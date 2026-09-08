Proč se musíme za vlastní potřeby často nejdřív omluvit
„Já bych potřeboval… ale jestli vám to nevadí…“ „Já bych chtěl…, samozřejmě chápu, že ostatní možná…“ „Mně by vyhovovalo…, ale nechci být sobec.“ Všimli jste si někdy, jak zvláštní věty to vlastně jsou? Člověk chce něco úplně normálního. Nic nikomu nebere. Nikoho neomezuje. Jen řekne, co by potřeboval. A ještě předtím se za to skoro omluví. Jako kdyby vlastní potřeba byla něco, co se musí nejdřív úředně schválit.
Nejdřív omluva, potom teprve člověk
Je to skoro naučený rituál. Nejdřív vysvětlíme, že nechceme nikoho obtěžovat. Potom dodáme, že samozřejmě chápeme i druhou stranu. Pak se trochu shodíme. A teprve nakonec, pokud nám ještě zbyde odvaha, řekneme, co vlastně chceme. „Já vím, že toho máš hodně, a nechci tě zatěžovat, ale kdybys náhodou měl čas, možná bych potřeboval…“ A člověk si říká: Proč se vlastně chováme, jako bychom žádali o azyl? Vždyť jsme jen řekli, co potřebujeme.
Možná jsme byli příliš dobře vychováni
Od malička slyšíme: Mysli na ostatní. Neobtěžuj. Buď ohleduplný. Nebuď sobecký. Neber si všechno pro sebe. A to všechno jsou samozřejmě rozumné rady. Jenže někde po cestě se nám z toho může vytvořit zvláštní pravidlo: Když něco potřebuji já, měl bych mít nejdřív dobrý důvod, proč si to vůbec dovoluji. A tak se učíme svoje potřeby zmenšovat. „To nic není.“ „To zvládnu.“ „Já se přizpůsobím.“ „Mně je to vlastně jedno.“ „Nechci dělat problémy.“ A pak se jednoho dne divíme, proč nás všichni přehlížejí. No…Možná proto, že jsme jim celý život vysvětlovali, že na nás vlastně nezáleží.
Nejzajímavější je, že nás k tomu často nikdo nenutí
Tohle je na celé věci možná nejzvláštnější. Nikdo nám neřekl: „Tvoje potřeby jsou méně důležité.“ Nikdo nás možná nikdy neodmítl. Jen jsme si to začali hlídat sami. Předem odhadujeme, co by mohlo druhému vadit. Předem se omluvíme. Předem ustoupíme. Předem nabídneme kompromis. A druhý člověk ani nestihl říct, že s námi nesouhlasí. Už jsme to za něj vyřešili.
Je to taková zvláštní forma sebe-cenzury
Nečekáme, až nám někdo řekne: „Tohle si nemůžeš dovolit.“ Řekneme si to sami. A často ještě mnohem dřív. Chcete si vzít dovolenou? „Ale co když toho budu mít moc?“ Chcete odmítnout návštěvu? „Ale oni se urazí.“ Chcete říct partnerovi, že vám něco nevyhovuje? „Ale nechci být protivný.“ Chcete v práci říct, že už nechcete dělat další úkol navíc? „Ale co když si budou myslet, že nejsem týmový hráč?“ A tak dál. Člověk se postupně stane velmi efektivním manažerem vlastního zmenšování.
A potom přijde zvláštní okamžik
Jednou za čas toho máme dost. A vybuchneme. „Já už toho mám plné zuby!“ „Nikdo nikdy nemyslí na mě!“ „Já se pořád přizpůsobuju a ostatní toho jen využívají!“ A možná máme pravdu. Jenže někdy je potřeba přiznat i druhou polovinu příběhu. Oni možná opravdu nevěděli, že vám něco vadí. Protože jste jim to nikdy neřekli. Vy jste se totiž mezitím věnovali jiné činnosti. Snažili jste se být bezproblémoví.
Být bezproblémový člověk může být překvapivě drahé
Protože bezproblémový člověk obvykle neřekne: „Tohle mi nevyhovuje.“ Řekne: „To je v pohodě.“ Neřekne: „Potřebuju pomoc.“ Řekne: „Já to zvládnu.“ Neřekne: „Chci to jinak.“ Řekne: „Mně je to jedno.“ A okolí mu věří. Proč by taky nevěřilo? Když dvacetkrát řeknete „mně je to jedno“, těžko můžete být překvapení, že si ostatní myslí, že vám to je jedno.
