hlavní představení ještě ani nezačalo.
Proč máme pocit, že jsme pořád pozadu?
Možná jsme si postupně zvykli vnímat vlastní hodnotu také podle toho, jak dobře dokážeme zvládat každodenní provoz. Člověk, který má všechno zařízené, vyřízené a naplánované, působí jako někdo, kdo má život pod kontrolou. Zatímco ten, kdo něco nestihl, snadno získává pocit, že selhává. Přestože jde třeba jen o nezaplacenou fakturu, kterou může bez problémů uhradit odpoledne. Vzniká tak zvláštní situace. Člověk už neposuzuje jednotlivé úkoly podle jejich skutečné důležitosti, ale podle toho, zda je má hotové. Samotné nedokončení se stává problémem.
A tak se může stát, že ráno sedíme u kávy, venku svítí slunce, v bytě je příjemně a vlastně se nic špatného neděje. Jenže my už jsme myšlenkami někde jinde. V hlavě nám běží seznam povinností a každá další položka je malou připomínkou toho, co jsme ještě neudělali. Dokonce i snídaně se může stát překážkou. Ne proto, že bychom neměli hlad, ale protože máme pocit, že bychom mezitím mohli vyřídit alespoň dva e-maily. A to už je opravdu pozoruhodné. Člověk si nedokáže v klidu namazat rohlík, protože má pocit, že by měl mezitím řídit vlastní existenci.
Kdo vlastně rozhodl, že už máme zpoždění?
Tady se dostáváme k otázce, která mě na celém fenoménu zajímá nejvíc. Podle čeho vlastně poznáme, že jsme pozadu? Samozřejmě existují skutečné termíny, povinnosti a závazky. Když máte být v osm v práci, je poměrně užitečné vědět, kolik je hodin. Nechci nikoho nabádat, aby přišel na důležité jednání o dvě hodiny později s filozofickým vysvětlením, že jeho vnitřní čas má vlastní pravidla. Jenže vedle skutečných termínů existuje ještě jeden, mnohem méně viditelný rozvrh. Ten si vytváříme sami. Podle toho, co bychom už měli mít hotové, kam jsme se měli posunout, co jsme měli vyřešit a jak bychom měli vypadat ve srovnání s představou vlastního života.
A právě tento rozvrh bývá neúprosný. Můžeme mít objektivně docela dobře uspořádaný život, a přesto se každé ráno probouzet s pocitem, že něco zanedbáváme. Protože seznam toho, co bychom ještě mohli udělat, nemá přirozený konec. Vždycky se najde další položka. Další povinnost. Další možnost, jak využít čas o něco lépe. A tak se z běžného dne stává něco jako nekonečná pracovní směna, ve které nám nikdo neřekl, kdy máme padla.
Ráno není účetní uzávěrka
Nechci z toho dělat další návod na ranní rituály, meditaci při východu slunce nebo deset způsobů, jak začít den správně. Podobných návodů je všude dost a některé už vyžadují tolik přípravy, že člověk potřebuje volno, aby si mohl odpočinout podle instrukcí. Spíš mě zajímá samotné uvědomění.
Co když ten ranní pocit zpoždění není zprávou o tom, jak skutečně žijeme, ale jen pokračováním způsobu, jakým jsme se naučili sami sebe hodnotit? Co když jsme si zvykli vstupovat do každého nového dne s představou, že už bychom měli být někde dál? Přitom nový den není pokračováním nějaké osobní soutěže, ve které nám každou noc ostatní utečou o několik metrů. Nikdo nám nepředává výsledkovou listinu a nikde není vyvěšeno, kolik toho měl člověk do dnešního rána stihnout. Někdy je opravdu užitečné připomenout si, že včerejšek skončil. Co jsme nestihli, můžeme vyřešit dnes. Co vyřešit nemůžeme, nemusíme každé ráno znovu vytahovat na světlo.
A možná bychom si jednou mohli dovolit otevřít oči, chvíli se dívat do stropu a prostě jen zjistit, jaký je den. Bez okamžité inventury vlastních nedostatků. Protože jestli už se člověk musí každý den někam hnát, byla by docela škoda začínat tím, že se sám sobě omluví za zpoždění, které ještě ani nenabral.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.