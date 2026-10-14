Proč někdy nechceme být nezastupitelní, ale jen potřební
Jsou lidé, bez kterých se doma nic nezařídí. V práci vědí všechno, co ostatní nevědí. V rodině mají uložené termíny, kontakty, hesla, narozeniny i čísla pojistek. Když se něco pokazí, někdo řekne: „Zavolej jemu.“ Nebo jí. A oni samozřejmě pomohou. Vždyť kdo jiný by to zařídil? Jenže právě v tom může být malý háček. Někteří lidé totiž nejsou jen ochotní. Potřebují také vědět, že se bez nich ostatní neobejdou.
Na první pohled to vypadá jako skvělá vlastnost. Takový člověk je spolehlivý, zodpovědný, všímavý. Nečeká, až ho někdo požádá. Vidí problém a řeší ho. Zatímco ostatní teprve zjišťují, co se vlastně stalo, on už má otevřený telefon a hledá číslo na instalatéra. A čím víc toho zvládá, tím důležitější si připadá. Potíž nastane ve chvíli, kdy zjistí, že ostatní by to možná zvládli i bez něj. Partner něco vyřídí sám. Dítě si poradí bez rodičovského zásahu. Kolega najde řešení, aniž by se přišel poradit. Někdo jiný převezme úkol, který jsme roky považovali za svůj. A místo úlevy se dostaví podivné zklamání.
Takže mě vlastně nepotřebují?
To je docela nepříjemné zjištění. Člověk by čekal, že když se mu podaří vychovat samostatné dítě nebo mít vedle sebe schopného partnera, bude spokojený. Jenže někdy ho víc než jejich samostatnost těší vlastní nepostradatelnost. Být potřebný je totiž zvláštní druh odměny. Nemusíme si o sobě nic moc myslet. Stačí, když se bez nás něco pokazí, a hned máme důkaz, že jsme důležití. A tak si na tuhle roli můžeme zvyknout natolik, že začneme nevědomky udržovat při životě i problémy, které bychom vlastně měli chtít odstranit.
Partner něco udělá po svém a my to raději převezmeme, protože „to bude rychlejší“. Dítěti pomůžeme s něčím, co už by dávno zvládlo samo. Kolegu nenecháme udělat chybu, protože přece víme, jak se jí vyhnout. A pak si povzdechneme: „Já už opravdu nevím, co bych bez nich dělal.“
Možná bychom se ale měli zeptat také na opačnou stranu.
Co by dělali oni, kdybychom jim to pořád nedělali? Pomoc a potřebnost se totiž mohou tvářit skoro stejně. V obou případech něco zařizujeme, řešíme a věnujeme druhému svůj čas. Rozdíl se někdy ukáže až ve chvíli, kdy už naši pomoc nepotřebuje. Člověk, který chce skutečně pomoci, může mít radost, že si druhý poradí sám. Člověk, který potřebuje být potřebný, v tom může cítit vlastní nadbytečnost.
A to už je trochu jiná disciplína.
Člověk pak může celý život budovat svou hodnotu na tom, že je nezastupitelný. V práci musí být tím, který všechno ví. Doma tím, který všechno zařídí. Ve vztahu tím, bez kterého by se druhý neobešel. Jenže nezastupitelnost má jednu nepříjemnou vlastnost. Jednou ji někdo může skutečně zpochybnit. Přijde nový kolega. Dítě vyroste. Partner se osamostatní. Firma změní systém. A technologie udělá za deset minut něco, na co jsme byli dvacet let pyšní.
Najednou zjistíme, že jsme si vybudovali obrovskou užitečnost. Jenže co z nás zůstane, když ji zrovna nikdo nepotřebuje? To není výzva, abychom přestali pomáhat. Jsou lidé, kteří nesou velkou část odpovědnosti, a jejich práce má skutečnou hodnotu. Bez nich by se leckterá domácnost, firma nebo rodina opravdu zadrhla. Otázka je spíš v tom, zda dokážeme být užiteční, aniž bychom z toho potřebovali udělat svou hlavní životní funkci. Jestli dokážeme říct: „Zvládni si to sám,“ a nemít přitom pocit, že nás druhý odmítá. Jestli dokážeme nechat člověka, kterého máme rádi, aby si poradil bez nás. To poslední může být překvapivě těžké. Zvlášť když jsme si roky zvykali na to, že naše důležitost je vidět hlavně ve chvílích, kdy má někdo problém. A tak někdy raději vyřešíme věc, kterou jsme řešit nemuseli. Poradíme, i když se nás nikdo neptal. Připomeneme, co si druhý dokáže pamatovat sám. A když se nám někdo pokusí práci odebrat, vysvětlíme mu, že to přece děláme lépe.
Možná dokonce máme pravdu.
Jenže umět něco lépe ještě neznamená, že to musíme dělat pořád my. A také to neznamená, že každý, kdo se bez nás obejde, nás přestal potřebovat v tom důležitějším smyslu. Někdy se totiž za naší ochotou může skrývat docela obyčejná obava: když už pro druhého nebudu nepostradatelný, proč by mě měl mít ve svém životě? To je otázka, na kterou se špatně odpovídá seznamem zásluh. Protože být potřebný znamená, že bez nás něco nefunguje. Být důležitý může znamenat, že to funguje docela dobře, ale druhý člověk nás přesto chce mít nablízku. A mezi těmito dvěma věcmi je větší rozdíl, než se na první pohled zdá.
Možná bychom se proto měli někdy zamyslet, co vlastně cítíme, když si někdo poradí bez nás. Jestli radost, že už to zvládne sám, nebo lehké podráždění, že nám právě odebral jednu z našich funkcí. Protože člověk může druhého milovat a přitom mu nevědomky překážet v samostatnosti. Ne ze zlého úmyslu. Jen se mu těžko smiřuje s tím, že jeho místo v životě druhého nemusí být vykoupené neustálou službou.
A možná právě tohle je na celé věci nejzajímavější.
Někdy druhým pomáháme, aby se jim žilo lépe. A někdy jim pomáháme tak usilovně, až si sami přestanou věřit, že by to zvládli bez nás. Pak už nejsme jen člověkem, který podává pomocnou ruku. Stáváme se člověkem, který ji má pořád nataženou, i když ji druhý zrovna nepotřebuje. A možná by občas stačilo ji zase spustit. Ne proto, že už pro druhé nemáme co udělat. Ale protože jejich život nemusí být neustálým důkazem naší užitečnosti. Možná nemusíme být lidmi, bez kterých se svět zastaví. Někdy stačí nebýt překážkou ve chvíli, kdy se ostatní konečně naučili jít sami.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.