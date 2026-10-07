Proč nás někdy víc děsí smíření než konflikt
Konflikt má jednu zvláštní výhodu. Je v něm jasno. Víme, kdo nám ublížil. Víme, proč jsme naštvaní. Víme, co všechno ten druhý udělal špatně a proč bychom mu to rozhodně neměli jen tak odpustit. Máme svou verzi příběhu, svou vnitřní obžalobu a někdy také několik přátel, kteří nám ochotně potvrdí, že jsme v právu. Hádka může být nepříjemná, ale poskytuje nám orientaci. Víme, na které straně stojíme. Smíření je v tomto ohledu mnohem komplikovanější. Najednou totiž hrozí, že se nám celý pečlivě vystavěný obraz začne rozpadat. A my zjistíme, že konec konfliktu nemusí přinést pouze úlevu. Někdy přinese také otázku, co si vlastně počneme sami se sebou, když už nebudeme mít proti komu bojovat.
Když nám konflikt dává důstojnost
Některé spory začínají bolestí. Někdo nás zradí, poníží, přehlédne nebo udělá něco, co považujeme za nespravedlivé. Je přirozené, že se bráníme. Potřebujeme si nastavit hranice a dát najevo, že určité chování nehodláme přijímat. Jenže postupem času se může stát, že konflikt přestane být pouze reakcí na to, co se stalo. Začne se podílet na tom, kým jsme. Jsem ten, kterému ublížili. Jsem ten, kdo se nenechá pokořit. Jsem ten, kdo si nenechá nic líbit. Jsem ten, kdo konečně ukáže druhému, že se mnou se takhle jednat nebude. To všechno může být zpočátku zdravým výrazem sebeúcty. Ale pokud v tom zůstaneme příliš dlouho, může se z obrany stát životní postoj. Už nechráníme pouze své hranice. Chráníme také svou roli člověka, který má právo být rozhořčený. A potom přijde možnost smíření. A s ní nepříjemná otázka: Když přestanu bojovat, neznamená to, že jsem prohrál?
Smíření není kapitulace
Možná jsme si někdy osvojili představu, že smíření znamená ustoupit. Že odpustit znamená říct, že se vlastně nic tak hrozného nestalo. Že přestat se zlobit znamená nechat druhého vyhrát. Jenže smíření není totéž co souhlas. Neznamená, že musíme popřít vlastní zkušenost, omluvit něčí chování nebo znovu pustit do svého života člověka, kterému už nedůvěřujeme. Někdy smíření znamená pouze to, že už nepotřebujeme pokračovat v boji. Nemusíme přesvědčit druhého, aby konečně pochopil, co nám udělal. Nemusíme získat jeho přiznání. Nemusíme čekat na omluvu, která možná nikdy nepřijde. A nemusíme každému, kdo se na věc dívá jinak, vysvětlovat, proč jsme měli právo být zranění. Můžeme si říct: „Ano, stalo se to. Nebylo to v pořádku. Ale už tomu nehodlám věnovat další roky svého života.“ To však vyžaduje něco, co je pro ego velmi nepohodlné. Musíme se vzdát představy, že spravedlnost nastane teprve tehdy, až ji uzná i ten, kdo nám ublížil.
Proč někdy potřebujeme, aby konflikt pokračoval
Člověk může být naštvaný dlouho poté, co už se objektivně nic neděje. Událost skončila, kontakt se přerušil, druhý člověk odešel ze života. Přesto s ním dál vedeme rozhovory ve vlastní hlavě. Vysvětlujeme mu, co měl říct. Představujeme si, jak mu jednou všechno dojde. V duchu mu předkládáme důkazy, které by konečně musel uznat. A když se nám podaří vymyslet dostatečně přesvědčivou odpověď, máme na chvíli pocit vítězství. Jenže proti komu jsme vlastně vyhráli? Někdy už druhý člověk ani netuší, že se účastní našeho každodenního soudního procesu. Možná žije úplně jiný život, zatímco my mu stále věnujeme energii, jako by byl hlavním aktérem toho našeho. Konflikt se tak může stát způsobem, jak si udržujeme spojení s někým, koho jsme chtěli ze svého života odstranit. Je to poněkud absurdní. Člověka už nechceme mít vedle sebe, ale odmítáme ho pustit ze své hlavy. Tvrdíme, že nám na něm nezáleží, a přitom mu každý den poskytujeme několik minut pozornosti zdarma. A ještě se při tom tváříme, že jsme to my, kdo má situaci pod kontrolou.
