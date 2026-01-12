Proč neumíme být sami se sebou a pořád potřebujeme někoho vedle
Zkuste si jednoduchý experiment. Sedněte si doma. Nevytahujte telefon. Nepusťte si hudbu. Nikomu nepište. Nic „neřešte“. Jen buďte.
Pokud se vám při té představě lehce sevřel žaludek, nejste sami. A paradoxně to nemá nic společného s osamělostí.
Neutíkáme před samotou. Utíkáme před sebou.
Spousta lidí dnes netrpí samotou. Trpí nutností být neustále zaměstnaní. Prací. Vztahem. Aktivitou. Dramatem. Plánem. Pohybem.
Cokoli je dobré, hlavně nebýt chvíli sám se sebou v jedné místnosti. Protože v té místnosti je ticho. A to ticho není prázdné. Je plné myšlenek, pocitů, vzpomínek a otázek, které jsme dlouho odkládali.
„Chci vztah.“ Opravdu? Nebo jen únik?
Tohle je nepopulární myšlenka, ale stojí za vyslovení: Ne každý, kdo chce vztah, chce vztah. Mnoho lidí chce přestat být samo se sebou. Partner pak nefunguje jako blízký člověk, ale jako tlumič ticha.
Je vedle mě někdo → nemusím slyšet vlastní myšlenky. Nemusím se ptát. Nemusím cítit.
A když vztah skončí, nepřichází jen smutek po druhém. Přichází náraz na sebe.
Proto jsou rozchody tak těžké. Ne proto, že bychom ztratili člověka. Ale protože jsme ztratili únik.
Ticho není nebezpečné. Jen jsme ho odnaučili snášet.
Dřív bylo ticho běžnou součástí života. Čekání. Chvíle mezi. Nicnedělání. Dnes je ticho vnímáno skoro jako závada systému.
Když se nic neděje, něco by se mělo dít.
A tak: zapínáme, plánujeme, vyplňujeme, zaplňujeme.
Jenže ticho má jednu nepříjemnou vlastnost: 👉 vytahuje na povrch to, co jsme schovali pod koberec. Ne vinu. Ne šílenství. Ale otázky typu: Jsem vlastně spokojený? Žiju život, který chci? Neutíkám před něčím? A to jsou otázky, které se špatně poslouchají mezi dvěma schůzkami.
Být sám se sebou je dovednost. Ne stav.
Člověk se nerodí s tím, že umí být sám se sebou. Buď se to naučí, nebo si najde únik. A většina z nás se to nenaučila. Protože jsme byli vedeni k tomu: být výkonní, být užiteční, být zaměstnaní, být v roli.
Ale málokdo nás učil: být chvíli jen tak, bez role, bez publika, bez směru.
A tak když role zmizí, zůstane prázdno — a panika.
Vztahy jako náplast
Když neumíme být sami se sebou, vztah se stává náplastí. Ne místem setkání dvou lidí, ale řešením nepohodlí. A to je nefér vůči oběma. Protože druhý člověk nemá nést odpovědnost za to, že se bojíme vlastního vnitřního světa.
Vztah má být sdílení. Ne únikový východ.
Vnitřní ticho není prázdno. Je to prostor.
Jakmile člověk vydrží první nepohodlí, začne se dít něco zvláštního: myšlenky se uklidní, emoce přestanou křičet, objeví se kontakt se sebou. Ne extáze. Ne osvícení. Jen normální vnitřní přítomnost.
A najednou vztah přestane být nutností a začne být volbou.
Možná nechceme být sami. Možná jen neumíme být spolu se sebou. Tohle je zásadní rozdíl.
Člověk, který umí být sám se sebou: nechce vztah z hladu, neulpívá, nepanikaří z ticha, nemusí pořád něco řešit. A paradoxně je právě takový člověk ve vztazích nejpřitažlivější. Protože nepřichází brát. Přichází být.
Závěrem jedna jednoduchá, ale nepohodlná věta
Pokud se bojíš být sám se sebou, vztah ti nepomůže. Jen oddálí setkání, které tě stejně jednou dožene.
A možná právě tam — v tichu, před kterým utíkáme — začíná skutečný vztah. Ne s někým jiným. Ale se sebou. A odtud už se vztahy tvoří úplně jinak.
Ondřej Vejsada
