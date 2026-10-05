Proč nás někdy rozčílí člověk, který se odmítá stydět za to, co si myslí
Existují lidé, kteří neříkají nic zvlášť urážlivého ani nebezpečného, a přesto nás dokážou spolehlivě vytočit. Nemusí křičet. Nemusí nikoho napadat. Dokonce mohou mluvit docela klidně. Jen se za svůj názor neomlouvají. Nezačínají větou „Možná se mýlím, ale…“. Nepřidávají několik bezpečnostních pojistek, aby bylo všem jasné, že jsou hodní, citliví a společensky přijatelní. Nečekají, až jim okolí povolí právo říct, co si myslí. A právě to může být pro některé z nás nesnesitelné. Nejde už o obsah jejich slov. Jde o to, že se při jejich vyslovení necítí dostatečně provinile.
Názor jako žádost o povolení
Mnozí z nás jsme se naučili, že názor je možné vyslovit pouze za určitých podmínek. Musíme ho podat opatrně. Nejlépe s dostatečnou dávkou sebekritiky, pokory a předběžné omluvy. „Já samozřejmě nechci nikoho urazit…“ „Možná tomu úplně nerozumím…“ „Neříkám, že mám pravdu, ale…“ Taková věta může být projevem skutečné pokory. Někdy ale funguje spíš jako společenské pojištění. Neříkáme jen to, co si myslíme. Současně okolí ujišťujeme, že jsme si vědomi vlastní provinilosti a jsme připraveni se v případě potřeby patřičně zastydět. Jako bychom předkládali svůj názor ke schválení komisi pro přijatelné myšlení. A potom přijde někdo, kdo jednoduše řekne: „Já to vidím jinak.“ Bez třikrát zopakovaného „možná se mýlím“. Bez viditelného strachu, že se někoho dotkne. Bez potřeby předem se zmenšit, aby jeho názor nepůsobil příliš sebevědomě. A nám začne vadit. Ne nutně to, co řekl. Vadí nám, že se u toho necítí jako člověk přistižený při něčem neslušném.
Proč nám vadí cizí sebejistota?
Samozřejmě existuje rozdíl mezi sebejistotou a arogancí. Člověk může vyjadřovat názor pevně, aniž by druhé ponižoval. Stejně tak může být někdo přesvědčený o své pravdě a přitom se chovat jako majitel všech rozumů na světě. Problém však nastává ve chvíli, kdy začneme trestat už samotnou jistotu, s jakou druhý člověk mluví. Jako bychom od něj očekávali, že se nejprve trochu pokoří. Že ukáže, že ví, kde je jeho místo. Že naznačí, že si uvědomuje, jak snadno by mohl být jeho názor označen za necitlivý, nevhodný nebo nepřijatelný. A pokud to neudělá, začneme mu jeho sebejistotu vracet. „On si o sobě nějak moc myslí.“ „To je ale sebevědomí.“ „Měl by se nejdřív zamyslet sám nad sebou.“ Zajímavé je, že někdy ani nechceme, aby změnil názor. Chceme, aby se za něj cítil špatně. To je přece jen trochu jiný požadavek. Argumentace by znamenala zabývat se jeho tvrzením. Mohli bychom hledat chybu v logice, uvést jiná fakta nebo vysvětlit vlastní pohled. Jenže to vyžaduje určité úsilí a výsledek není předem zaručený. Mnohem jednodušší je zpochybnit jeho charakter.
Svoboda slova, ale s povinným studem
Rádi říkáme, že každý má právo na svůj názor. Jenže někdy tím ve skutečnosti myslíme: každý má právo na názor, který dokáže přednést způsobem, jenž nám vyhovuje. Můžeš nesouhlasit, ale nesmíš působit příliš jistě. Můžeš mít jiný pohled, ale musíš dát najevo, že si nejsi úplně jistý sám sebou. Můžeš říct něco nepohodlného, ale nejdřív se náležitě omluv za to, že jsi vůbec otevřel ústa. Svoboda názoru se tak někdy mění v podivnou společenskou hru. Nehodnotíme pouze to, co člověk řekl. Sledujeme také, zda se při tom dostatečně kaje. A pokud ne, máme pocit, že s ním musíme něco udělat. Možná ho zesměšníme. Možná ho označíme za bezohledného. Možná mu začneme vysvětlovat, že by měl být pokornější. Ve skutečnosti však někdy požadujeme především to, aby se vrátil do správné emocionální polohy. Aby se cítil provinile. Protože člověk, který se za svůj názor stydí, se zdá být bezpečnější než člověk, který ho vysloví a dokáže s ním žít.
Ne každý sebevědomý člověk je nebezpečný
Máme samozřejmě právo nesouhlasit. Máme právo upozornit na urážku, nesmysl nebo skutečně škodlivý postoj. Nikdo není povinen tolerovat všechno jen proto, že to někdo nazve názorem. Ale možná bychom si měli všímat okamžiku, kdy už se nesnažíme vyvrátit cizí tvrzení, nýbrž vyvolat v jeho autorovi stud. Kdy nám nestačí říct: „Myslím, že se mýlíš.“ Kdy potřebujeme dodat: „A ještě bys měl pochopit, jaký jsi člověk, když si něco takového vůbec dovolíš říct.“ To už totiž není spor o myšlenku. Je to pokus dostat druhého do podřízené pozice. Přimět ho, aby se omluvil nejen za případnou chybu, ale za samotnou odvahu stát si za svým. Možná nás někdy nerozčiluje člověk, který má špatný názor. Rozčiluje nás člověk, který nám nedává ten příjemný pocit převahy, jenž obvykle získáváme ve chvíli, kdy se druhý začne obhajovat, omlouvat a pochybovat o sobě. A tak ho trestáme za to, že se necítí dostatečně provinile. Jenže dospělá společnost by snad měla umět snést i člověka, který řekne něco nepohodlného bez toho, aby se u toho sám symbolicky bičoval. Ne každý, kdo se neomlouvá za svůj názor, je arogantní. A ne každý, kdo se omlouvá, je pokorný. Někdy je to jen rozdíl mezi člověkem, který svůj názor nabízí k diskusi, a člověkem, který čeká na povolení ho vůbec mít. A možná nás na některých lidech nejvíc nerozčiluje to, co si myslí, ale skutečnost, že se za to odmítají stydět.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.