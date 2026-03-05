Proč se bojíme být pro někoho „moc“
Moc náročný. Moc citlivá. Moc intenzivní. Moc hlasitý. Moc emotivní. Znáš to? Slovo „moc“ je zvláštní. Neznamená, že je něco špatně. Jen že je toho víc, než je druhému příjemné. A tak se učíme ubírat.
Umění být „tak akorát“
Už jako děti jsme dostávali zpětnou vazbu: „Nepřeháněj to.“ „Neber si to tolik.“ „Zklidni se.“ „Buď rozumný.“ Časem jsme pochopili, že některé projevy jsou vítané a jiné méně. A protože chceme být přijímáni, začneme sami sebe upravovat. Trochu méně mluvit. Trochu méně cítit. Trochu méně chtít. A hlavně – nebýt „moc“.
Strach z odmítnutí
Za větou „nechci být moc“ se často skrývá něco jiného: strach, že budu odmítnut. Když budu moc náročný, odejde. Když budu moc citlivá, vysměje se mi. Když budu moc intenzivní, neunese mě. A tak raději zvolíme bezpečnější variantu: být méně. Jenže být méně je dlouhodobě vyčerpávající.
Intenzita jako problém?
Zajímavé je, že intenzita sama o sobě není negativní vlastnost. Někdo cítí víc. Někdo myslí do hloubky. Někdo chce opravdovost místo povrchního klidu. To není přehnanost. To je osobnost. Problém vzniká ve chvíli, kdy se setká s někým, kdo to neunese. A místo otázky „hodíme se k sobě?“ přijde závěr: „musím se zmenšit.“
Přizpůsobení jako strategie přežití
Upravit se podle druhých je dovednost. Pomáhá nám zapadnout. Pomáhá nám vyhnout se konfliktu. Ale pokud se stane trvalým režimem, ztratíme kontakt s tím, jací skutečně jsme. Pak už ani nevíme, jestli jsme opravdu méně citliví – nebo jsme si jen zvykli necítit nahlas.
Když se z autenticity stane riziko
Být „moc“ často znamená být vidět. A být vidět je riziko. Někdo nás může odmítnout. Někdo nás nemusí pochopit. Jenže alternativa – neustále se osekávat – vede k jinému druhu bolesti. K pocitu, že žijeme jen část sebe. A že ta část, která je „moc“, zůstává zavřená.
Možná nejde o to být méně
Možná nejde o to se zmenšit. Možná jde o to najít lidi, pro které nebudeme „moc“, ale „právě tak akorát“. Někdo neunese naši citlivost. Jiný ji bude považovat za dar. Někdo bude naši intenzitu tlumit. Jiný ji bude sdílet. Otázka tedy není jen: „Nejsem moc?“ Ale také: „Pro koho se vlastně snažím být méně?“
Závěrem (bez výzvy k revoluci)
Ne každý nás unese. A to je v pořádku. Možná největší odvaha není být víc. Ale přestat být méně, než ve skutečnosti jsme. Protože když se dlouhodobě osekáváme, aby se ostatní cítili pohodlněji, může se stát, že jednoho dne budeme pohodlní všem – jen ne sami sobě. A to je cena, která bývá příliš vysoká.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří čekají, až si budou jistí
Mnoho lidí čeká na pocit jistoty, než udělá důležité rozhodnutí. Jenže život potvrzovací e-maily neposílá. Text o tom, proč jistota většinou přichází až po kroku – ne před ním.
Ondřej Vejsada
Proč a proč a proč? Možná jsme se přestali ptát příliš brzy
Děti se ptají „proč“ neustále. Dospělí často přestali. Místo zvědavosti přichází soud. Co kdybychom se k té prosté otázce vrátili – ne jako k útoku, ale jako k mostu?
Ondřej Vejsada
Když si o to řekneš, už to není ono. Nebo je?
Když si o něco řekneš, ztratí to kouzlo spontaneity – nebo teprve začne růst porozumění? Text o tom, proč láska není telepatie a proč forma někdy ustupuje skutečnému obsahu.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří si zvykli být ti silní
Silní lidé drží ostatní pohromadě – ale kdo drží je? Když se ze síly stane role, může se změnit v tiché vězení. Text o tom, proč je někdy největší odvaha dovolit si nebýt silný pořád.
Ondřej Vejsada
Když už se nic nestaví – jen se udržuje provoz
Všechno funguje – a přesto chybí pohyb. Když se život přepne do režimu údržby, mizí krize i radost. Text o tichém vyčerpání z udržování a o potřebě znovu něco stavět, nejen opravovat.
|Další články autora
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů
Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má...
BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění
Poškození trakce v Roudnici omezilo provoz vlaků, jezdí po jedné koleji
Dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem komplikuje porucha trakčního vedení....
- Počet článků 414
- Celková karma 9,17
- Průměrná čtenost 165x