Proč se bojíme ticha? A co nám vlastně říká?

Ticho nás děsí i léčí. Proč se bojíme klidu a utíkáme do hluku? A co se stane, když se zastavíme a dovolíme tichu, aby promluvilo? Možná v něm najdeme odpovědi, které už dlouho hledáme.

Řekněte si nahlas, co se stane, když se zastavíte. Přesně tak, úplně přestanete dělat to, co právě děláte. Necháte mobil ležet, vypnete televizi, zavřete notebook. Ticho. Jak to zní? Je to klidné, osvobozující, nebo vás to znervózňuje, tlačí na hrudník a přináší nepříjemné otázky, které jste dlouho ignorovali?

Ticho je dnes luxus. Ne snad proto, že by bylo vzácné, ale protože ho už neumíme unést. Naplnili jsme svůj svět zvuky, obrazy a informacemi, které nás neustále zaměstnávají. Zvykli jsme si na tok podnětů natolik, že jsme v okamžiku ticha ztracení.

Únik do hluku

Proč si každý den pouštíme hudbu do sluchátek, rádio v autě nebo podcast při vaření? Ne proto, že bychom se báli ticha, ale protože máme strach z toho, co se v něm ukrývá. Ticho totiž není prázdnota. Naopak. Je plné našich vlastních myšlenek, které se najednou hlásí o slovo.

Co když si přestanete hledat výmluvy a dovolíte sami sobě slyšet svůj vnitřní hlas? Možná si uvědomíte, že nejste spokojení v práci, že vás trápí nedořešené vztahy nebo že už ani nevíte, co vlastně chcete. A to bolí. Je přece jednodušší utéct do hluku a nechat se unášet proudem života, než se zastavit a začít přemýšlet.

Ticho jako terapeut

V dnešní době, kdy je všechno „na max“, ticho funguje jako reset. Nemusíte hned meditovat na horské samotě nebo se přidat k buddhistickému řádu. Stačí si každý den ukrojit pár minut, kdy si dovolíte jen být. Bez hodnocení, bez očekávání, bez snahy cokoliv zlepšovat.

Možná zjistíte, že se vám v tichu otevře prostor pro řešení problémů, které jste dlouho odsouvali. Ticho vám umožní podívat se na svůj život z nadhledu a najít cestu, kterou chcete dál jít.

Strach z nepohodlí

Jedním z důvodů, proč se ticha bojíme, je náš strach z nepohodlí. Připomeňte si poslední chvíli, kdy jste seděli sami na lavičce, čekali na autobus nebo stáli ve frontě. Sáhli jste po mobilu? Je téměř jisté, že ano. Jsme zvyklí každé prázdné místo vyplnit. Jenže právě v těchto prázdných místech často nacházíme největší poklady – inspiraci, nápady nebo odpovědi na otázky, které nás už dlouho trápí.

Ticho v mezilidských vztazích

Zajímavé je, že ticho hraje velkou roli i v tom, jak se chováme k druhým. Když sedíte s někým blízkým a nastane ticho, jak se cítíte? Pokud vám to nevadí, gratuluji – máte s tím člověkem skutečně pevný vztah. Pokud ale cítíte nutkání okamžitě něco říct, možná vás spojuje jen povrchní konverzace, která není schopna ustát hloubku ticha.

Ticho je zrcadlo. Když ho snesete, můžete vidět sebe i druhé v jejich pravé podobě.

Jak začít mít ticho rád

Pokud vám ticho přijde děsivé, zkuste si ho dávkovat postupně. Začněte třeba tím, že vypnete rádio cestou do práce. Nebo si udělejte desetiminutovou procházku bez sluchátek. Zkuste být sami se svými myšlenkami a pocity.

Možná to bude zprvu nepříjemné. Ale čím víc času v tichu strávíte, tím víc si ho zamilujete. A kdo ví? Třeba v něm najdete odpovědi, které hledáte už roky.

Ticho jako příležitost

Ticho je víc než jen absence zvuku. Je to prostor pro růst, poznání a obnovu. Je to chvíle, kdy můžete odložit všechny role a být jen sami sebou.

A co vy? Máte odvahu ztišit svůj svět a naslouchat tomu, co vám ticho chce říct?