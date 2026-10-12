Proč někdy nechceme znát pravdu, i když bychom ji snadno mohli zjistit
Máme o sobě docela hezkou představu. Chceme znát pravdu. Když nevíme, pátráme. Když se mýlíme, opravíme názor. Když zjistíme, že jsme udělali chybu, přiznáme ji. Jenže život občas ukáže méně lichotivou možnost: některé pravdy nechceme znát vůbec. Ne proto, že jsou příliš složité. Někdy je můžeme zjistit poměrně snadno. Jenže pak bychom s nimi museli něco udělat.
„Já nevím“ jako pohodlné alibi
Představme si člověka, který už rok přemýšlí, jestli má zůstat ve vztahu. „Nevím, jestli mě ještě miluje.“ „A mluvil jsi s ní o tom?“ „Ne.“ „Proč?“ „Nevím.“ A máme to. Možná opravdu neví. Ale možná je „nevím“ jen velmi pohodlný způsob, jak se nedozvědět něco, co by ho donutilo jednat. Dokud neznáme odpověď, nemusíme odejít. Nemusíme se rozhodnout. Nemusíme přiznat, že jsme se spletli. Nejistota se tak může změnit v alibi. A podobně funguje spousta dalších věcí. „Nevím, proč se mi pořád opakují stejné problémy.“ „Nevím, proč ten vztah nefunguje.“ „Nevím, proč mě v práci přehlížejí.“ Někdy skutečně nevíme. A někdy jsme se jen velmi pečlivě vyhnuli tomu, abychom to zjistili.
Pravda totiž něco stojí
Máme pocit, že pravda je informace. Zjistím ji a tím to končí. Jenže některé pravdy nejsou informace. Jsou to úkoly. Zjistím, že moje práce mě ničí. Co teď? Zjistím, že vztah nefunguje. Co teď? Zjistím, že jsem se v něčem zásadním mýlil. Co teď? Zjistím, že problém není jen v ostatních, ale také ve mně. Tak to už je vůbec nepříjemné. Proto někdy raději hledáme další vysvětlení. Čteme další články, posloucháme další rady, ptáme se dalších lidí. Ne proto, abychom něco zjistili. Ale abychom nemuseli udělat to, co už možná dávno víme, že udělat máme.
Někdy nehledáme odpověď. Hledáme další otázku.
„A co když je to jinak?“ „A co když jsem to špatně pochopil?“ „A co když se to ještě změní?“ „A co když tomu jen nerozumím?“ Samozřejmě že svět není jednoduchý. První vysvětlení nemusí být správné. Jenže existuje okamžik, kdy další otázka už není cestou k pravdě. Je cestou od ní. Člověk může vytvořit deset možných vysvětlení, dvacet alternativ a třicet důvodů, proč ještě není možné nic rozhodnout. Zvenku to vypadá jako otevřená mysl. Uvnitř to může být jen strach z jediné odpovědi.
Nevědomost nás někdy chrání
Ne tím, že bychom si řekli: „Teď budu ignorovat pravdu.“ To bychom sami před sebou vypadali příliš podezřele. Uděláme to chytřeji. Nebudeme se ptát. Nebudeme se dívat příliš pozorně. Nebudeme si ověřovat to, čemu už věříme. A když někdo přijde s odpovědí, která se nám nelíbí, najdeme důvod, proč jí nevěřit. Pak můžeme poctivě říct: „Já opravdu nevím.“ A možná ani nelžeme. Jen jsme udělali všechno pro to, abychom to vědět nemuseli.
Pravda má totiž jednu nepříjemnou vlastnost
Některé pravdy po nás něco chtějí. Zjistím, že jsem se k někomu choval nespravedlivě. Musím se omluvit. Zjistím, že jsem si vybral špatný směr. Musím něco změnit. Zjistím, že jsem se celý rok vymlouval. Musím přestat. Zjistím, že člověk, kterého jsem obviňoval, za část problému vlastně nemůže. Musím přehodnotit vlastní příběh. A najednou se nám pravda zdá poněkud nepraktická. Mnohem pohodlnější je ještě chvíli nevědět.
Možná proto někdy nehledáme pravdu
Hledáme potvrzení. Že můžeme zůstat. Že nemusíme odejít. Že za nic nemůžeme. Že se druhý změní. Že ještě není čas. A dokud takové potvrzení nenajdeme, pokračujeme v hledání. Pak přijde někdo, kdo řekne přesně to, co nechceme slyšet. A místo otázky „Co když má pravdu?“ začneme hledat chyby v jeho argumentech. Ne proto, že se nutně mýlí. Ale protože jeho odpověď něco stojí. Možná tedy není největším problémem dnešní doby množství informací, ve kterých se ztrácíme. Možná je problém mnohem obyčejnější. Někdy pravdu nehledáme proto, že ji nemůžeme najít. Hledáme ji jen do chvíle, než zjistíme, co by po nás chtěla.
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.