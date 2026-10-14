Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Proč někdy nechceme být nezastupitelní, ale jen potřební

Ondřej Vejsada
Pomáhat druhým je krásné. Jenže někdy jejich samostatnost neoslavujeme, ale bereme jako osobní urážku. Kde končí ochota a začíná potřeba být nepostradatelný?

Jsou lidé, bez kterých se doma nic nezařídí. V práci vědí všechno, co ostatní nevědí. V rodině mají uložené termíny, kontakty, hesla, narozeniny i čísla pojistek. Když se něco pokazí, někdo řekne: „Zavolej jemu.“ Nebo jí. A oni samozřejmě pomohou. Vždyť kdo jiný by to zařídil? Jenže právě v tom může být malý háček. Někteří lidé totiž nejsou jen ochotní. Potřebují také vědět, že se bez nich ostatní neobejdou.
Na první pohled to vypadá jako skvělá vlastnost. Takový člověk je spolehlivý, zodpovědný, všímavý. Nečeká, až ho někdo požádá. Vidí problém a řeší ho. Zatímco ostatní teprve zjišťují, co se vlastně stalo, on už má otevřený telefon a hledá číslo na instalatéra. A čím víc toho zvládá, tím důležitější si připadá. Potíž nastane ve chvíli, kdy zjistí, že ostatní by to možná zvládli i bez něj. Partner něco vyřídí sám. Dítě si poradí bez rodičovského zásahu. Kolega najde řešení, aniž by se přišel poradit. Někdo jiný převezme úkol, který jsme roky považovali za svůj. A místo úlevy se dostaví podivné zklamání.
Takže mě vlastně nepotřebují?
To je docela nepříjemné zjištění. Člověk by čekal, že když se mu podaří vychovat samostatné dítě nebo mít vedle sebe schopného partnera, bude spokojený. Jenže někdy ho víc než jejich samostatnost těší vlastní nepostradatelnost. Být potřebný je totiž zvláštní druh odměny. Nemusíme si o sobě nic moc myslet. Stačí, když se bez nás něco pokazí, a hned máme důkaz, že jsme důležití. A tak si na tuhle roli můžeme zvyknout natolik, že začneme nevědomky udržovat při životě i problémy, které bychom vlastně měli chtít odstranit.
Partner něco udělá po svém a my to raději převezmeme, protože „to bude rychlejší“. Dítěti pomůžeme s něčím, co už by dávno zvládlo samo. Kolegu nenecháme udělat chybu, protože přece víme, jak se jí vyhnout. A pak si povzdechneme: „Já už opravdu nevím, co bych bez nich dělal.“
Možná bychom se ale měli zeptat také na opačnou stranu.
Co by dělali oni, kdybychom jim to pořád nedělali? Pomoc a potřebnost se totiž mohou tvářit skoro stejně. V obou případech něco zařizujeme, řešíme a věnujeme druhému svůj čas. Rozdíl se někdy ukáže až ve chvíli, kdy už naši pomoc nepotřebuje. Člověk, který chce skutečně pomoci, může mít radost, že si druhý poradí sám. Člověk, který potřebuje být potřebný, v tom může cítit vlastní nadbytečnost.
A to už je trochu jiná disciplína.
Člověk pak může celý život budovat svou hodnotu na tom, že je nezastupitelný. V práci musí být tím, který všechno ví. Doma tím, který všechno zařídí. Ve vztahu tím, bez kterého by se druhý neobešel. Jenže nezastupitelnost má jednu nepříjemnou vlastnost. Jednou ji někdo může skutečně zpochybnit. Přijde nový kolega. Dítě vyroste. Partner se osamostatní. Firma změní systém. A technologie udělá za deset minut něco, na co jsme byli dvacet let pyšní.
Najednou zjistíme, že jsme si vybudovali obrovskou užitečnost. Jenže co z nás zůstane, když ji zrovna nikdo nepotřebuje? To není výzva, abychom přestali pomáhat. Jsou lidé, kteří nesou velkou část odpovědnosti, a jejich práce má skutečnou hodnotu. Bez nich by se leckterá domácnost, firma nebo rodina opravdu zadrhla. Otázka je spíš v tom, zda dokážeme být užiteční, aniž bychom z toho potřebovali udělat svou hlavní životní funkci. Jestli dokážeme říct: „Zvládni si to sám,“ a nemít přitom pocit, že nás druhý odmítá. Jestli dokážeme nechat člověka, kterého máme rádi, aby si poradil bez nás. To poslední může být překvapivě těžké. Zvlášť když jsme si roky zvykali na to, že naše důležitost je vidět hlavně ve chvílích, kdy má někdo problém. A tak někdy raději vyřešíme věc, kterou jsme řešit nemuseli. Poradíme, i když se nás nikdo neptal. Připomeneme, co si druhý dokáže pamatovat sám. A když se nám někdo pokusí práci odebrat, vysvětlíme mu, že to přece děláme lépe.
Možná dokonce máme pravdu.
Jenže umět něco lépe ještě neznamená, že to musíme dělat pořád my. A také to neznamená, že každý, kdo se bez nás obejde, nás přestal potřebovat v tom důležitějším smyslu. Někdy se totiž za naší ochotou může skrývat docela obyčejná obava: když už pro druhého nebudu nepostradatelný, proč by mě měl mít ve svém životě? To je otázka, na kterou se špatně odpovídá seznamem zásluh. Protože být potřebný znamená, že bez nás něco nefunguje. Být důležitý může znamenat, že to funguje docela dobře, ale druhý člověk nás přesto chce mít nablízku. A mezi těmito dvěma věcmi je větší rozdíl, než se na první pohled zdá.
Možná bychom se proto měli někdy zamyslet, co vlastně cítíme, když si někdo poradí bez nás. Jestli radost, že už to zvládne sám, nebo lehké podráždění, že nám právě odebral jednu z našich funkcí. Protože člověk může druhého milovat a přitom mu nevědomky překážet v samostatnosti. Ne ze zlého úmyslu. Jen se mu těžko smiřuje s tím, že jeho místo v životě druhého nemusí být vykoupené neustálou službou.
A možná právě tohle je na celé věci nejzajímavější.
Někdy druhým pomáháme, aby se jim žilo lépe. A někdy jim pomáháme tak usilovně, až si sami přestanou věřit, že by to zvládli bez nás. Pak už nejsme jen člověkem, který podává pomocnou ruku. Stáváme se člověkem, který ji má pořád nataženou, i když ji druhý zrovna nepotřebuje. A možná by občas stačilo ji zase spustit. Ne proto, že už pro druhé nemáme co udělat. Ale protože jejich život nemusí být neustálým důkazem naší užitečnosti. Možná nemusíme být lidmi, bez kterých se svět zastaví. Někdy stačí nebýt překážkou ve chvíli, kdy se ostatní konečně naučili jít sami.