Když klid působí jako zrada
Pro některé lidi může být klid po konfliktu dokonce zneklidňující. Ne proto, že by toužili po hádce, ale protože si zvykli spojovat napětí s vlastní hodnotou. Když se přestanou bránit, mají pocit, že polevili. Když se přestanou zlobit, bojí se, že zapomněli na svou důstojnost. Když se rozhodnou jít dál, mohou sami sebe obvinit ze slabosti. „Po tom všem mu to přece nemůžu jen tak odpustit.“ Možná ne. Ale kdo říká, že musíte? Nemusíte odpustit způsobem, který by druhému otevřel dveře zpět do vašeho života. Nemusíte zapomenout. Nemusíte se usmívat při vzpomínce na něco, co bolelo. Možná pouze potřebujete přestat dokazovat, že to bolelo dostatečně. Protože i bolest může mít svůj zvláštní druh pýchy. Když jsme si jí prošli, nechceme, aby to celé bylo zbytečné. Chceme, aby naše utrpení mělo význam, aby z něj vyplynulo nějaké vítězství nebo alespoň jasný rozsudek. Jenže někdy je skutečným vítězstvím právě to, že už nepotřebujeme, aby někdo jiný prohrál.
Co zůstane, když už není koho obviňovat?
Možná se smíření bojíme také proto, že po něm zůstane prostor. A prostor není vždycky příjemný. Dokud jsme zaměstnáni konfliktem, nemusíme se tolik ptát, co chceme dál. Máme důvod, proč jsme stále na místě. Máme vysvětlení, proč se nemůžeme posunout. Máme člověka, kterému můžeme připsat odpovědnost za to, že náš život není takový, jaký bychom si představovali. Když konflikt pustíme, některé z těchto výmluv ztratí svou sílu. Najednou už není na co čekat. Není komu něco dokazovat. Není potřeba připravovat další obhajobu. A my se ocitneme tváří v tvář vlastnímu životu, který pokračuje bez ohledu na to, zda druhý člověk někdy pochopí naši verzi událostí. To může být děsivé. Ale také osvobozující. Smíření totiž nemusí znamenat, že druhý člověk dostal pravdu. Může znamenat, že jsme mu přestali svěřovat odpovědnost za svůj vnitřní klid. A to je velký rozdíl. Nemusíme se smířit s tím, co se stalo. Možná se potřebujeme smířit především s tím, že se to stalo a že už to nezměníme. Že některé omluvy nepřijdou, některé vztahy se nevrátí a některé nespravedlnosti zůstanou bez uspokojivého zakončení. Život nám bohužel nedává vždycky závěrečnou scénu, ve které viník uzná svou chybu, všichni zatleskají a hraje příjemná hudba. Někdy musíme odejít ještě před závěrečnými titulky. Protože smíření není okamžik, kdy druhému dovolíme vyhrát. Je to okamžik, kdy pochopíme, že už nemusíme dál hrát.
Ondřej Vejsada
Proč někdy raději udržujeme starý problém, než riskovat, že nebudeme vědět co dál
Někdy se problému nedržíme proto, že nemá řešení, ale proto, že po jeho zmizení bychom museli znovu rozhodnout, co vlastně chceme.
Ondřej Vejsada
Proč nás někdy rozčílí člověk, který se odmítá stydět za to, co si myslí
Proč nás někdy nerozčiluje cizí názor, ale to, že se za něj jeho autor dostatečně nestydí? Možná po druhých nechceme pokoru. Jen čekáme, až se začnou obhajovat.
Ondřej Vejsada
Proč si někdy raději vytvoříme nepřítele, než abychom připustili, že nám nerozumí
Někdy si z člověka, kterému nerozumíme, raději uděláme nepřítele. Je totiž jednodušší říct „je špatný“ než připustit, že se naše světy jednoduše nepotkaly.
Ondřej Vejsada
Proč někdy zjistíme, že jsme svého otce nenáviděli hlavně proto, že jsme se mu podobali
Některé vlastnosti svého otce jsme jako děti nenáviděli. Pak zestárneme a přistihneme se, že děláme totéž. Pochopit podobnost ale neznamená omluvit jeho chyby.
Ondřej Vejsada
O člověku se nejvíc dozvíme podle toho, jak se chová k lidem, od kterých nic nepotřebuje
Chcete poznat charakter člověka? Nesledujte jen to, jak se chová k vám. Všímejte si, jak jedná s lidmi, od kterých nic nepotřebuje. Právě tam často mizí společenský kostým.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující
Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Volby 2026. „Zrušil bych povinné cyklopruhy.“ Portlík prozradil, co by v Praze změnil
Tomáš Portlík vstoupil do letošních komunálních voleb v roli lídra Spolu pro Prahu a jako kandidát...
Drogový byznys nezná hranice. V Praze debatují špičky Interpolu
V Praze v úterý začala mezinárodní konference Interpolu k drogové problematice. Česko až do čtvrtka...
Policie pátrá po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech
Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku....
Hlavní hrdinka nové tiché knihy chystá Let na Měsíc
- Počet článků 579
- Celková karma 9,42
- Průměrná čtenost 158x
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.