Proč nás přitahují ženy, se kterými to nikdy nebude fungovat
Existuje typ ženy, se kterou to nikdy nebude fungovat. Všichni to víme. A stejně se k ní vracíme.
Je to zvláštní. U jiných věcí jsme docela racionální. Když se ti třikrát rozbije pračka, vyměníš ji. Když tě třikrát natáhne stejný řemeslník, přestaneš mu volat. Ale u žen? Tam najednou věříme na zázraky.
„Tentokrát to bude jiné.“
Nebude. A to nejzajímavější na tom všem je, že to vlastně není o ní. Není to femme fatale. Je to vzorec. Často si to rádi zjednodušíme. Řekneme si, že jsme narazili na manipulátorku, komplikovanou osobnost nebo ženu, která „neví, co chce“. Jenže tím si trochu ulevujeme. Přehazujeme to ven. Ve skutečnosti se totiž většinou nedíváme na ni, ale na vlastní reakci na ni.
Ten typ ženy má jednu společnou vlastnost: 👉 není čitelná. Chvíli se přibližuje. Chvíli mizí. Chvíli má zájem. Chvíli neví. A přesně tohle je důležité. Protože lidský mozek nemá rád nedokončené věci. Mozek nemiluje ji. Miluje nedořešenost. Když je něco jasné, zavřeš to. Když je něco nejasné, vracíš se k tomu. To je celé kouzlo. Nejde o to, že je výjimečná. Jde o to, že je nedokončená.
Mozek si říká: „Ještě jeden pokus a pochopím to.“ „Ještě jedno setkání a vyjasní se to.“ „Ještě jeden rozhovor a sedne si to.“ Ne. Jen se posuneš o kolo dál ve stejném kruhu. Je to jako rozbitý automat na kávu. Všichni vidí, že nefunguje. Ale ty tam stejně hodíš další minci, protože máš pocit, že tentokrát už to musí vyjít.
Jak si to komplikujeme sami
A teď přichází ta nepříjemnější část. My si to totiž aktivně zhoršujeme. Začneme ji chápat. Začneme ji vysvětlovat. Začneme za ni domýšlet, co asi prožívá. A tady se to láme. Najednou už nevidíme realitu, ale její možnou verzi. Ne to, co dělá, ale to, proč to asi dělá. A čím víc ji chápeme, tím víc se v tom ztrácíme. Je to, jako bychom měli schopnost naladit se na druhého člověka tak silně, až zapomeneme sami na sebe. V terapii je to dar. Ve vztazích často past.
Moment, kdy se to začne rozpadat
Zlom nepřichází ve chvíli, kdy ji „prokoukneš“. To většinou víš dávno. Zlom přichází ve chvíli, kdy přestaneš reagovat. Kdy už nemáš potřebu: psát první, vysvětlovat, uzavírat, chápat. A najednou se stane zvláštní věc. Ono to zmizí. Ne dramaticky. Ne s velkým finále. Prostě to přestane existovat. A ty si uvědomíš, že to, co tě drželo, nebyla ona. Byla to potřeba to dokončit.
Co funguje místo toho (a je to nudné)
Žádné složité rady v tom nejsou. Jen pár nepříjemně jednoduchých věcí: 👉 Sleduj činy, ne slova 👉 Nejasnost ber jako odpověď 👉 Emoce bez konkrétního kroku ignoruj 👉 A hlavně – nenahrazuj realitu vysvětlením. To je celé. Není to sexy. Není to hluboké. Ale funguje to.
A ta nejméně populární pravda
Zdravý vztah na začátku nebývá silný. Je klidný. Přehledný. Trochu…obyčejný. A právě to bývá problém. Protože po zkušenosti s chaosem působí klid skoro jako nuda. Jenže rozdíl je v tom, že nuda nebolí.
Závěrem
Nejtěžší není takovou ženu pochopit. Nejtěžší je přestat potřebovat, aby se to jednou konečně vysvětlilo. A ve chvíli, kdy tu potřebu opravdu pustíš, se stane něco zvláštního: Najednou už nejde o to, proč se ona chová tak, jak se chová. Ale o to, jestli ty vůbec chceš být u něčeho, co nedává smysl. A to je otázka, na kterou už se odpovídá mnohem snáz.
Ondřej Vejsada