A tady se dostáváme k jedné nepříjemné otázce
Co kdybychom přestali své potřeby předem obhajovat? Neznamená to začít být hulvát. Neznamená to říct: „Já chci tohle a všichni ostatní mě nezajímají.“ To už není sebeúcta. To je arogance. Ale existuje něco mezi tím. Něco mnohem jednoduššího: „Já bych chtěl tohle. Co chceš ty?“ Bez omluvy. Bez obhajoby. Bez předběžného přiznání viny. Protože druhý člověk má úplně stejné právo říct: „Já zase chci něco jiného.“ A teprve potom začíná skutečná dohoda.
Možná jsme si totiž spletli ohleduplnost se zmizením
Ohleduplnost znamená: „Vidím tebe a zároveň vidím sebe.“ Sebezapření znamená: „Vidím tebe a sebe raději ne.“ A to jsou dvě úplně jiné věci. Pokud pořád ustupuji, nejsem automaticky hodný člověk. Možná jsem jen člověk, který se bojí, že kdyby zabral trochu místa, někdo ho označí za sobce. Jenže život není autobus, ve kterém smí člověk stát pouze tehdy, když nikoho neobtěžuje. Máme právo zabrat trochu prostoru. Máme právo něco chtít. Máme právo říct, co potřebujeme. A druhý člověk má právo říct ne. To není konflikt. To je normální komunikace.
Takže možná příště zkuste jednu malou věc
Až budete chtít něco říct a v hlavě vám automaticky naskočí: „Promiň, že otravuju, ale…“ Zastavte se. A zkuste jen: „Potřebuju…“ Nebo: „Chtěl bych…“ Nebo: „Mně by vyhovovalo…“ A pak mlčte. Žádné vysvětlování. Žádná předběžná omluva. Žádné „ale samozřejmě chápu, když ne“. Nechte druhého, ať se vyjádří sám. Možná zjistíte něco docela překvapivého. Že se svět nezhroutí. Že vás nikdo neoznačí za sobce. Že druhý prostě řekne ano. Nebo ne. A obojí je v pořádku. Protože říct, co potřebuji, není žádost o povolení být důležitý. Je to pouze informace o tom, že existuji. A možná bychom si konečně mohli přestat dávat omluvenku za vlastní přítomnost.
Ondřej Vejsada
Proč se nejvíc smějeme věcem, které jsme sami zakázali brát na lehkou váhu
Čím víc nějaké téma prohlásíme za nedotknutelné, tím větší máme někdy chuť se mu zasmát. Humor totiž nemusí zesměšňovat problém. Může odhalit naši přehnanou vážnost.
Ondřej Vejsada
Nevím, jak to dopadne. A právě proto můžu pokračovat.
„Nevím, jak to dopadne“ nemusí být známka nejistoty. Možná je to naopak poctivé přijetí reality. Budoucnost totiž nepoznáme přemýšlením, ale až tím, že do ní vykročíme.
Ondřej Vejsada
Když se z „miluji tě“ stane povinná kontrola kvality vztahu
Když se z otázky „Miluješ mě?“ stane pravidelná kontrola vztahu, jistota paradoxně nepřibývá. Čím víc lásku ověřujeme, tím víc pochybujeme, že jí můžeme věřit.
Ondřej Vejsada
Proč někdy dáváme víc, než po nás kdo chce – a pak máme pocit, že nás všichni využívají
Někdy nás lidé nezačnou využívat. Jen si zvyknou na to, co jim dlouhodobě nabízíme. Z laskavosti se stane standard – a z našeho „ano“ očekávání.
Ondřej Vejsada
Umělá inteligence halucinuje. Fůj! A co naše vlastní halucinace?
AI někdy vytváří přesvědčivé nesmysly. Jenže my lidé děláme něco podobného se vzpomínkami, názory i vlastní minulostí. Rozdíl je v tom, že své halucinace často považujeme za pravdu.
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený
Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne...
Kvůli výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani, pryč museli i pacienti na lůžku
Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit...
Energie jako české dilema. Chceme nezávislost i ekologii, hlavně ale nechceme zdražení
Energetická nezávislost a ekologičtější výroba elektřiny mají u Čechů vysokou podporu. Jakmile ale...
Jihočeská inovační liga
Vítězné prodejny srpnového kola Visa Czech Top Shop 2026
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 557
- Celková karma 9,53
- Průměrná čtenost 159x