Proč se raději hádáme o maličkost než řešíme podstatu aneb jak ponožky zachraňují vztahy
Řekněme si to upřímně: málokterý vztah se rozpadl kvůli jedné osamělé ponožce. Přesto je právě ona častějším spouštěčem bouřlivých hádek než otázky „miluješ mě ještě?“. Proč? Protože ponožka je malá, zvládnutelná a hlavně bezpečná. Zatímco velké pravdy… ty už tolik bezpečné nejsou.
Psychologové tomu říkají displacement – přemístění konfliktu. My tomu říkáme: „Radši se pohádám kvůli talíři ve dřezu, než bych otevřel téma, že už si připadám spíš jako spolubydlící než jako partner.“
Maličkosti jsou totiž skvělé zástupné terče. Snadno se na ně zaměříme, snadno kolem nich rozdmýcháme dramatickou scénu, která odvádí pozornost od podstaty. Je to něco jako křičet na televizi, když prohrává váš tým – víte, že to nic neřeší, ale aspoň si ulevíte.
A přiznejme si ještě jednu věc: hádky o maličkosti mají jasná pravidla. Je zřejmé, kdo nechal tu ponožku ležet. Je viditelné, čí je neuklizený hrnek. Velké věci takhle černobílé nejsou. „Už si spolu nerozumíme“ se špatně dokazuje – zatímco flek od čaje na stole se ukazuje prstem snadno.
Ironie je v tom, že čím častěji se hádáme o drobnosti, tím více mezi námi bobtná to nevyřčené. Je to jako když zametáte prach pod koberec – koberec sice vypadá čistě, ale jednou o tu hromadu stejně zakopnete. Možná by stálo za to občas tu odvahu najít. Místo nekonečných bitev o hrnky, prkénka a ponožky se nadechnout a říct: „Víš, já se necítím dobře, protože…“ Je to těžší. Je to risk. Ale je to taky jediná cesta, jak řešit to, co opravdu skřípe. Protože vztah se většinou nerozpadne kvůli nádobí ve dřezu. Ale klidně se rozpadne kvůli tomu, že už jsme roky neměli odvahu mluvit o tom, co je pod tím.
