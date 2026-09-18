Proč někdy radíme hlavně proto, abychom měli pravdu
„Na tvém místě bych to udělal jinak.“ Nevinná věta. Dokonce skoro laskavá. Člověk ji pronese, když chce druhému pomoct. Předat mu zkušenost. Ušetřit mu chybu. Ukázat mu cestu, kterou sám objevil až po několika letech a třech zbytečných průšvizích. A někdy to opravdu myslíme dobře. Jenže pak přijde zvláštní okamžik. Ten druhý naši radu neposlechne. A nám to začne vadit. Ne trochu. Někdy překvapivě hodně. „Tak proč ses mě vlastně ptal?“ „Vždyť jsem ti říkal, jak to dopadne.“ „No dobře, ale pak si nestěžuj.“ A najednou už nejde o jeho problém. Něco se dotklo nás. A možná bychom si měli položit poněkud nepříjemnou otázku: Vadí nám opravdu to, že se rozhodl špatně, nebo nám vadí, že se nerozhodl podle nás?
Rada má jednu nenápadnou výhodu
Když někomu poradíme, můžeme si připadat užiteční. To je příjemný pocit. Někdo má problém. My máme řešení. On tápe. My víme. On neví, co dělat. My řekneme: „Na tvém místě bych…“ A tím je na chvíli svět krásně uspořádaný. Jeden má problém. Druhý má odpověď. Jenže tím se do rady nenápadně přimíchá ještě něco jiného. Naše představa o tom, jak by měl život vypadat. Protože rada není nikdy jen řešení. Když řeknu: „Na tvém místě bych se s ní rozešel,“ říkám zároveň: „Já považuji za důležitější odejít než zůstat.“ Když řeknu: „Já bych tu práci okamžitě změnil,“ říkám: „Pro mě je důležitější spokojenost než jistota.“ Když řeknu: „Já bych mu už nikdy neodpustil,“ říkám: „Já považuji určitou věc za hranici, přes kterou se nejde.“ To všechno může být naprosto legitimní. Jenže je to moje legitimní. Ne jeho. A právě tady se z rady může stát něco úplně jiného.
Když druhý neposlechne, začneme mít pocit, že odmítl nás
Tohle je na lidské psychice zajímavé. Kdyby nám někdo řekl: „Díky za názor, ale rozhodnu se jinak,“ mělo by to být úplně v pořádku. Názor jsme nabídli. Druhý člověk si ho vyslechl. A dál je to jeho život. Jenže v praxi to někdy tak jednoduché není. Člověk naši radu odmítne a v nás se něco sevře. „Ale vždyť to nedává smysl.“ Tak mu to vysvětlíme ještě jednou. On pořád nesouhlasí. Tak přidáme argument. On pořád nic. Tak přidáme vlastní zkušenost. „Já jsem něco podobného zažil a věř mi…“ Ani to nepomůže. A pak přijde poslední stupeň: „Tak si dělej, co chceš.“ Tohle je nádherná věta. Na povrchu znamená svobodu. Ve skutečnosti někdy znamená: „Dělej si, co chceš, ale já ti tímto oznamuji, že si myslím, že děláš blbost.“ A samozřejmě máme pořád čisté svědomí. Vždyť jsme mu přece chtěli pomoct.
Možná jsme nechtěli pomoct. Možná jsme chtěli být poslechnuti.
To zní mnohem hůř. Proto to také neradi slyšíme. Pomoc je přece hezká. Potřeba mít pravdu už tak hezky nezní. Jenže právě proto je tak snadné ji schovat. Nemusíme říkat: „Chci, abys uznal, že mám pravdu.“ Stačí říct: „Já to s tebou myslím dobře.“ A máme alibi. Můžeme dál vysvětlovat, přesvědčovat, argumentovat a vracet se k tomu, co jsme říkali. Ne proto, že bychom chtěli ovládnout jeho život. To vůbec. My mu jen chceme pomoct. Jen je zvláštní, že ta pomoc skončí teprve tehdy, když konečně udělá to, co jsme mu doporučili.
Tady se rada mění v přesvědčování
Rozdíl je přitom jednoduchý. Rada říká: „Já bych to udělal takhle.“ Přesvědčování říká: „A teď ti vysvětlím, proč to musíš udělat taky takhle.“ Rada nechává prostor. Přesvědčování ho pomalu zavírá. A někde mezi nimi je hranice, které si často ani nevšimneme. Začneme jednou větou: „Napadlo mě, jestli by nepomohlo…“ A skončíme o půl hodiny později u: „Ale ty prostě nechceš slyšet, co ti říkám.“ To je docela pozoruhodný vývoj. Člověk přišel se svým problémem. My jsme mu nabídli řešení. On ho odmítl. A najednou je problém v tom, že neposlouchá nás.
