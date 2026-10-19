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Proč někdy potřebujeme, aby nám někdo ublížil víc, než skutečně ublížil

Ondřej Vejsada
Z drobného zklamání někdy vyrobíme velkou křivdu: ne proto, že bychom lhali, ale protože silná emoce chce silné vysvětlení. Pomůže vrátit se k tomu, co se skutečně stalo.

Někdy nám člověk udělá něco, co nás zamrzí. Nic zásadního. Zapomene, neozve se, řekne nešikovnou poznámku nebo něco nezvládne. A pak o tom začneme vyprávět. „Zapomněl na mě.“ Za chvíli: „Jemu je vlastně jedno, co pro něj znamenám.“ A nakonec: „On už je prostě takový.“ Z jednoho zapomenutí je najednou nezájem. Z nezájmu charakterová vlastnost. A z obyčejného selhání velká křivda. Nemusíme si přitom vědomě vymýšlet. Jen se snažíme vysvětlit, proč nás to tolik zasáhlo. A tak začneme hledat další důkazy. „A vzpomínáš, jak minule…?“ „A ještě předtím udělal…“ Jednotlivé události se spojí a vznikne vzorec. Ze vzorce člověk, kterého už máme přečteného. Tedy alespoň si to myslíme.
Přestaneme reagovat na to, co se stalo, a začneme reagovat na to, co podle nás daná událost dokazuje. Partner přijde pozdě. To je fakt. „Je mu jedno, že na něj čekám.“ To už je výklad. A „jemu na mně nikdy nezáleželo“ je úplně jiný příběh. Jenže právě takové příběhy si pamatujeme. Jedna nepříjemná událost totiž někdy připadá příliš malá na to, aby ospravedlnila sílu našich emocí. Malá křivda je nejasná. Možná to nebylo schválně. Možná měl člověk jiné starosti. Možná prostě udělal chybu.
Velká křivda je mnohem přehlednější.
Má viníka, vysvětlení a hlavně nám dává právo být naštvaní. Proto někdy potřebujeme, aby nám druhý ublížil trochu víc, než skutečně ublížil. Ne nutně záměrně. Spíš si událost postupně upravíme tak, aby odpovídala tomu, jak silně ji prožíváme. Skutečnost, že někdo zapomněl zavolat, se totiž snáší hůř, pokud si ji neumíme jednoduše zařadit. Co když na nás nezapomněl proto, že jsme mu lhostejní? Co když to byla jen jedna chyba, která o našem vztahu neříká skoro nic?
To je nepříjemně obyčejné vysvětlení. Nedává nám jasného viníka a nenabízí ani velké rozuzlení. Mnohem snáz se žije s představou, že konečně víme, na čem jsme. Problém nastane, když svůj výklad začneme považovat za fakt. Druhý člověk pak už nemůže napravit jednu konkrétní věc. Musí dokazovat, že není takový, jak jsme si ho zařadili. Když řekne: „Promiň, tohle jsem pokazil,“ můžeme odpovědět: „To není jen o tomhle. Takhle se chováš pořád.“ A v tu chvíli už se nehádáme o to, co se stalo dnes. Soudíme celou osobnost.
Někdy je samozřejmě opakované chování skutečným důkazem problému. Když nás někdo dlouhodobě přehlíží, nedodržuje sliby nebo se k nám chová bezohledně, není rozumné všechno omlouvat jednorázovou chybou. Ani tento text není návod, jak se přesvědčit, že nám nikdo nikdy neublížil. Jde o něco přesnějšího: umět rozlišit, co se skutečně stalo, co se opakuje a co jsme si k tomu doplnili sami. Možná proto někdy pomůže vrátit se úplně na začátek.
Co se skutečně stalo?
Ne co tím člověk určitě myslel. Ne co to podle nás dokazuje. Ne jaký „už prostě je“. Jen co se stalo. Je to mnohem méně dramatické než velké odhalení něčího charakteru. Také se tím člověk připraví o část oprávněného rozhořčení. Najednou už nemůže tak snadno říct, že všechno je jasné a že ví přesně, co se v druhém odehrává. Ale může zjistit něco užitečnějšího: co mu vadí, co potřebuje říct a co by chtěl příště udělat jinak.
Někdy se ukáže, že šlo opravdu o drobnost. Jindy zjistíme, že se za jedním zapomenutým telefonátem skrývá dlouhodobý problém, který jsme dosud nedokázali pojmenovat. V obou případech je lepší vycházet z toho, co víme, než z toho, co nám naše rozhořčení napovídá. Protože mezi jednou nepříjemnou událostí a velkou životní křivdou bývá někdy překvapivě mnoho našich vlastních slov. A čím víc jich přidáme, tím hůř se pak vracíme k původní události. Už totiž nebráníme jen svůj pocit. Bráníme celý příběh, který jsme kolem něj postavili. Někdy nás nejvíc nezraní jen to, co nám člověk udělal. Zraní nás také jistota, s jakou jsme si vysvětlili, proč to udělal.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 19.10.2026 7:09 | karma článku: 0 | přečteno: 25x
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Ondřej Vejsada

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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.

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