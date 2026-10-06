Proč někdy raději udržujeme starý problém, než riskovat, že nebudeme vědět co dál
Existují lidé, kteří mají problém. A potom lidé, kteří mají problém, o němž už tak dlouho mluví, že se z něj pomalu stane jejich osobní značka. Vědí přesně, kdo jim ublížil, co se stalo, proč to bylo nespravedlivé a jak by se k tomu měl druhý člověk postavit. Dokážou o tom vyprávět při kávě, na procházce i u rodinného oběda. A když už se zdá, že není co dalšího dodat, objeví se ještě jedna důležitá okolnost, na kterou jsme předtím zapomněli. Problém se zkrátka stále vyvíjí. Jenom poněkud zvláštním směrem. Protože někdy se zdá, že člověk už netouží po tom, aby problém zmizel. Potřebuje, aby pokračoval. Ne proto, že by si liboval v utrpení. Ale protože problém mu poskytuje něco, co je po jeho vyřešení poněkud obtížné nahradit.
Když se problém stane zaměstnáním
Problém nám totiž může dát strukturu. Ráno víme, na co myslet. Máme koho obviňovat, co rozebírat a s kým se o tom poradit. Každý nový detail přináší další důvod k analýze a každá další analýza vytváří dojem, že se konečně blížíme k nějakému zásadnímu pochopení. Člověk má pocit, že na něčem pracuje. Ve skutečnosti může pouze obcházet stejnou místnost a pokaždé si prohlížet tutéž prasklinu ve zdi z trochu jiného úhlu. „Už jsem to pochopil,“ říkáme někdy. „Teď už vím, proč to udělal.“ A za týden se k celé věci vrátíme, protože jsme zjistili další detail, který naše dosavadní pochopení poněkud komplikuje. Následuje další rozbor, další rozhovor s kamarádem a další vnitřní soudní jednání, při kterém jsme současně žalobcem, svědkem i předsedou senátu. Rozsudek je samozřejmě předem známý. Jenže co bychom dělali, kdyby se případ skutečně uzavřel?
Co přijde, až nebude proti komu bojovat?
Představme si člověka, který dlouhodobě řeší konflikt ve vztahu. Neustále se vrací k tomu, co partner řekl, neřekl, udělal nebo neudělal. Vyžaduje vysvětlení, omluvu, změnu chování a někdy také uznání, že měl od začátku pravdu. A potom se to stane. Druhý člověk se omluví. Něco pochopí. Změní své jednání. Nebo se oba konečně dohodnou, že už nemá smysl pokračovat v nekonečném přetahování. Místo očekávané úlevy se ale může objevit zvláštní prázdno. Co teď? Najednou není co dokazovat. Není proti komu protestovat, na co si stěžovat ani koho přesvědčovat, že tentokrát už opravdu pochopil jen polovinu toho, co pochopit měl. Konflikt skončil, ale s ním zmizel i určitý životní program. A člověk, který si na něj zvykl, může začít hledat nový důvod, proč ho znovu otevřít. Nevědomě, samozřejmě. Vždyť kdo by chtěl přiznat, že mu vlastně vyhovovalo mít něco, proti čemu mohl každý den bojovat? Někdy je totiž snazší žít proti něčemu než pro něco.
Konflikt jako společný projekt
Zvláštní situace může nastat také ve vztazích, které drží pohromadě právě prostřednictvím problémů. Dva lidé se hádají, usmiřují, vysvětlují si, co ten druhý zase nepochopil, a potom se znovu pohádají. Jejich vztah má vlastní rytmus. Napětí, výbuch, usmíření, krátký klid a další napětí. Skoro jako televizní seriál, jenom bez závěrečných titulků a s tím rozdílem, že hlavní představitelé si musí sami platit nájem. Problém se stane jejich společným projektem. Něco, čemu se oba věnují, o čem mluví a co jim poskytuje pocit, že se mezi nimi stále něco děje. Kdyby se všechno vyřešilo, možná by zjistili, že už si nemají co říct. Nebo že jejich vztah nestojí na společných zájmech, blízkosti či radosti ze vzájemné přítomnosti, ale především na neustálém řešení toho, proč spolu vlastně nedokážou normálně žít. Není to příliš romantická představa, ale některé vztahy mají skutečně více energie věnované opravování problémů než samotnému společnému životu. A možná právě proto se některé problémy nikdy nedořeší úplně.
Řešení by znamenalo převzít vlastní život
Problém má ještě jednu praktickou výhodu. Dokud se jím zabýváme, nemusíme se tolik věnovat tomu, co přijde dál. Můžeme se soustředit na minulost, na cizí chyby a na okolnosti, které nám zabránily žít tak, jak bychom chtěli. Máme důvod, proč něco nejde. Máme vysvětlení, proč jsme se neposunuli. A především máme něco, na co můžeme zaměřit svou pozornost. Vyřešení problému by ale mohlo znamenat, že se budeme muset začít zabývat sami sebou. Co vlastně chci? Co budu dělat, až už nebudu čekat na omluvu? Jak budu žít, když přestanu doufat, že se druhý člověk konečně změní? Co mi zbude, když už nebudu mít komu dokazovat, že jsem měl pravdu? To jsou otázky, které se neřeší tak pohodlně jako cizí pochybení. Protože pokud problém zmizí, odpovědnost se může vrátit tam, odkud jsme ji předtím odložili. K nám samotným. A to je někdy podstatně nepříjemnější než další hádka.
Ne každý problém je třeba zachránit
Samozřejmě neplatí, že každý člověk, který se k nějakému problému vrací, ho udržuje záměrně. Některé věci potřebují čas, opakované rozhovory a skutečné zpracování. Ne všechno lze uzavřít jednou omluvou nebo rozhodnutím, že od zítřka už se tím nebudeme zabývat. Rozdíl je ale v tom, zda se prostřednictvím problému postupně dostáváme k životu, nebo zda se problém stal náhradou za život. Jestli nás naše přemýšlení vede k nějakému rozhodnutí, změně nebo uvolnění, má svůj smysl. Pokud nás pouze vrací na stejné místo, kde znovu a znovu dokazujeme, že jsme měli právo být zranění, možná už nejde o hledání řešení. Možná si jen udržujeme něco, co dobře známe. Protože prázdný prostor po vyřešeném problému může být děsivější než samotný problém. Najednou v něm nejsou žádní viníci, žádné staré účty ani žádná jistota, že kdyby se všechno odehrálo jinak, náš život by byl konečně v pořádku. Zůstáváme tam jen my. A otázka, co s tím životem uděláme. Někdy se nedržíme problému proto, že nemá řešení, ale proto, že se bojíme, co bychom museli začít dělat, kdyby konečně zmizel.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.