Proč nás na člověku někdy přitahuje právě to, co bychom u partnera nikdy nechtěli
Máme docela jasno v tom, koho chceme. Tedy alespoň do chvíle, než takového člověka potkáme. Měl by být sebevědomý, ale ne arogantní. Samostatný, ale pozorný. Silný, ale citlivý. Ambiciózní, ale ne workoholik. Společenský, ale ne ukecaný. Měl by mít vlastní život, ale zároveň na nás mít dost času. A samozřejmě by měl vypadat dobře. Ale ne zase příliš dobře. Protože člověk nikdy neví. Máme zkrátka představu. Někdy dokonce velmi přesnou. A pak přijde někdo, kdo nesplňuje skoro nic z toho. A nám se podlomí kolena. Což je poněkud nepříjemná situace, pokud jste si právě vytvořili pečlivý seznam požadavků. Člověk není Excelová tabulka. A chemie odmítá spolupracovat s personalistou.
Když hledáme partnera, jsme překvapivě rozumní
Je vlastně fascinující, jak dobře dokážeme popsat ideálního partnera, když ho zrovna nemáme před sebou. Ví, co chce. Je emocionálně vyspělý. Umí komunikovat. Má zdravé sebevědomí. Respektuje hranice. Má podobné hodnoty. Je spolehlivý. Umí se omluvit. Není toxický. Není manipulativní. A ideálně má samozřejmě i smysl pro humor. Když to všechno sečteme, vznikne člověk, se kterým by se podle všeho mělo velmi dobře žít. Jenže pak takového člověka skutečně potkáme. Je milý. Pozorný. Spolehlivý. Rozumný. Má podobné názory. Líbí se mu stejné věci. Nic na něm není špatně. A po hodině odcházíme s pocitem: „Je opravdu skvělý.“ A tím to nějak skončí. Žádné motýlky. Žádné těšení. Žádné čekání na zprávu. Žádné nenápadné kontrolování telefonu. Prostě nic. A pak o dva týdny později potkáme člověka, který má přesně ten typ vlastnosti, u kterého jsme si v seznamu napsali velké NE. A najednou kontrolujeme telefon každých pět minut. Tak co se to sakra děje?
Možná nevíme tak dobře, co chceme
Tady se dostáváme k jedné nepříjemné věci. Člověk často velmi dobře ví, co nechce. Ale z toho ještě vůbec neplyne, že ví, co chce. „Nechci žárlivce.“ Dobře. „Nechci někoho, kdo mě bude kontrolovat.“ Výborně. „Nechci workoholika.“ Rozumné. „Nechci někoho, kdo je citově nedostupný.“ Také pochopitelné. Jenže tohle všechno jsou hlavně zkušenosti s tím, co nám vadilo. A z několika špatných zkušeností si velmi snadno vytvoříme seznam vlastností, kterým se chceme příště vyhnout. Jenže partner není seznam rizik, kterým se máme vyhnout. Je to člověk. A člověk může mít nějakou vlastnost, kterou jsme si dali na černou listinu, a přesto nám s ním může být dobře. Protože stejná vlastnost může v různých lidech vypadat úplně jinak. Sebevědomí může být přitažlivé. Ale v jiném člověku může působit jako arogance. Dominance může být pro jednoho člověka vzrušující. Pro jiného nesnesitelná. Spontánnost může být dobrodružství. Nebo totální chaos. Citlivost může být něžná. Nebo vyčerpávající. A najednou zjistíme, že jsme si chtěli vybrat vlastnost, ale ve skutečnosti si vybíráme celého člověka.
Někdy nás přitahuje právě to, co jsme si zakázali
Možná jste si kdysi řekli: „Už nikdy s takovým člověkem.“ A měli jste k tomu dobrý důvod. Jenže lidský mozek je zvláštní tvor. Z nepříjemné zkušenosti si udělá pravidlo. Z pravidla udělá filtr. A z filtru někdy udělá vězení. „Tenhle typ člověka už nikdy.“ Jenže co když nový člověk není ten předchozí? Co když má něco podobného, ale zároveň úplně jiného? Co když jste tehdy neutíkali před konkrétní vlastností, ale před způsobem, jakým ji ten člověk používal? To je velký rozdíl. Žárlivý partner vás může dusit. Ale člověk, kterému na vás záleží a občas projeví žárlivost, může působit úplně jinak. Silný člověk může být tyran. Ale může být také někým, vedle koho se cítíte bezpečně. Samostatný člověk může působit chladně. Ale může vám zároveň dát prostor, který jste vždycky potřebovali. A tak se někdy přistihneme při velmi nepříjemné myšlence: „Tohle jsem přece vůbec nechtěl.“ A přesto se nám to líbí.
Přitažlivost je v tomhle trochu drzá
Přitažlivost má totiž jednu vlastnost, kterou bychom jí měli možná zakázat. Ona se nás na nic neptá. Nezajímá ji náš seznam. Nezajímá ji, co nám doporučila kamarádka. Nezajímá ji psychologický podcast, který jsme minulý týden poslouchali. Nezajímá ji ani to, že jsme si po minulém vztahu slavnostně slíbili, že „tentokrát už si vybereme úplně jiný typ“. A pak kolem vás projde někdo, koho byste si podle všech racionálních kritérií nevybrali. A mozek řekne: „Ne.“ Tělo řekne: „Ano.“ A člověk je najednou rozpolcený mezi osobním rozvojem a biologií. Biologie má ovšem jednu nevýhodu. Nečte naše poznámky v telefonu.
