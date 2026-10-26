Proč se někdy celý kolektiv přizpůsobuje jednomu problémovému člověku
V každé rodině se občas najde někdo, kolem koho se musí všechno pečlivě organizovat. V práci také. A někdy i mezi přáteli, kteří se znají tak dlouho, že už si ani nepamatují, kdy se z obyčejného setkávání stal logistický projekt. Všichni vědí, co ho rozčílí. Kdy mu raději nic neříkat. Jak mu oznámit nepříjemnou zprávu, aby z toho nebyla několikadenní válka.
Když se plánuje rodinná oslava, nezačíná se otázkou, co by si přáli ostatní. Začíná se otázkou, co zase udělá strýc Karel. Karel přitom nemusí být žádný zlý člověk. Možná má jen prudkou povahu, špatně snáší kritiku a při sebemenším nesouhlasu dokáže vytvořit atmosféru, ve které by se daly krájet i brambory. Zajímavější je něco jiného: Proč se kvůli jednomu člověku postupně změní fungování všech ostatních, aniž by si všimli, že už dávno nehrají podle vlastních pravidel?
Když se z problému stane běžný provoz
Na začátku se ostatní snaží situaci zvládnout. Nechtějí zbytečné hádky, mají své starosti a nestojí o to, aby každé setkání skončilo rozborem toho, kdo se na koho špatně podíval. V rodině se přestane otevírat určité téma, protože otec na něj reaguje podrážděně. V práci se vedoucímu raději předkládají hotová rozhodnutí, aby neměl pocit, že mu někdo odporuje. Mezi přáteli se některé věci neříkají, protože dotyčný by je mohl pochopit jako útok.
Každé jednotlivé rozhodnutí přitom vypadá rozumně. Jednou se něco přejde kvůli klidu, podruhé kvůli času. Po několika letech už nikdo neví, kdy by konečně nastala vhodná chvíle. Zato všichni přesně vědí, co se nesmí říkat před nedělním obědem. Vznikne nepsaný řád. Nikdo ho oficiálně neschválil, nikdo ho nevydal a nikdo za něj nenese odpovědnost. Přesto se podle něj všichni řídí. Problémový člověk přitom nemusí mít pocit, že něco řídí. Jen zjistil, že když se rozčílí, ostatní většinou ustoupí. Když odmítne spolupracovat, úkol nakonec udělá někdo jiný. Nemusel si sestavit žádný promyšlený plán. Stačilo, že jeho okolí opakovaně reagovalo stejným způsobem.
Každý má svou roli a nikomu se ji nechce měnit
Na podobných situacích je zvláštní, že se časem stanou předvídatelnými. Každý ví, kdo se rozzlobí, kdo bude uklidňovat a kdo nakonec všechno zařídí. Celý systém jakžtakž funguje. Kdyby se problémový člověk najednou začal chovat jinak, mohlo by to být pro ostatní překvapivě náročné. Člověk, který vždycky všechno zachraňuje, by najednou nemusel zachraňovat nic. Ten, který se celý život vyhýbá nepříjemným rozhovorům, by se musel naučit vést alespoň některé z nich. To už není jen otázka změny jednoho člověka. Znamenalo by to přestavět celý zaběhnutý provoz. A přestavba bývá nepohodlná i tehdy, když se všichni shodují, že současný stav za moc nestojí.
Znamená to, že si za to ostatní mohou sami?
Bylo by příliš jednoduché říct, že problémového člověka si jeho okolí vlastně vychovalo a teď si nemá na co stěžovat. Někdo může být skutečně agresivní nebo schopný druhým ublížit. Přizpůsobování pak nemusí být pohodlnost, ale způsob, jak se chránit před reálnými následky. Zvlášť tam, kde má jeden člověk nad ostatními moc, například v rodině nebo na pracovišti. Odpovědnost za vlastní chování zůstává především na tom, kdo se tak chová. Okolí ho nenutí k výbuchům ani mu nedává právo druhé zastrašovat.
Přesto stojí za to všimnout si, co se děje potom. Jestli se jeho chování opakovaně setkává s ústupem a odstraňováním následků, může se tím celý vzorec upevňovat. Ne proto, že by ostatní byli viníky, ale proto, že žádný systém neexistuje ve vzduchoprázdnu. V práci se to projeví třeba tak, že spolehlivý kolega dostává další úkoly, protože je na něj spoleh, zatímco s problémovým se nikdo nechce dohadovat. Výsledkem je pozoruhodná spravedlnost: kdo funguje, dostane přidáno. Kdo komplikuje život, získá zvláštní zacházení. Kdyby se podobný princip používal při výchově dětí, asi bychom ho rychle rozpoznali. V dospělosti mu však někdy říkáme diplomacie.
Kdo vlastně udržuje celý kolotoč v chodu?
Možná bychom se měli přestat soustředit pouze na otázku, jak změnit jednoho člověka. Dospělého nelze předělat jen tím, že mu konečně správně vysvětlíme jeho chování. Můžeme ale začít sledovat, co všechno se kolem něj stalo samozřejmostí. Kdo za něj pravidelně napravuje chyby? Kdo přebírá úkoly, které měl udělat on? A kdo už raději ani neřekne, co si myslí, protože předem očekává nepříjemnou reakci? Neznamená to, že máme přestat být ohleduplní nebo začít za každou cenu vyvolávat střety. Znamená to rozlišit, kdy pomáháme zvládnout skutečně obtížnou situaci a kdy už pouze udržujeme v provozu něco, co se dávno mělo změnit.
Někdy stačí přestat automaticky přebírat cizí úkoly. Jindy je potřeba otevřeně pojmenovat pravidla, která dosud nikdo nevyslovil. A někdy je nutné vyhledat pomoc nebo se od situace vzdálit, protože změna není bezpečná ani v našich silách. Pokud se celý kolektiv dlouhodobě řídí podle jednoho člověka, jeho chování už není jen jeho soukromá záležitost. Stalo se součástí společného života. A možná právě proto se tak těžko mění. Nejpevnější pravidla totiž někdy nejsou ta, která nám někdo nařídil. Jsou to ta, která jsme se naučili dodržovat, aniž by nám je kdy musel nařídit.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.