Proč nás víc rozčiluje tón než obsah
„To, co říkáš, možná není úplně hloupé…ale ten tón!“ Znáš to? Někdo vysloví myšlenku – a ještě než ji stihneme promyslet, už nás něco píchne. Zvedne se v nás odpor. Napětí. Obrana. A pozoruhodné je, že často nejde o obsah. Jde o tón.
Myšlenka versus způsob
Mnohokrát se stane, že kdyby stejnou větu pronesl jiný člověk – klidněji, jemněji, „našim jazykem“ – souhlasili bychom. Nebo bychom alespoň přemýšleli. Ale když zazní s ironií, s jistotou, s nádechem nadřazenosti, s přílišnou razancí…vypneme. Už neposloucháme argument. Posloucháme pocit. A na ten reagujeme.
Tón jako ohrožení
Tón totiž není jen zvuk. Je to signál. Naznačuje, jak si druhý stojí vůči nám. Jestli nás respektuje. Jestli nás bere vážně. Jestli nás nepodceňuje. A pokud zachytíme náznak útoku nebo povýšenosti, zapne se obrana. A obrana už neposuzuje pravdivost sdělení. Brání sebe.
Co to říká o nás
Je snadné říct: „Měl by mluvit jinak.“ Ale možná stojí za to se ptát i jinak: Proč mě to tolik rozhodilo? Pokud je obsah skutečně mylný, měl by se dát vyvrátit. Proč tedy cítíme tak silnou emoční reakci? Možná proto, že tón zasáhl naše ego. Možná proto, že jsme si všimli dominance. Možná proto, že nás to vrátilo do situace, kdy jsme se cítili shazováni. Tón je spouštěč. Ale spouštěč vždy něco spouští.
Neumíme unést jinakost
Existuje ještě jedna možnost. Někdy nás nerozčiluje nadřazenost. Někdy nás rozčiluje odlišnost. Jiný styl vyjadřování. Jiná míra jistoty. Jiný temperament. Jsme zvyklí na určitý komunikační rámec – a když se objeví někdo, kdo mluví jinak, vnímáme to jako narušení. Ne nutně jako útok. Spíš jako cizost. A cizost je nepohodlná.
Obsah je těžší než tón
Zabývat se obsahem je náročnější. Musíme přemýšlet. Musíme zvážit argumenty. Musíme případně upravit svůj názor. Reagovat na tón je jednodušší. Stačí říct: „Takovým stylem se mnou nemluv.“ A debata končí. Možná právě proto se tolik sporů točí kolem formy. Je to bezpečnější než otevřít samotnou myšlenku.
To neznamená, že tón je nepodstatný
Samozřejmě – způsob, jakým mluvíme, má význam. Respekt není drobnost. Ale pokud se zastavíme jen u tónu a nikdy se nedostaneme k obsahu, zůstáváme na povrchu. A povrch bývá hlučný. Ale málokdy něco řeší.
Závěrem (bez kázání)
Možná by stálo za to si občas všimnout toho okamžiku, kdy nás něco rozčílí. Zkusit se zeptat: Vadí mi opravdu to, co bylo řečeno…nebo jen to, jak to zaznělo? Dokážu oddělit myšlenku od jejího nositele? Dokážu unést jiný styl, jinou energii, jiný tón? Protože svět nebude mluvit jen naším hlasem. A schopnost slyšet obsah i přes nepříjemný tón může být známkou větší vnitřní stability než schopnost umlčet druhého. Někdy totiž nejde o to, kdo mluví hezčeji. Ale o to, kdo dokáže poslouchat hlouběji.
Ondřej Vejsada
Proč se bojíme být pro někoho „moc“
„Nechci být moc.“ Věta, za kterou se často skrývá strach z odmítnutí. Jenže dlouhodobé zmenšování sebe sama má svou cenu. Text o tom, proč někdy není problém v nás – ale v tom, pro koho se snažíme být méně.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří čekají, až si budou jistí
Mnoho lidí čeká na pocit jistoty, než udělá důležité rozhodnutí. Jenže život potvrzovací e-maily neposílá. Text o tom, proč jistota většinou přichází až po kroku – ne před ním.
Ondřej Vejsada
Proč a proč a proč? Možná jsme se přestali ptát příliš brzy
Děti se ptají „proč“ neustále. Dospělí často přestali. Místo zvědavosti přichází soud. Co kdybychom se k té prosté otázce vrátili – ne jako k útoku, ale jako k mostu?
Ondřej Vejsada
Když si o to řekneš, už to není ono. Nebo je?
Když si o něco řekneš, ztratí to kouzlo spontaneity – nebo teprve začne růst porozumění? Text o tom, proč láska není telepatie a proč forma někdy ustupuje skutečnému obsahu.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří si zvykli být ti silní
Silní lidé drží ostatní pohromadě – ale kdo drží je? Když se ze síly stane role, může se změnit v tiché vězení. Text o tom, proč je někdy největší odvaha dovolit si nebýt silný pořád.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
O víkendu se můžete vydat třeba za slavným Janem Žižkou z Trocnova a husitskou hradbou
Hledáte zábavu na nastávající víkend? Vyberte si z našich tipů.
K rychlejší léčbě rakoviny pomůže na jižní Moravě onkologická spojka
Rychlejší cesta k onkologické péči i menší nejistota pro pacienty. Masarykův onkologický ústav v...
Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii
V Opavě právě bourají někdejší obchodní dům Slezanka v historickém jádru města, aby na jeho místě...
Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?
Diskontní řetězec Lidl to dotáhl i na přehlídková mola. Status podobně ultralevné módní značky, ke...
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...
- Počet článků 414
- Celková karma 9,17
- Průměrná čtenost 165x