Proč nás tak vytáčí, když někdo udělá chybu, před kterou jsme ho varovali?
Tady je další malá past. Někdy druhému opravdu poradíme dobře. Opravdu víme, že to nedopadne dobře. Opravdu jsme něco podobného zažili. A přesto není naší povinností zabránit mu v tom, aby udělal vlastní chybu. To se nám ale těžko přijímá. Protože pak přijde přesně to, před čím jsme varovali. A my si v duchu řekneme: „Já jsem ti to říkal.“ A ten pocit je skoro sladký. Což je trochu trapné. Protože člověk, který právě narazil, nepotřebuje naše vítězství. Potřebuje řešit svůj náraz. Jenže my jsme mezitím získali něco, co jsme možná chtěli od začátku: důkaz, že jsme měli pravdu. A teď už není tak snadné předstírat, že nám šlo jen o jeho dobro.
Někdy je totiž jednodušší mít pravdu než mít pochopení
Když má někdo problém, nabízí se nám dvě možnosti. Můžeme se snažit pochopit, proč udělal to, co udělal. Nebo mu můžeme vysvětlit, co měl udělat místo toho. Druhá varianta je podstatně jednodušší. Protože u ní nemusíme vstupovat do jeho světa. Stačí ho přivést do našeho. „Já bych…“ „Já bych nikdy…“ „Mně by se tohle nestalo…“ „Já bych na tvém místě…“ To poslední je vůbec krásné. Na tvém místě. Jenže právě tam nikdy nejsme. Nemáme jeho povahu. Jeho minulost. Jeho vztahy. Jeho strachy. Jeho zkušenosti. Jeho důvody. Máme jen vlastní život a z něj vytvořený návod k použití. A pak jsme překvapeni, že podle něj někdo jiný nechce žít.
A někdy radíme i proto, abychom si potvrdili vlastní život
Tohle už je ještě nepříjemnější. Když někomu říkáme: „Našel sis špatnou práci.“ „Neměl ses ženit.“ „Měla jsi od něj odejít.“ „Měl bys víc vydělávat.“ „Měl bys být opatrnější.“ neříkáme pouze něco o něm. Často tím zároveň potvrzujeme sami sebe. Já jsem to udělal správně. Já jsem odešel. Já jsem zůstal. Já jsem si vybral jinak. Já jsem to poznal dřív. Já jsem se nenechal napálit. Cizí život se tak může stát zrcadlem, ve kterém si kontrolujeme správnost toho svého. A možná proto nás někdy tolik rozčiluje, když druhý udělá něco, co bychom sami nikdy neudělali. Ne proto, že to nutně dělá špatně. Ale protože jeho volba ohrožuje naši představu, že ta naše byla jediná rozumná.
Jenže život není soutěž v počtu správných rozhodnutí
Každý člověk si musí něco pokazit sám. Zní to krutě. Ale možná je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme druhému dovolit. Nechat ho udělat rozhodnutí, se kterým nesouhlasíme. Nechat ho zjistit, že naše rada byla správná. A nechat ho také zjistit, že správná nebyla. Protože obojí je jeho zkušenost. A pokud jsme mu radu dali upřímně, nemusíme ji prodávat znovu. Jednou stačí. Pak už můžeme jen stát vedle něj. I když si myslíme, že to celé dělá špatně. To je totiž mnohem těžší než radit. Protože při radění máme pocit kontroly. Při skutečné pomoci musíme někdy přijmout, že výsledek nebude podle nás.
A možná je to celý rozdíl
Člověku můžeme nabídnout svůj názor. Můžeme mu říct, co bychom udělali my. Můžeme mu popsat vlastní zkušenost. Můžeme ho varovat. A pak bychom měli umět udělat něco, co je pro naše ego překvapivě obtížné: nechat ho rozhodnout. Protože pokud mu poradíme a on udělá něco jiného, není to automaticky odmítnutí nás. Není to útok na naši inteligenci. Není to důkaz, že si nás neváží. A už vůbec to neznamená, že jsme mu nepomohli. Možná si jen vybral vlastní cestu. A pokud nám na něm opravdu záleží, měli bychom být schopni jeho rozhodnutí respektovat i tehdy, když bychom si sami vybrali jinak. Protože existuje jedna otázka, která může naši potřebu radit velmi rychle odhalit: Kdyby ten člověk udělal přesně to, co mu radím, a já už nikdy nemohl říct „já jsem ti to říkal“, chtěl bych mu pořád stejně poradit? Jestli ano, možná opravdu pomáháme. A jestli ne…možná jsme celou dobu nepotřebovali, aby se jeho život zlepšil. Potřebovali jsme jen, aby nám dal za pravdu.
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.