Proč pořád děláme stejné chyby, i když přesně víme, co děláme špatně
„Já vím, že tohle dělám špatně.“ Všimli jste si, jak často tahle věta zaznívá těsně předtím, než to uděláme znovu? Člověk ví, že ve vztazích žárlí. Ví, že odkládá důležité věci, dokud nezačnou hořet. Ví, že se při první nepříjemnosti stáhne, případně naopak vybuchne jako papiňák, kterému někdo zapomněl vypnout plotýnku. Dokáže dokonce vysvětlit, odkud se jeho chování vzalo a proč se ho tak těžko zbavuje.
A pak přijde další podobná situace. A všechno běží podle starého scénáře. Kdybychom dostávali odměnu za to, kolikrát jsme sami sebe správně pochopili, někteří z nás už dávno odpočívají na jachtě. Jenže život neodměňuje za kvalitní rozbor vlastních problémů. Zajímá ho také to, co s nimi uděláme.
Když pochopit znamená skoro totéž co vyřešit
Sebepoznání je dnes téměř samostatná disciplína. Známe své vzorce, spouštěče, obranné mechanismy a někdy i jejich rodokmen. Víme, co nás rozčiluje, proč si vybíráme určité lidi a jaké zkušenosti z minulosti se nám připomínají v přítomnosti. To všechno může být užitečné. Potíž nastává ve chvíli, kdy si začneme plést vysvětlení s řešením. Představte si člověka, který opakovaně přichází pozdě. Ví, že tím druhé štve. Ví, že si špatně plánuje čas. Ví, že si pokaždé říká, že tentokrát vyrazí s předstihem, a nakonec ještě deset minut hledá klíče, které leží přesně tam, kam je včera položil. Dokáže vám o tom povyprávět s takovou přesností, že byste mu nejraději nabídli místo vedoucího oddělení docházky.
Jenže příště přijde zase pozdě. Nelže, když říká, že svůj problém zná. Skutečně ho zná. Jenže znalost problému mu zatím nepomohla změnit chování. Jakmile dokážeme své jednání dobře vysvětlit, přestáváme se v něm cítit tak ztracení. Už víme, co se děje. Máme pojmenovanou příčinu, rozumíme souvislostem. V hlavě se rozsvítí malé světélko a my máme pocit, že jsme se posunuli. Někdy jsme se opravdu posunuli. Jindy jsme pouze lépe popsali místo, na kterém stále stojíme.
Psychologická zpověď jako pohodlné křeslo
Sebepoznání nám může dokonce pomáhat udržovat věci při starém. Člověk, který o své žárlivosti nic neví, ji může považovat za oprávněnou reakci na chování partnera. Člověk, který ji důkladně analyzoval, už dokáže říct: „Já vím, že mám problém s důvěrou. Souvisí to s mými předchozími zkušenostmi.“ To je bezpochyby lepší začátek. Ale co když za tím žádný další krok nenásleduje? Partner stále musí vysvětlovat, s kým si píše, kam jde a proč se na chvíli odmlčel. Jen se k tomu přidá odborněji znějící komentář o vnitřní nejistotě.
Pojmenování problému se pak stává jakousi psychologickou slevou. Člověk si připadá omluvený, protože přece ví, proč se tak chová. Okolí má někdy dokonce pocit, že by mu mělo být vděčné. Ne každý přece dokáže tak otevřeně mluvit o svých slabinách. Jenže upřímné přiznání, že někomu ubližujeme, ještě neznamená, že mu ubližujeme méně. Můžeme mít pro své chování pochopení, aniž bychom mu museli dál poskytovat neomezený prostor. Minulost nám může leccos vysvětlit. Nemůže však za nás odžít všechny příští situace.
Proč je změna těžší než pochopení
Porozumět sobě bývá příjemné také proto, že se to často odehrává v bezpečí vlastní hlavy. Můžeme přemýšlet, hledat souvislosti, číst knihy a vést hluboké rozhovory. Nikdo po nás v tu chvíli nechce, abychom se zachovali jinak. Změna je podstatně méně pohodlná. Člověk, který ví, že se při kritice okamžitě brání, musí při příštím rozhovoru vydržet několik nepříjemných vteřin a nezačít se obhajovat. Ten, kdo odkládá důležité věci, musí začít dřív, než ho k tomu přinutí průšvih. A kdo má ve zvyku trestat druhé uraženým mlčením, musí se někdy odhodlat vyslovit obyčejnou větu: „Tohle mě naštvalo.“ Zní to jednoduše. Jenže právě v těchto okamžicích se ukáže, zda naše sebepoznání skutečně něco změnilo.
Vědět, co bychom měli udělat, a udělat to ve chvíli, kdy se nám chce přesný opak, jsou dvě docela odlišné schopnosti. Navíc se nemusíme změnit hned. Některé vzorce vznikaly roky a není rozumné čekat, že zmizí po jednom osvíceném večeru. Rozdíl však může být patrný už v tom, že si svého jednání všimneme dřív, zastavíme se nebo se po něm dokážeme vrátit a napravit, co jsme pokazili. To už není pouhé vysvětlení. To je změna v praxi.
Člověk, který se zná, ale pořád se mu to děje
Největší past sebepoznání možná spočívá v tom, že nám umožňuje být se svými slabinami smířenější, aniž bychom se je pokusili překonat. „Takový já prostě jsem.“ Tahle věta může vyjadřovat zdravé přijetí vlastní povahy. Ale také může být elegantním způsobem, jak uzavřít případ, který jsme ještě ani nezačali řešit. Známe své slabiny, umíme o nich mluvit, dokážeme je zasadit do životních souvislostí. Jen se z nich postupně stane součást našeho osobního profilu. Něco, s čím mají ostatní počítat, stejně jako s barvou našich očí nebo oblíbeným způsobem přípravy kávy.
A okolí se mezitím učí, s čím musí počítat. Možná bychom se proto občas měli přestat ptát, proč se chováme právě tak, jak se chováme. Ne proto, že by odpověď nebyla důležitá. Ale protože ji někdy známe až příliš dobře. Mnohem nepříjemnější otázka zní: Co udělám příště jinak, když už teď přesně vím, co obvykle udělám špatně? Na tu se totiž nedá odpovědět dalším zajímavým rozborem vlastní osobnosti. A možná právě proto ji tak rádi odkládáme.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.