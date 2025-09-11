Proč raději věříme cizímu člověku na internetu než nejbližším
O fenoménu autority na dálku – a proč nám anonymní hlas působí důvěryhodněji než známá tvář doma u stolu
Znáte tu situaci? Doma vám manželka nebo partner řekne: „Hele, s tou dietou to nepřeháněj, lepší je prostě jíst normálně a hýbat se.“ Vy kývnete, ale v duchu mávnete rukou. O pár dní později narazíte na YouTube video neznámého fitness trenéra, který říká prakticky totéž – a najednou to zní jako zjevení. Okamžitě cítíte nutkání běžet do fitka.
Proč je to tak? Jak je možné, že cizí hlas z obrazovky nebo anonymní článek na internetu působí přesvědčivěji než vlastní rodina nebo přátelé?
1. Blízkost zabíjí autoritu
U nejbližších vidíme jejich slabosti, přešlapy, trapné historky z dětství. Víme, že i oni občas spálí večeři nebo zapomenou zaplatit složenku. A právě tahle lidskost, kterou u nich denně sledujeme, jim ubírá na „přesvědčovací síle“.
Cizí člověk na internetu naopak vystupuje zpoza obrazovky jako hotová autorita – se sestříhaným videem, dobrým světlem a naučenými větami. Vidíme jen masku, nikoliv realitu. A maska má někdy větší sílu než autentická blízkost.
2. Efekt „proroka z ciziny“
Staré přísloví praví: „Nikdo není prorokem ve své vlasti.“ Platí to i dnes. Slova blízkých vnímáme jako součást každodenního šumu – trochu jako když rádio hraje v pozadí. Ale když totéž přijde od někoho „zvenčí“, naše mysl tomu přisoudí větší váhu. Důvod? Cizí hlas je nový, neopotřebovaný, a tím pádem působí svěže. Najednou nás to zasáhne, protože to slyšíme „jinak“ – i když jde o totožnou myšlenku.
3. Internetová aura odbornosti
Cizí lidé na internetu navíc často vystupují jako experti – mají tituly, grafy, mikrofony, podcasty, weby s logem. Vizuální kulisa budí dojem profesionality, i kdyby jejich know-how bylo na úrovni učebnice pro základní školu. Blízcí si naopak na „odbornou auru“ většinou nehrají. Když vám bratr poradí, jak zvládnout stres, prostě to řekne mezi řečí. A protože nevypadá jako TED speaker, podvědomě to zlehčujeme.
4. Psychologie odstupu
Cizí člověk na internetu je pro nás paradoxně bezpečný. Není vázán na náš život, nebude nám větu připomínat při každé příležitosti. Když se jeho rada neosvědčí, zmizí z feedu a nikdo nám to nebude otloukat o hlavu. Blízký člověk má ale „nebezpečnou paměť“ – může později říct: „Já ti to říkala.“ A to je věta, které se bojí snad každý z nás.
5. Hlas obrazovky jako moderní autorita
Historicky jsme byli zvyklí věřit hlasu, který přichází z kazatelny, tribuny, nebo rozhlasu. Internet je jejich dnešní verzí. Lidská psychika je stále nastavená na to, že hlas z „výšky“ (ať už doslova nebo virtuálně) má větší autoritu než hlas z kuchyňského stolu.
Tak komu věřit?
Není to o tom, že bychom měli ignorovat rady odborníků nebo cizích lidí. Problém je spíš v tom, že podceňujeme ty, kteří nás znají nejlépe. Přitom často právě oni mají k našim problémům nejpřesnější vhled – znají naši historii, naše slabiny i naše sny. Možná bychom si tedy měli přiznat, že hlas na internetu může být inspirací, ale skutečný kompas života často sedí naproti nám u kafe. Jen mu někdy nasloucháme až příliš málo.
👉 A vy? Věříte víc anonymnímu „guru“ online, nebo lidem doma?
Ondřej Vejsada
