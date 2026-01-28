Proč nestačí o problémech mluvit a proč je někdy potřeba jít k „zubaři“
Po dvaceti letech praxe už si dovolím jednu nepopulární větu. Takovou, která se špatně sdílí, nemá ráda lajky a rozhodně se nehodí na motivační plakát.
To, co skutečně pomáhá, je terapie. Ne povídání o terapii. Ne čtení chytrých knih. Ne sledování desítek videí, kde někdo jiný vypráví, jak to má.
Terapie. Práce na sobě. Se sebou. A hlavně o sobě.
Informační přejedení a žádná změna
Dneska máme informací víc než kdy dřív. Víme, co je trauma, co je vnitřní dítě, co je narcismus, citová deprivace, obranné mechanismy. Spousta lidí by klidně mohla vést seminář na téma „proč mám špatné vztahy“. A přesto se jim ty vztahy pořád rozpadají. Pořád je něco bolí. Pořád se jim opakují stejné situace.
Proč? Protože porozumění není totéž co změna. A mluvit o problému není totéž jako ho řešit. Je to trochu, jako kdybychom si spletli mapu s cestou.
Přemýšlíme o druhých. O sobě méně.
Velmi často se setkávám s jednou zvláštní obranou: „Já to mám vlastně docela zpracované, ale kdyby na terapii šel on / ona / někdo z mého okolí, tak by to bylo ideální.“ Ano. Možná by bylo. Ale to je trochu jako stát se zkaženým zubem a říkat: „Hlavně ať má zdravé zuby soused. Já to vydržím.“ Nevydržíš. Jen si zvykneš na bolest.
Zubař jako překvapivě dobrý terapeutický model
Dovolím si jedno přirovnání, které mám rád. Mám-li kaz v zubu, není to žádná ostuda. Nevypovídá to o mé morální kvalitě. Často to má kořeny v dětství – třeba jsem jedl hodně sladkého. Hotovo.
Ale ten kaz se nevyřeší tím, že: si o něm budu povídat, přečtu si knihu o původu zubních kazů, podívám se na videa ze zubních ordinací, nebo tam pošlu někoho jiného, kdo to „potřebuje víc“. A už vůbec se nevyřeší tím, že si vezmu prášek proti bolesti. Prášek uleví. Ale neléčí.
Přesně to samé platí pro psychiku
Podcasty, videa, knihy, citáty – to všechno může být: inspirativní, uklidňující, podpůrné. Ale velmi často fungují jen jako analgetikum. Uleví. Na chvíli. Bolest se stáhne. Člověk si řekne: „Aha, tak takhle to je.“ A druhý den se probudí do úplně stejného života. Protože kaz tam pořád je.
Terapie není povídání. Terapie je práce.
Skutečná terapie není o tom, že si hodinu hezky popovídáme a odejdeme s pocitem, že jsme byli slyšeni. To je sice příjemné, ale samo o sobě to nestačí. Terapie znamená: dívat se tam, kam se běžně nedíváme, zůstat u nepříjemných pocitů o pár minut déle, přestat mluvit o druhých a začít mluvit o sobě, přestat se ptát „proč jsou takoví“ a začít se ptát „co se ve mně děje“. A ano – někdy to bolí. Stejně jako vrtání. Ale jen proto, aby se to mohlo zahojit.
Závěr bez patosu
Starat se o svou psychiku není slabost. Není to selhání. A už vůbec to není sobectví. Je to úplně stejná hygiena jako péče o zuby. Můžeme si o kazu povídat donekonečna. Můžeme se uklidňovat prášky. Můžeme předstírat, že to „nějak přejde“. Anebo si můžeme sednout do křesla a říct: „Dobře. Tak pojďme na to.“ Protože některé věci se prostě nedají vymluvit. Dají se jen vyřešit.
Ondřej Vejsada
