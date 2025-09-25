Proč raději trpíme známé zlo než riskujeme neznámé dobro

Známé peklo je pro nás často útulnější než neznámý ráj. Raději snášíme škodlivé jistoty než riskujeme nové dobro – a tím si sami konzervujeme vlastní nespokojenost.

Řekněte sami – kdo z vás nikdy neřekl větu: „Není to ideální, ale dá se to vydržet“? Ať už mluvíme o práci, která vás vycucává víc než firemní kávovar, nebo o vztahu, který se z romantického filmu postupně proměnil v telenovelu, pointa je pořád stejná: raději zůstáváme v situaci, která nám škodí, než abychom riskovali něco nového.
Zní to nelogicky, ale lidská psychika je v tomhle překvapivě konzistentní. Naše pohodlnost (říkejme jí raději „setrvačnost“, ať to zní sofistikovaně) je totiž mistrovsky maskovaná jako „realismus“. Říkáme si: Aspoň vím, na čem jsem. Nové prostředí by mohlo být ještě horší. A tak polykáme hořkou pilulku nespokojenosti každý den, jen proto, že má známý obal.
Známé peklo je útulnější než neznámý ráj
Psychologové tomu říkají „status quo bias“ – předsudek, který nás nutí upřednostnit stávající stav jen proto, že ho známe. V praxi to znamená, že raději chodíme do práce, kde nám šéf připomíná malého diktátora, než abychom riskovali konkurenci, kde by – nedejbože – mohli chtít, abychom se naučili něco nového.
Ve vztazích je to ještě pikantnější. Kolikrát slyšíme věty typu: „Je to sice peklo, ale aspoň nejsem sám.“ Anebo: „No jo, ona je na mě protivná, ale aspoň vaří.“ Výsledkem je, že jsme ochotni tolerovat malé domácí peklíčko jen proto, že už víme, kde stojí hrnce.
Lepší jistota mizérie než nejistota naděje
Evoluce v tom má prsty. Po tisíce let platilo, že jisté (byť mizerné) zdroje byly bezpečnější než riskantní hledání nových. Lepší byl suchý kus kořínku než nejistá vidina mamuta za kopcem. Naše hlava prostě preferuje předvídatelnost, i kdyby měla podobu pravidelných hádek nebo šéfa, který vás obden sprdne.
Proto když se objeví možnost změny, mozek hned spustí poplašné sirény: Co když to bude ještě horší? A tak se raději držíme svého malého pekla – protože peklo, které znáte, je pořád „domácí prostředí“.
Proč je změna tak strašidelná?
Nejistota bolí víc než bolest. Vědět, že to bude špatné, je paradoxně uklidňující. Horší je nevědět, jestli to bude dobré nebo zlé. Identita je navázaná na prostředí. Když dvacet let říkáte „Jsem tady jen dočasně“, stane se z toho vaše druhá vizitka. Strach z vlastní odvahy. Co když opravdu udělám krok ven – a najednou budu muset sám sobě dokázat, že na to mám?
Tak co s tím?
Ironií je, že tím, že se bojíme horší budoucnosti, si zajišťujeme horší přítomnost. A tak trávíme roky v průměrných zaměstnáních, průměrných vztazích a průměrných stereotypech – jen abychom nemuseli čelit myšlence, že možná existuje něco lepšího. Řešení není v heroických skocích do neznáma, ale v malých experimentech. Změnit jeden detail, vyzkoušet novou cestu, říct jednu věc jinak. Malé porušení status quo ukazuje mozku, že „jinak“ nemusí znamenat „katastrofa“.
Závěrem
Raději trpíme známé zlo, protože je to pohodlné. Ale je to trochu jako sedět na rozvrzané židli: jistě, dá se na ní přežít. Jenže až praskne, budeme litovat, že jsme se nepodívali po jiné dřív. Takže otázka nezní, jestli je risk neznámého dobra nebezpečný. Otázka zní: kolik známého zla jste ještě ochotni snášet, než se zvednete?

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 25.9.2025 7:02

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 292
  • Celková karma 10,54
  • Průměrná čtenost 174x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

