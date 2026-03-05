Proč se bojíme být pro někoho „moc“

„Nechci být moc.“ Věta, za kterou se často skrývá strach z odmítnutí. Jenže dlouhodobé zmenšování sebe sama má svou cenu. Text o tom, proč někdy není problém v nás – ale v tom, pro koho se snažíme být méně.

Moc náročný. Moc citlivá. Moc intenzivní. Moc hlasitý. Moc emotivní. Znáš to? Slovo „moc“ je zvláštní. Neznamená, že je něco špatně. Jen že je toho víc, než je druhému příjemné. A tak se učíme ubírat.
Umění být „tak akorát“
Už jako děti jsme dostávali zpětnou vazbu: „Nepřeháněj to.“ „Neber si to tolik.“ „Zklidni se.“ „Buď rozumný.“ Časem jsme pochopili, že některé projevy jsou vítané a jiné méně. A protože chceme být přijímáni, začneme sami sebe upravovat. Trochu méně mluvit. Trochu méně cítit. Trochu méně chtít. A hlavně – nebýt „moc“.
Strach z odmítnutí
Za větou „nechci být moc“ se často skrývá něco jiného: strach, že budu odmítnut. Když budu moc náročný, odejde. Když budu moc citlivá, vysměje se mi. Když budu moc intenzivní, neunese mě. A tak raději zvolíme bezpečnější variantu: být méně. Jenže být méně je dlouhodobě vyčerpávající.
Intenzita jako problém?
Zajímavé je, že intenzita sama o sobě není negativní vlastnost. Někdo cítí víc. Někdo myslí do hloubky. Někdo chce opravdovost místo povrchního klidu. To není přehnanost. To je osobnost. Problém vzniká ve chvíli, kdy se setká s někým, kdo to neunese. A místo otázky „hodíme se k sobě?“ přijde závěr: „musím se zmenšit.“
Přizpůsobení jako strategie přežití
Upravit se podle druhých je dovednost. Pomáhá nám zapadnout. Pomáhá nám vyhnout se konfliktu. Ale pokud se stane trvalým režimem, ztratíme kontakt s tím, jací skutečně jsme. Pak už ani nevíme, jestli jsme opravdu méně citliví – nebo jsme si jen zvykli necítit nahlas.
Když se z autenticity stane riziko
Být „moc“ často znamená být vidět. A být vidět je riziko. Někdo nás může odmítnout. Někdo nás nemusí pochopit. Jenže alternativa – neustále se osekávat – vede k jinému druhu bolesti. K pocitu, že žijeme jen část sebe. A že ta část, která je „moc“, zůstává zavřená.
Možná nejde o to být méně
Možná nejde o to se zmenšit. Možná jde o to najít lidi, pro které nebudeme „moc“, ale „právě tak akorát“. Někdo neunese naši citlivost. Jiný ji bude považovat za dar. Někdo bude naši intenzitu tlumit. Jiný ji bude sdílet. Otázka tedy není jen: „Nejsem moc?“ Ale také: „Pro koho se vlastně snažím být méně?“
Závěrem (bez výzvy k revoluci)
Ne každý nás unese. A to je v pořádku. Možná největší odvaha není být víc. Ale přestat být méně, než ve skutečnosti jsme. Protože když se dlouhodobě osekáváme, aby se ostatní cítili pohodlněji, může se stát, že jednoho dne budeme pohodlní všem – jen ne sami sobě. A to je cena, která bývá příliš vysoká.

