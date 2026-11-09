Proč někdy pomáháme lidem tak dlouho, až jim začneme překážet
Znáte člověka, který vám ochotně pomůže s čímkoli? Skvělé. Jen si dejte pozor na okamžik, kdy už pomoc nepotřebujete. Může se totiž stát, že místo úlevy přijde další rada, místo podané ruky kontrolní otázka a místo poděkování drobné nedorozumění. Vy jste přece chtěli jen něco zvládnout sami. On vám chtěl pomoct. A najednou je z toho skoro nevděk. Někteří lidé mají pozoruhodnou schopnost udělat pro druhé první, druhý i třetí krok. Problém nastává ve chvíli, kdy se ten druhý konečně rozejde po svých.
Pomocník, který nikdy nemá hotovo
Představte si kolegu, který vám nabídne pomoc s pracovním úkolem. Ukáže vám postup, poradí, kde najít potřebné informace, a ochotně vysvětlí, na co si dát pozor. Výborně. Jenže když se do práce pustíte, ještě několikrát se zastaví, zkontroluje výsledek a upozorní vás, že on by to udělal trochu jinak. Po chvíli už nevíte, jestli pracujete na společném úkolu, nebo skládáte přijímací zkoušku do jeho soukromé školy života.
Podobné situace známe i z rodiny nebo přátelství. Někdo nám poradí, co máme udělat. Když radu neposlechneme, vysvětlí nám ji znovu. Když se rozhodneme jinak, připomene, že nás na to upozorňoval. A když všechno nakonec zvládneme po svém, dozvíme se, že jsme měli zbytečně komplikovanou cestu. Pomocník má dobrý pocit, že se snažil. My máme pocit, že jsme se z úkolu, který jsme chtěli vyřešit, přihlásili do kurzu, o který jsme nežádali. A oba se přitom mohou upřímně považovat za oběť nepochopení.
Když se z pomoci stane role
Proč to někdo dělá? Vysvětlení může být docela prosté. Pomáhat druhým je příjemné. Člověk má pocit, že je užitečný, že na něm záleží a že dokáže něco, co ostatní sami nezvládnou. Dostává za to poděkování, uznání a někdy i zvláštní postavení v kolektivu. Postupně se však může stát, že už nepomáhá jen proto, že někdo pomoc potřebuje. Začne ji potřebovat i on sám. To je docela nenápadný obrat. Z činnosti, kterou děláme pro druhého, se stane role, kterou potřebujeme pro sebe. Jsme ti spolehliví. Ti, kteří všechno zařídí. Ti, bez kterých by se ostatní neobešli.
A teď si představte, že se lidé kolem nás začnou obejít. Mladší kolega si poradí bez naší rady. Kamarád vyřeší svůj problém jinak, než jsme mu doporučovali. Dospělý člověk si zařídí vlastní věci a ani se nezeptá. Měli bychom mít radost. Naše pomoc přece měla vést právě k tomu, aby to zvládli. Jenže někdy se dostaví něco méně ušlechtilého: pocit, že už nejsme tak důležití.
Samozřejmě si to takhle většinou neřekneme. Naše mysl je v podobných případech velmi schopný tiskový mluvčí. Vysvětlí nám, že máme o druhého starost, že víme, jak to dopadne, a že by byla škoda, kdyby zbytečně udělal chybu. To všechno může být pravda. Jenže někde pod tím se občas ozývá také otázka: Když už mě nepotřebuje, jaké místo vlastně mám?
Nevděk, nebo samostatnost?
Tady začíná být situace nepříjemná. Člověk, kterému pomáháme, totiž nemusí naši péči vnímat stejně jako my. My si pamatujeme všechny chvíle, kdy jsme mu pomohli. On si může pamatovat především chvíle, kdy jsme mu nedovolili rozhodnout se po svém. My vidíme svou ochotu. On cítí, že nám musí skládat účty. A když naši pomoc odmítne, snadno si to vyložíme jako nevděk. Vždyť jsme to mysleli dobře! Což je mimochodem argument, který se dá použít téměř na cokoli. I na věci, které druhému vůbec neprospívají.
Dobré úmysly jsou důležité. Nejsou však automatickým důkazem, že děláme dobrou věc. Kdyby tomu tak bylo, stačilo by mít čisté svědomí a mohli bychom druhým bez obav organizovat život až do důchodu. Samostatnost druhého navíc někdy přináší zvláštní paradox. Čím lépe jsme mu pomohli, tím méně nás potřebuje. A pokud jsme si zvykli odvozovat vlastní důležitost od toho, kolik toho pro druhé děláme, může nás jejich pokrok znejistit. Pak už nepodporujeme jejich schopnost rozhodovat. Začínáme nenápadně hájit své místo v jejich životě.
Pomoc, která unese i odmítnutí
Nechci tím říct, že máme přestat pomáhat. To by byla poněkud absurdní reakce na problém s přehnanou pomocí. Navíc existují chvíle, kdy člověk skutečně potřebuje, aby za něj někdo něco převzal. A někdy si o pomoc neumí říct, přestože ji potřebuje. Rozdíl poznáme spíš podle toho, co se stane, když druhý naši nabídku nepřijme nebo si zvolí jiný postup. Dokážeme mu nechat prostor? Dokážeme snést, že udělá chybu, které jsme se sami vyhnuli? A dokážeme mu přát, aby něco zvládl, i když u toho nebudeme hrát žádnou důležitou roli?
To poslední může být překvapivě těžké. Člověk si totiž někdy zvykne být užitečný natolik, že obyčejné „Díky, už to zvládnu“ slyší skoro jako „Už tě nepotřebuji“. Přitom právě v té větě může být skrytý nejlepší výsledek jeho dosavadního úsilí. Možná bychom si tedy občas měli položit jednu nepříjemnou otázku: Pomáhám teď opravdu druhému, nebo už potřebuji, aby mou pomoc potřeboval? Odpověď nemusí být vždycky příjemná. Ale může nám ušetřit spoustu dobře míněného úsilí, které nikdo nechtěl, i vztahů, v nichž se vděčnost pomalu mění v povinnost. Protože skutečná pomoc má jednu vlastnost, na kterou občas zapomínáme: musí v ní zůstat dost místa také pro chvíli, kdy už nás druhý nepotřebuje.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.