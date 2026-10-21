Proč někdy ve vztahu neutíkáme před partnerem, ale před sebou
Někdy vztah ukončíme a máme v tom jasno. „On mě ničil.“ „Vedle ní jsem nemohl být sám sebou.“ „S ním jsem byla pořád podrážděná.“ Jenže někdy je na celé věci něco podivného. Předchozí vztah byl klidný a my jsme se v něm cítili dobře. Pak přijde jiný člověk – a najednou žárlíme, kontrolujeme telefon, potřebujeme ujišťování, všechno si bereme osobně nebo máme potřebu pořád něco řešit.
A říkáme si: „On ze mě dělá někoho, kým nechci být.“ Možná. Ale možná také jen vytáhl na světlo něco, co jsme v sobě dosud nemuseli příliš řešit. Některé vztahy totiž ukazují nejen to, jaký je náš partner, ale také jací jsme my, když nám na něčem opravdu záleží. Člověk, který byl celý život přesvědčený, že není žárlivý, najednou kontroluje, kdy byl partner naposledy online. Člověk, který o sobě tvrdil, že potřebuje svobodu, začne nesnášet každou hodinu, kdy druhý není doma. A člověk, který si vždy zakládal na sebejistotě, potřebuje několikrát denně slyšet, že je milovaný.
Partner se přitom možná nijak zásadně nezměnil.
Změnili jsme se my. Přesněji řečeno, dostali jsme se do situace, ve které už naše obvyklá představa o sobě nestačí. To může být dost nepříjemné zjištění. Je mnohem pohodlnější říct „on mě vytáčí“ než se ptát, proč nás právě vedle něj tolik věcí vytáčí. První otázka hledá viníka. Druhá nás dostává do terénu, kde už nemáme všechno tak pěkně pod kontrolou. Možná nás určitý člověk nezlobí jen proto, že je nesnesitelný. Možná se vedle něj dotýká něčeho, co jsme si sami o sobě nikdy nemuseli řešit.
Vedle jednoho partnera jsme velkorysí, vedle jiného počítáme každé gesto. Vedle jednoho jsme samostatní, vedle jiného se bojíme, že nás opustí. Vedle jednoho dokážeme říct, co nám vadí, vedle jiného raději mlčíme a pak tři dny zuříme. To neznamená, že je všechno naše vina. Někteří lidé v nás skutečně probouzejí to horší. Některé vztahy jsou nezdravé a odchod je rozumnější než další psychologický experiment. Není potřeba z každého špatného vztahu dělat kurz osobního rozvoje, zvlášť když se člověk může jednoduše dostat do bezpečí a žít dál.
Jenže někdy odejdeme a s úlevou si řekneme: „Konečně budu zase normální.“ A pak přijde další vztah. Po čase se objeví podobná verze nás. Jiný člověk, jiná situace, stejná reakce. To už stojí za pozornost. Možná totiž neutíkáme jen před člověkem. Možná utíkáme před tím, kým vedle něj jsme. Je to trochu jako se zrcadlem, které nám ukáže něco, co jsme vidět nechtěli. Rozumné řešení je samozřejmě rozbít zrcadlo. Člověk se pak může uklidnit, že problém zmizel.
Jenže obličej zůstal.
Vztah nám může ukázat potřebu kontroly, strach z odmítnutí, závist, závislost nebo nutkání být neustále ujišťováni. Věci, o kterých jsme si možná mysleli, že se nás netýkají. Není to vždycky příjemné a už vůbec to automaticky neznamená, že máme ve vztahu zůstat. Někdy právě tohle zjištění pomůže odejít s otevřenýma očima. Jindy nám umožní přestat opakovat stejné chování v dalším vztahu. A někdy zjistíme, že problém vznikal především v konkrétním vztahu a jinde se vůbec neobjevuje.
Důležité je nezaměnit sebepoznání za povinnost všechno vydržet.
Otázka „Proč jsem vedle něj takový?“ nás může něco naučit. Nemusí ale vést k odpovědi „Takže musím zůstat a pracovat na sobě“. Někdy může být odpovědí i to, že vedle tohoto člověka dlouhodobě žít nechceme nebo nemůžeme. Jen bychom si měli dát pozor, abychom si s odchodem neodnesli přesvědčení, že problém zůstal celý v minulém vztahu. Protože člověk může změnit partnera poměrně snadno. Mnohem obtížnější je zjistit, proč se vedle některých lidí opakovaně mění on sám. A ještě obtížnější je přiznat si, že některé z těch změn bychom na sobě raději neviděli. Někdy totiž neutíkáme jen od člověka, který nám vadí. Utíkáme také před verzí sebe, kterou nám ten člověk ukázal.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.