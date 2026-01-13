Proč se muži snaží ženy pochopit – a proč to většinou nemůže fungovat
Kdysi jsem slyšel vyprávění pana Satinského, které mi dodnes vrtá hlavou. Říkal, že ženy konečně pochopil díky své malé vnučce. Jako správný dědeček se jí snažil vymýšlet program. Co budou dělat, na co si budou hrát, kam půjdou. Jednoho dne byl ale unavený, a tak se jí zeptal: „A co bys chtěla dneska dělat ty?“
A ona odpověděla: „Něco jinýho.“
Ne něco konkrétního. Ne návrh. Jen „něco jinýho“. A v té chvíli mu to došlo. Nejde o obsah. Jde o změnu.
Muži mají jednu zásadní slabost: snažíme se pochopit svět systematicky.
Když něco nefunguje, hledáme: vzorec, logiku, algoritmus, příčinu a následek. A přesně tady narážíme.
Protože u žen (a teď prosím pozor – ne ve zlém, ale realisticky) žádný pevný algoritmus není. Ne proto, že by byly chaotické. Ale proto, že jejich vnitřní svět funguje jinak než mužský.
Muž se ptá: „Jak to tedy je?“
Žena často odpovídá: „Já nevím… teď jinak.“
A muž začne panikařit. Protože „jinak“ se nedá zapsat do tabulky.
Mluva a chování nejsou totéž
Další past, do které muži opakovaně padají: bereme slova vážněji než kontext.
Jenže u žen (opět – s nadhledem) platí, že: to, co říkají, a to, co dělají, nemusí být totéž. Ne proto, že by lhaly. Ale proto, že slova často popisují momentální stav, ne definitivní postoj.
A muž, který se snaží z momentální věty vyvodit dlouhodobý závěr, je odsouzen k frustraci.
Vtip, který bolí víc, než by měl
Nedávno jsem slyšel jeden vtip:
Žena se modlí k Bohu: „Bože, dej mi muže, který mě bude milovat a chápat.“
A z nebe se ozve hlas: „Už jsem ti ho poslal. A ty jsi mu řekla, že budete jen kamarádi.“
Smějeme se. Ale trochu to píchne. Protože se tím dotýkáme další nepohodlné věci, o které se moc nemluví.
Hodní kluci a lumpové
Existuje fenomén, který zná snad každý muž – a spousta žen ho zažila z druhé strany.
Ženy často přitahují muži, kteří: nejsou úplně dostupní, nejsou úplně hodní, mají v sobě určitou dávku „lumpárny“.
A pak se u hodných kluků vypláčou, jaký to byl lump.
A hodní kluci v duchu doufají: „Tak… teď už jí to došlo.“ Jenže často nedošlo.
Ne proto, že by ženy chtěly trpět. Ale proto, že přitažlivost a bezpečí nejsou totéž. A mnoho mužů zaměňuje „být hodný“ za „být přitažlivý“.
Poslouchat ≠ být partner
A tady se dostáváme k možná nejcitlivější části.
Ženy velmi často potřebují: sdílení, porozumění, souznění, přitakání.
A muži mají tendenci si myslet: „Když budu naslouchat, chápat, podporovat – vyhraju.“ Jenže tím se často nevědomky posunou do role kamaráda.
Toho, který: poslouchá, souhlasí, přitakává, ujišťuje, že Miluna je kráva a Libuna se obléká hrozně. A tím to končí. Protože naslouchání samo o sobě není mužská energie, ale lidská.
A přitažlivost potřebuje ještě něco navíc: jasnost, směr, pevnost.
Možná nejde o ženy. Možná jde o naše iluze.
Můj osobní závěr – který nikomu nenutím – je tenhle: Muži často netrpí tím, že by ženy byly nepochopitelné. Trpí tím, že se je snaží pochopit špatným nástrojem.
Logikou tam, kde vládne prožívání.
Algoritmem tam, kde je pohyb.
Jistotou tam, kde je proměnlivost.
A pak se diví, že jim to nevychází.
Závěrem jedna smířlivá myšlenka
Ženy nejsou nelogické. Jen nehrají stejnou hru.
A muži nejsou neschopní. Jen se snaží vyhrát podle pravidel, která tam nikdy nebyla.
Možná by stačilo: přestat ženy luštit, přestat se snažit být „ten správný typ“, a začít být sám sebou – pevně, klidně, bez kalkulu. Protože vztahy nejsou matematika. A kdo se je snaží vypočítat, většinou zůstane jen u výsledku „kamarád“.
Ondřej Vejsada
Proč neumíme být sami se sebou a pořád potřebujeme někoho vedle
Neutíkáme před samotou, ale před setkáním se sebou. Proč potřebujeme být pořád zaměstnaní nebo ve vztahu, co v nás dělá ticho a kdy se vztah mění z blízkosti v únik před vlastním nitrem.
Ondřej Vejsada
Tlak na „dobré muže“: když se chlap bojí udělat krok, aby někoho nenaštval
Moderní muž má být citlivý, chápavý a hodný — ale zároveň rozhodný a pevný. Jak tlak „být dobrý“ vede k paralýze, strachu z konfliktu a mužům, kteří raději nic neudělají, než aby někoho naštvali.
Ondřej Vejsada
„Proč to tak prožíváš?“ aneb když přítomnost bolí víc, než by měla
Když něco prožíváme „až moc“, často nejde o přítomnost, ale o staré rány, které se znovu otevřely. Proč nás drobnosti dokážou rozložit — a jak se naučit cítit, aniž bychom se hroutili.
Ondřej Vejsada
„Seš nějakej moc chytrej.“ A kde je, prosím vás, ta hranice?
„Ty to moc řešíš.“ Kde je hranice mezi zdravým přemýšlením a úzkostí — a kdy tahle věta vypovídá víc o nepohodlí druhých než o naší „přechytralosti“.
Ondřej Vejsada
Proč se dnes lidé bojí obyčejnosti víc než neúspěchu
Dnes se víc než neúspěchu bojíme obyčejného života. Proč se z normálnosti stal strašák, z výjimečnosti povinnost a jak nás honba za „víc“ připravuje o klid, radost i vděčnost.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Pokud můžete, zůstaňte doma, radí PID
Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy. V...
Snížit vyšší teplotu je možné pomocí léků, ale často to lze i bez nich. Pozor na ztrátu tekutin
Horečka je jedním z nejčastějších příznaků virových onemocnění a zároveň důležitým obranným...
Na jihočeských silnicích nižších tříd se tvoří ledovka, hlavní tahy jsou sjízdné
Na jihočeských silnicích druhé a třetí třídy se dnes může tvořit ledovka. Nejvíce náledí je na...
Na jižní Moravě v noci sněžilo, ledovka se začíná tvořit až ráno
Jihomoravští a brněnští silničáři jsou v terénu od pondělního večera, většina silnic je zatím se...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 372
- Celková karma 9,37
- Průměrná čtenost 167x