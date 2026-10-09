Proč neumíme snášet, že nám někdo neublížil schválně
Existuje zvláštní druh bolesti, se kterým si člověk někdy poradí hůř než s vědomou křivdou. Není za ním žádný padouch. Žádný promyšlený útok. Žádný člověk, který si večer sedl a řekl si: „Tak, a teď mu pořádně ublížím.“ Prostě se něco stalo. Někdo něco nepochopil. Zapomněl. Řekl něco nešikovně. Věnoval nám méně pozornosti, než jsme potřebovali. Neodhadl situaci. Udělal chybu. A právě to může být překvapivě nesnesitelné. Protože když nám někdo ublíží schválně, máme alespoň jasno. Víme, proti komu stojíme. Víme, proč jsme rozzlobení. Víme, co bychom měli chtít – omluvu, nápravu, možná konec vztahu. Jenže co dělat s člověkem, který nám ublížil, ale vlastně nám ublížit nechtěl? To je mnohem méně pohodlné.
Potřebujeme viníka
Člověk má zvláštní potřebu, aby jeho bolest dávala smysl. Když nás něco bolí, hledáme příčinu. A pokud ji najdeme v člověku, je všechno najednou jednodušší. „Udělal to schválně.“ A máme příběh. On je ten, kdo ublížil. Já jsem ten, komu bylo ublíženo. Věci mají své místo, emoce svůj důvod a morální kompas zase jednou ukazuje správným směrem. Jenže mezi „ublížil mi“ a „ublížil mi schválně“ je obrovský rozdíl. Ten první výrok popisuje naši zkušenost. Ten druhý už popisuje jeho úmysl. A právě tady si někdy začneme stavět vlastní soudní síň. Partner přijde domů a je protivný. Možná měl špatný den. Možná něco řeší. Možná je jen unavený. Ale my si jeho náladu přeložíme jako: „Už mu na mně nezáleží.“ A protože jsme si právě vytvořili úmysl, máme najednou právo být zranění nejen jeho chováním, ale i jeho údajnou lhostejností. Kamarád neodpoví na zprávu. Možná ji přehlédl. Možná zapomněl. Možná prostě řeší něco jiného. Ale v naší hlavě může během několika sekund vzniknout úplně jiný člověk: člověk, který nás ignoruje. A to už se řeší podstatně lépe. Máme důvod se zlobit.
Náhoda je psychologicky nevděčná
Problém s náhodou je, že se proti ní nedá pořádně bojovat. Když mi někdo úmyslně ublíží, můžu po něm chtít omluvu. Když mi ublíží nešikovností, můžu mu ji také chtít. Ale co když se ukáže, že se vlastně nestalo nic jiného než obyčejná lidská chyba? To je skoro urážlivě banální. Čekali jsme padoucha a dostali jsme člověka. Čekali jsme vysvětlení a dostali jsme nedorozumění. Čekali jsme velký příběh o tom, proč se nám to stalo, a zjistili jsme, že druhý člověk prostě něco nezvládl. A najednou není koho potrestat. Možná ani koho nenávidět. A především není koho přesvědčit, že právě on je příčinou všeho, co teď cítíme. To je někdy mnohem těžší přijmout než samotnou křivdu.
„Ale on to musel vědět!“
Tuhle větu známe velmi dobře. „On přece musel vědět, že mě to raní.“ Možná ano. Ale také nemusel. Tohle je jedna z nejnepříjemnějších věcí na mezilidských vztazích: ostatní lidé nemají přístup k našemu vnitřnímu manuálu. Nevědí přesně, co nás zraňuje. Nevědí, co jsme si odnesli z dětství. Nevědí, které slovo v nás zmáčkne tlačítko, o jehož existenci sami netuší. A někdy ani my sami nevíme, proč nás něco zasáhlo tak silně. Přesto od druhých občas očekáváme něco, co bychom sami nedokázali splnit. A sice, že budou přesně vědět, co máme citlivé, co potřebujeme a kde už je hranice. Když ji překročí, je snadné říct: „Věděl jsi to.“ Možná ale nevěděl. Možná jen nebyl dost pozorný. A to není totéž.
Ne každá újma potřebuje padoucha
To samozřejmě neznamená, že bychom měli každou křivdu omlouvat. Když nám někdo opakovaně ubližuje, je podstatné, co dělá – a také co udělá poté, když se dozví, že nám jeho jednání vadí. Úmysl není jediná věc, která rozhoduje o odpovědnosti. Někdy člověk udělá chybu. Dozví se o ní. Mrzí ho. Snaží se ji napravit. Jindy udělá chybu a řekne: „No a co?“ A právě tady se začíná ukazovat charakter. Nemusíme z člověka dělat zlého člověka jen proto, že nám ublížil. Stejně tak ale nemusíme předstírat, že se nic nestalo. Můžeme říct něco mnohem dospělejšího: „Vím, že jsi mi nechtěl ublížit. Ale bolelo mě to.“ To je věta, která nepotřebuje padoucha. A možná právě proto je tak těžká.
Protože bez viníka zůstáváme se svou bolestí sami
Když přijmeme, že nám někdo neublížil schválně, zůstává před námi nepříjemná skutečnost. Bolest je skutečná, ale nemá jednoduchého viníka. A s tím už se nedá dělat tolik divadla. Nemůžeme vést nekonečný proces. Nemůžeme čekat na velké přiznání viny. Nemůžeme si donekonečna opakovat, jaký je ten druhý člověk špatný. Musíme se totiž vrátit k mnohem obyčejnější otázce: „Co teď udělám se svou bolestí?“ A to už není otázka pro soudce. To je otázka pro dospělého člověka. Možná někdy opravdu potřebujeme říct druhému, že nám ublížil. Možná potřebujeme omluvu. Možná potřebujeme změnu jeho chování. A někdy možná potřebujeme odejít. Ale předtím, než z jeho chyby uděláme úmysl, bychom si mohli položit jednu jednoduchou otázku: Opravdu mi chtěl ublížit – nebo jen nebyl tak dokonalý, jak jsem potřeboval, aby byl? Protože někdy nás nezraňuje to, že nám někdo ublížil schválně. Zraňuje nás mnohem víc zjištění, že nám ublížil úplně obyčejně – jako člověk.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.