Proč se dnes lidé bojí obyčejnosti víc než neúspěchu
Ještě před pár desítkami let byl lidský sen překvapivě skromný. Mít práci. Rodinu. Zdraví. Občas dovolenou. Večer klid. Ráno kávu. Dnes to zní skoro podezřele. Jako by to bylo málo. Jako by to bylo… obyčejné.
A obyčejnost je dnes něco, čeho se lidé bojí víc než neúspěchu.
Neuspět? To se dá vysvětlit.
„Nevyšlo to.“ „Systém.“ „Blbá doba.“
Ale být obyčejný? To zní jako osobní selhání.
Z „mít se dobře“ se stalo „nebýt průměrný“
Nenápadně jsme změnili měřítka. Dřív se lidé ptali: „Máš se dobře?“
Dnes se ptají:
„Naplníš se?“
„Rozvíjíš svůj potenciál?“
„Jsi autentický?“
„Nežiješ náhodou pod svoje možnosti?“
A někde mezi tím se z obyčejného života stal podezřelý projekt. Protože když nežiješ výjimečně, tak asi nežiješ správně. A když nežiješ správně, tak s tebou musí být něco špatně.
Psychologický tlak, který tu nikdy nebyl
Tlak být výjimečný není přirozený. Je kulturní. Společenský. Naučený.
Nikdy v historii lidstva se po běžném člověku nechtělo, aby byl: jedinečný, inspirativní, viditelný, značkou, projektem, příběhem hodným obdivu.
Dřív byla výjimečnost výjimkou. Dnes je to povinnost. A kdo ji nenaplní, má pocit, že selhal – i když se mu objektivně nic špatného neděje.
Má práci. Má vztah. Má střechu nad hlavou. Jen nemá pocit, že „žije naplno“. A tak se stydí za obyčejný život, který by ještě před pár lety považoval za dar.
Honba za výjimečností jako nová forma úzkosti
Výjimečnost je dnes nový ideál. Ale ideál, který nemá strop. Protože: vždycky je někdo zajímavější, úspěšnější, svobodnější, kreativnější, duchovnější, odvážnější.
A tak se lidé neustále porovnávají – ne s realitou, ale s iluzí.
Vzniká zvláštní druh únavy: Ne z práce. Ne ze života. Ale z neustálého pocitu, že bych měl být někým jiným.
A tady se láme chleba: Neúspěch bolí. Ale obyčejnost dnes bolí víc. Protože neúspěch znamená: „nevyšlo to“. Zatímco obyčejnost zní jako: „ty sám jsi málo“.
Z obyčejnosti se stal strašák
Říct dnes: „Mám normální život a jsem v pohodě,“ je skoro drzé.
Jako bys tím říkal: „Nestíhám se realizovat podle vašich představ.“
A tak lidé raději: mění práci, mění vztahy, mění směry, mění identity, ne proto, že by to chtěli, ale proto, že se bojí zůstat stát. Protože stát = stagnovat. A stagnovat = být průměrný. A být průměrný = být neviditelný.
Jenže…
Obyčejnost není problém. Je to základ. Obyčejnost není absence smyslu. Je to prostor, kde může smysl vzniknout. Je to klid. Rytmus. Opakovatelnost. Jistota.
V obyčejnosti se: vychovávají děti, udržují vztahy, žije tělo, uklidňuje nervový systém.
Jenže my jsme si z obyčejnosti udělali hanlivé slovo. A z výjimečnosti náboženství.
A výsledek?
Lidé, kteří: mají „všechno správně“, ale necítí radost, jsou unavení, přepjatí, a neustále na útěku před vlastním životem.
Možná nepotřebujeme být výjimeční. Možná jen klidní. Možná největší revoluce dnešní doby není být vidět. Ale být v klidu s tím, že nejsem zvláštní případ.
Možná největší odvaha není vystoupit z řady. Ale zůstat stát a říct: „Tohle mi stačí.“ A možná právě tam, kde dnes cítíme nudu, by dřív lidé cítili vděčnost.
Závěrem jedna nepohodlná myšlenka
Honba za výjimečností nám nesebrala úspěch. Vzala nám radost z obyčejného dne. A to je vysoká cena za to, abychom se nemuseli bát slova „průměrný“. Protože možná nejsme průměrní. Možná jsme jen normální. A to je – navzdory dnešní době – úplně v pořádku.
Ondřej Vejsada