Jenže pozor: přitažlivost není automaticky dobrý rádce
Tady bychom ale měli být opatrní. To, že nás někdo silně přitahuje, ještě neznamená, že je pro nás dobrý partner. To jsou dvě různé věci. Můžeme po někom toužit a zároveň s ním neumět žít. Můžeme cítit obrovskou chemii a přitom mít vedle sebe člověka, se kterým budeme za rok chodit po špičkách. Takže řešením není zahodit všechny rozumné požadavky a začít věřit motýlkům v břiše. To bychom mohli za pár měsíců psát úplně jiný článek. Jde o něco jiného. Neměli bychom si plést výběr partnera s výběrem spotřebiče. U pračky chcete vědět, kolik má programů, jakou má spotřebu a jestli se vám vejde do koupelny. U člověka můžete znát všechny parametry a pořád netušit, co se stane, až spolu budete sedět sami v kuchyni v úterý večer.
Protože dobrý partner a přitažlivý člověk nejsou totéž
Možná právě tady vzniká spousta vztahových zmatků. Snažíme se najít člověka, který splní dvě různé funkce najednou. Má být dobrou volbou a zároveň nás má přitahovat. Jenže první věc dokážeme poměrně dobře analyzovat. Druhou ne. Můžeme si položit otázky: Máme podobné hodnoty? Chceme podobný život? Umíme spolu komunikovat? Respektujeme se? Je na něj spoleh? Cítíme se spolu bezpečně? To všechno dává smysl. Ale pak přijde otázka: „A přitahuje mě?“ A tam už nám žádná tabulka nepomůže. Můžete si dát deset bodů z deseti. A nic. Nebo pět bodů. A nemůžete spát. To není chyba systému. To je systém.
Možná jsme si příliš zvykli vybírat
Dnešní člověk má jednu velkou výhodu. Může si vybírat. A to je samozřejmě dobře. Jenže s výběrem přichází zvláštní pokušení. Začneme si myslet, že když budeme vybírat dost dlouho a dost chytře, dokážeme si vybrat i své city. Jako bychom mohli říct: „Tento člověk je vhodný. Prosím tedy mozku, zařiď přitažlivost.“ Mozek se na nás podívá a odpoví: „Ne.“ „Ale má všechno, co jsme chtěli.“ „Je mi líto.“ „Je spolehlivý.“ „To je hezké.“ „Má stejné hodnoty.“ „Gratuluji.“ „Tak proč ho nechci?“ „Nevím. Já tady jen pracuju.“ A na druhé straně stojí člověk, kterého bychom si do svého seznamu nikdy nenapsali. A přesto se na něj těšíme.
Možná proto potřebujeme méně seznamu a více pozorování
Neznamená to, že bychom měli ignorovat varovné signály. Právě naopak. Pokud je někdo manipulativní, násilný, nerespektuje vás nebo vás systematicky ničí, není to romantická chemie. Je to problém. Ale mezi „ignorovat varovné signály“ a „vyřadit každého, kdo nesplňuje můj ideální profil“, existuje obrovský prostor. A možná bychom v něm měli chvíli zůstat. Nehodnotit člověka po třiceti minutách podle toho, jestli odpovídá představě. Ale dívat se, co s námi dělá jeho přítomnost. Jestli se vedle něj smějeme. Jestli nás zajímá, co říká. Jestli se těšíme, až ho zase uvidíme. Jestli vedle něj můžeme být sami sebou. Jestli nás něč na něm překvapuje. A hlavně jestli nás přitahuje. Protože možná právě to poslední jsme při tom všem rozumném vybírání začali trochu zanedbávat.
A možná je v tom celé kouzlo
Kdybychom přesně věděli, kdo nás přitáhne, byla by láska mnohem jednodušší. Vyplnili bychom formulář. Odešleme. Systém vyhodnotí. „Gratulujeme. Našli jsme vám vhodného partnera.“ První rande v 18:00. Chemie bude spuštěna automaticky. Po třech měsících doporučujeme první společnou dovolenou. Naštěstí to tak nefunguje. A možná je to dobře. Protože člověk, který nás překvapí, nás může naučit něco, co jsme si sami o sobě ještě nevšimli. Možná zjistíme, že nám vlastně nevadí jeho tvrdohlavost, protože zároveň obdivujeme jeho rozhodnost. Že nám nevadí jeho samostatnost, protože vedle ní cítíme respekt. Že nám nevadí, že není přesně podle našeho typu, protože právě proto je zajímavý. A možná si jednoho dne uvědomíme, že náš dokonalý seznam vlastností byl sestavený především hlavou. Zatímco člověk, do kterého jsme se zamilovali, prošel úplně jinými dveřmi. Bez životopisu. Bez výběrového řízení. Bez jediného správně vyplněného políčka. Protože někdy nehledáme člověka, který splňuje naše požadavky. Někdy potkáme člověka, kvůli kterému zjistíme, že naše požadavky byly úplně vedle.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.