Autor: Ondřej Vejsada | středa 14.10.2026 7:14 | karma článku: 0 | přečteno: 26x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Ondřej Vejsada

Proč už si neumíme užít něco, co nemá žádný účel

Pořád se ptáme, k čemu nám věci jsou. Možná ale člověk nemusí každou hodinu proměnit v investici — někdy stačí dělat něco jen proto, že ho to baví.

13.10.2026 v 7:20 | Karma: 9,06 | Přečteno: 60x | Společnost

Ondřej Vejsada

Proč někdy nechceme znát pravdu, i když bychom ji snadno mohli zjistit

Někdy neříkáme „nevím“ proto, že odpověď neexistuje. Říkáme to proto, že pravda by po nás chtěla rozhodnutí, omluvu nebo změnu.

12.10.2026 v 7:13 | Karma: 6,08 | Přečteno: 66x | Společnost

Ondřej Vejsada

Když se omluva stane důležitější než to, co se skutečně stalo

Omluva má napravit, co se stalo. Někdy se z ní ale stane zkouška, v níž musíme přijmout i cizí výklad našich úmyslů. Kdy už nehledáme smíření, ale vítězství?

11.10.2026 v 7:39 | Karma: 6,49 | Přečteno: 125x | Společnost

Ondřej Vejsada

Proč neumíme snášet, že nám někdo neublížil schválně

Nejhorší křivdy někdy nemají padoucha. Člověk nám ublíží, aniž by chtěl. A právě tehdy zjišťujeme, jak těžké je přijmout bolest, která nemá jednoduchého viníka.

9.10.2026 v 7:11 | Karma: 6,85 | Přečteno: 68x | Společnost

Ondřej Vejsada

Když se zranitelnost stane společenskou měnou

Otevřeně mluvit o bolesti může pomáhat. Když se z ní ale stane důkaz vlastní morální převahy a vstupenka k pozornosti, začínáme s ní obchodovat.

8.10.2026 v 7:10 | Karma: 7,72 | Přečteno: 78x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
10. října 2026  14:15

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  18:22

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)
12. října 2026  9:51

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...

Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky v objemu objednávek a tržbách za třetí čtvrtletí

14. října 2026  9:08

Huť František v Sázavě píše nový příběh. Místo skla láká na akce, kulturu i brunch

Zde se tavilo sklo. Nejvetší sál huti nabízí velkolepý prostor.
14. října 2026

Vysoké stropy, cihly a sklo. Huť František v Sázavě mění bývalou sklárnu v místo pro konference,...

Teplárny pokračují v odchodu od uhlí, nové technologie naplno spustí za tři roky

Elektrárna v Ostravě - Třebovicích společnosti Veolia
14. října 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Další krok k ukončení spalování uhlí ve dvou velkých teplárnách Moravskoslezského kraje má za sebou...

Požár bytu v karlovarské Požární ulici. Hasiči zachraňovali i dvě děti

U požáru bytu v karlovarské Požární ulici zasahovalo osm jednotek hasičů.
14. října 2026  6:42,  aktualizováno  8:48

Hasiči ve středu od časného rána zasahovali u požáru bytu v Požární ulici v Karlových Varech....

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 585
  • Celková karma 9,29
  • Průměrná čtenost 157x
Rád pozoruji.
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.