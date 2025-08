Proč nás (ne)oslovují cizí lidé a co to říká o nás?

Oslovit cizího člověka se dnes rovná společenskému riziku. Proč jsme zapomněli mluvit spolu – a co o nás vypovídá, když to přesto někdo udělá?

Vzpomínáte si, kdy vás naposledy na ulici oslovil úplně cizí člověk jen tak – bez dotazu na cestu, bez prosby o drobné a bez přednášky o Bohu? Nejspíš ne.

Oslovit cizího člověka se totiž dnes rovná společenské sebevraždě. Skoro jako bychom se báli, že pokud někoho pozdravíme v tramvaji, ztratíme předplatné. Nebo rovnou občanku. A přesto – stačí málo. Drobný kontakt. Úsměv. Poznámka o počasí. Vtip na účet řady v supermarketu. A najednou jako by se na chvíli zbořila ta neviditelná skla mezi námi. Ale místo abychom si jich všímali, leštíme si své displeje.

Jak jsme se odnaučili být lidmi

Když v tramvaji někdo promluví nahlas, většina spolucestujících ztuhne. Hned zpozorníme: „Není to náhodou blázen? Nemá nožík? Neprodává zázračnou mastičku?“ Veřejný prostor se totiž za poslední roky proměnil v obří čekárnu – mlčíme, hledíme před sebe, sluchátka v uších, oči do dálky. Kdo promluví, je podezřelý. Kdo se usměje, ten něco chce. Kdo chce navázat kontakt, nejspíš nemá Instagram. Hrůza. A když nás přece jen někdo osloví? Zpravidla buď něco prodává, nebo láká do nějaké sekty. Nebo se jen nudí – což je dnes snad ještě horší, než být bezdomovec.

Bubliny beze slov

Místo komunikace jsme si vytvořili soukromé bubliny. Lidé vedle nás v MHD, na ulici, ve frontě – to nejsou lidé, to jsou statisté v našem osobním příběhu. Jsou tam, ale nepromlouvají. Ideálně neexistují. Ale všimli jste si někdy, že právě v těch vzácných okamžicích, kdy někdo z této bubliny „prorazí čtvrtou stěnu“, se často stane něco lidsky silného? Někdy i komického? A jindy dojemného?

Třeba ta stará paní v tramvaji, co vám pochválí boty. Ten kluk, co si všimne, že vám vypadla peněženka. Nebo pán, co vtipně glosuje šílený stav silnice. Jsou to obyčejné momenty. A přesto se po nich cítíme tak nějak… normálně.

K čemu je nám ta slavná „komfortní zóna“, když jsme v ní všichni sami?

Doba nás učí, že máme být „sami sebou“ – ale hlavně potichu. Vizuální individualismus ano, ale zvuková anonymita je povinná. Nevyrušuj. Nemluv. Nezajímej se. Hlavně, proboha, nikoho neoslovuj! Ale co když právě tohle drobné porušení společenského ticha je tím, co v nás udržuje lidství? Co když ten mikro-okamžik, kdy jsme si s někým vyměnili úsměv, poznámku, drobnou otázku – co když právě tenhle okamžik je důležitější než všechna naše seberozvojová cvičení dohromady? Možná to není „ven z komfortní zóny“. Možná je to návrat do lidské zóny.

Doba digitální, vztahy analogové

Píše se o tom všude – máme víc přátel na síti než ve skutečnosti, víc followerů než sousedů, víc sdílení než rozhovorů. Ale ta skutečná výzva není o tom, kolik lidí nám dá lajk. Je to spíš o tom, jestli jsme vůbec ještě schopni oslovit cizího člověka a přitom nevypadat jako narušený jedinec nebo pojišťovák. A možná že právě teď – v době, kdy nás technologická civilizace učí mlčet, izolovat se a být „nezávislí“ – možná právě teď nastal čas připomenout si tu jednu prostou věc:

Nejsme roboti. Nejsme aplikace. Nejsme algoritmy. Jsme lidi. A lidi se poznají tak, že na sebe mluví.