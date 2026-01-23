Proč nás přitahují lidé, kteří jsou emočně „nedostupní“

Přitahují nás lidé, kteří nejsou emočně k dispozici – a přitom nás to vyčerpává. Proč si pleteme nejistotu s chemií, blízkost s bojem a lásku s potřebou být konečně vybrán.

Není to náhoda. A už vůbec ne osud. Přitažlivost k emočně nedostupným lidem není romantický příběh o „tajemství“ a „výzvě“. Je to psychologický vzorec. Tichý, vytrvalý a často velmi vyčerpávající.
A co je na něm nejzajímavější? Že nás přitahuje právě to, co nás zároveň bolí.
Když city nejsou k dispozici
Emočně nedostupný člověk většinou nevypadá chladně. Naopak. Často je charismatický, pozorný, zajímavý. Umí zaujmout. Umí být přítomen – ale jen občas. Jednou je blízko. Podruhé zmizí. Jednou otevřený. Podruhé zavřený. A právě tahle proměnlivost je magnetická. Ne proto, že by byla zdravá. Ale proto, že aktivuje hlad.
Hlad po uznání
Lidská psychika funguje zvláštně. To, co je dostupné, bereme jako samozřejmost. To, co je vzácné, si idealizujeme.
Emočně nedostupný člověk nám nedává jistotu. Dává nám otázku. A my se ji snažíme zodpovědět: „Jsem pro něj dost?“ „Kdybych byl lepší, otevřel by se?“ „Co ještě musím udělat?“ A tady se vztah nenápadně mění v zkoušku hodnoty. Už nejde o blízkost. Jde o potvrzení vlastní ceny.
Staré vzorce v novém kabátě
Velmi často nejde o toho konkrétního člověka. Jde o známý pocit. Pocit, že láska není samozřejmá. Že se musí zasloužit. Že přijde jen tehdy, když budeme dostatečně dobří, klidní, chápaví… nebo trpěliví. Tohle není romantika. To je opakování starého scénáře. Psychika má tendenci vracet se k tomu, co zná – i když to bolelo. Ne proto, že by to chtěla znovu prožít. Ale proto, že doufá, že to tentokrát dopadne jinak. Že tentokrát uspěje. Že tentokrát bude vybrána.
Tichá soutěž o blízkost
Vztah s emočně nedostupným člověkem často připomíná hru. Ale hru, kde pravidla nejsou jasná. Kdo se ozve první. Kdo ustoupí. Kdo vydrží déle čekat. A zatímco jeden váhá, druhý doufá. A oba si to vykládají jako „chemii“. Jenže to není chemie. To je napětí z nejistoty. Mozek si ho plete s intenzitou. S výjimečností. S láskou.
Proč je tak těžké odejít
Zvenčí to často vypadá nepochopitelně: „Proč u toho zůstáváš, když ti to nic nedává?“ Jenže ono to něco dává. Dává naději. A naděje je velmi silná měna. Zvlášť když je dávkovaná nepravidelně. Každý malý náznak blízkosti pak působí jako výhra. A každé stažení jako výzva. A tak se člověk točí v kruhu, kde čím méně dostává, tím víc se snaží.
Závěrem – nepohodlné, ale osvobozující
Možná si jednou položíte otázku, která všechno změní: Chci vztah…nebo chci být vybrán? Protože emočně nedostupní lidé nás často nepřitahují proto, že by byli „ti praví“. Ale proto, že aktivují naši nejistotu. A skutečná blízkost nevzniká tam, kde se musí bojovat. Vzniká tam, kde se může být. Bez testu. Bez soutěže. Bez čekání.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 23.1.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří chtějí mít pravdu – i za cenu, že zůstanou sami

Někteří lidé potřebují mít pravdu víc než vztah. O tom, jak se z rozhovoru stává boj, z pravdy zbraň a z vítězství samota – a proč je někdy zralejší ustoupit než vyhrát.

22.1.2026 v 7:00 | Karma: 8,25 | Přečteno: 159x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se z empatie stane výmluva

Empatie zní hezky, ale co když se z ní stane alibi? O tom, jak „chápu tě“ někdy nahrazuje čin, odpovědnost i odvahu – a proč porozumění bez následku často znamená jen pohodlný únik.

21.1.2026 v 7:00 | Karma: 7,10 | Přečteno: 112x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Generace omluv: proč se dnes všichni pořád vysvětlují

Proč dnes každé rozhodnutí doprovázíme omluvou a vysvětlivkami? O generaci, která místo prostého „tak to mám“ raději obhajuje své pocity, hranice i únavu – a tím se vzdaluje sama sobě.

20.1.2026 v 7:00 | Karma: 9,17 | Přečteno: 195x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč máme tendenci zlehčovat to, co nás ve skutečnosti nejvíc bolí

Proč bolest často shazujeme vtipem, ironií nebo větou „jsem v pohodě“? O zlehčování jako obraně, o humoru místo zranitelnosti a o ceně, kterou platíme, když to, co bolí nejvíc, bereme na lehkou váhu.

19.1.2026 v 7:03 | Karma: 8,27 | Přečteno: 92x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se z péče stane kontrola (a my tomu říkáme láska)

Kdy se starostlivost mění v dohled a láska v nenápadnou kontrolu? O jemné hranici mezi péčí a řízením druhého, o „dobrých radách“, které dusí, a o tom, proč kontrola často vyrůstá ze strachu, ne ze zla.

18.1.2026 v 7:01 | Karma: 9,93 | Přečteno: 211x | Ostatní
Další články autora

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 381
  • Celková karma 9,52
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

