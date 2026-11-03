Proč nám mladí někdy připadají divní, i když jsme byli kdysi úplně stejní
„Za nás tohle nebylo.“ Tu větu jsem slyšel už tolikrát, že by si zasloužila vlastní pamětní desku. Nejlépe z materiálu, který vydrží několik generací, protože její životnost je prakticky neomezená. Říkají ji lidé, kteří kdysi chodili domů nad ránem, měli účesy, za které by se dnes omlouval i kadeřník, a dokázali utratit výplatu způsobem, nad nímž by finanční poradce dostal tik. Jenže když se dnes podívají na mladé, najednou vidí úpadek civilizace.
Mladí se divně oblékají, divně mluví, divně se rozhodují. Někteří mají názory, které nám připadají naprosto nepochopitelné. A když už se s námi náhodou shodnou, řekneme si, že alespoň jeden z nich má rozum. Zvláštní je, že sami sebe si z mládí pamatujeme většinou docela dobře. Jen jsme nějak zapomněli, jak jsme tehdy působili na ostatní.
Vzpomínky mají vlastního tiskového mluvčího
Zkuste si vybavit nějakou pořádnou hloupost, kterou jste provedli ve dvaceti. Pravděpodobně se u toho dnes usmějete. Možná přidáte historku, kterou už jste vyprávěli tolikrát, že má pevnou strukturu, pointu a několik ověřených míst, kde se posluchači mají zasmát. „To jsme byli mladí,“ řeknete. A tím je všechno vyřízeno.
Kdyby ovšem stejnou věc provedl váš syn, dcera nebo mladý kolega, možná byste prohlásili, že dnešní mládež nemá soudnost. Vlastní nerozvážnost jsme totiž postupem času povýšili na životní zkušenost. U cizího člověka máme pro podobný výkon mnohem méně pochopení. Naše paměť není úplně nestranný archiv. Je to spíš šikovný životopisec, který některé pasáže zkrátí, jiné přibarví a ty nejtrapnější opatří poznámkou, že v dané době byly poměry přece jen jiné. A ony jiné byly. Jenže ne vždycky tak, jak si dnes namlouváme.
Když jsme v mládí udělali něco nerozumného, byla to spontánnost. Když to udělají dnešní mladí, je to nezodpovědnost. My jsme hledali sami sebe, oni nevědí, co chtějí. My jsme se bouřili proti konvencím, oni nemají úctu k autoritám. Člověk by skoro nabyl dojmu, že naše generace dospívala výhradně prostřednictvím promyšlených rozhodnutí a důkladně zvážených životních kroků. Kdyby to byla pravda, muselo by být na světě podstatně méně historek, které začínají slovy: „Tohle radši doma neříkej.“
Mladí se změnili. Lidé méně.
Samozřejmě že dnešní mladí nejsou kopií nás samých. Vyrůstají v jiném prostředí, mají jiné možnosti a řeší situace, které jsme v jejich věku neznali. Někdy jim nerozumíme ani proto, že nám chybí zkušenost s jejich světem. To je celkem legitimní důvod k opatrnosti. Potíž nastává, když si z této neznalosti uděláme diagnózu celé generace.
Vezměme si třeba potřebu někam patřit. V mládí jsme chtěli být součástí party, zapadnout mezi spolužáky, zaujmout někoho, kdo se nám líbil, a hlavně nevypadat jako úplní idioti. Poslední bod měl někdy takovou prioritu, že jsme byli ochotni udělat pro jeho splnění věci, které s rozumným rozhodováním neměly mnoho společného. Dnešní mladí řeší podobné věci, jen mají jiné kulisy a jiné prostředky. Některé jejich projevy nám mohou připadat podivné. Ale potřeba získat uznání vrstevníků, zažít něco výjimečného nebo zjistit, kam vlastně člověk patří, není vynálezem poslední generace.
Změnil se svět kolem nás. Lidská potřeba být přijatý do něj zůstala. A možná právě proto nás mladí někdy tak dráždí. Připomínají nám totiž něco, co už o sobě nemusíme vědět úplně rádi: že jsme kdysi také neměli všechno srovnané. Jen jsme tomu tehdy říkali život.
Když se z vlastního mládí stane legenda
S přibývajícím věkem získáváme jednu pozoruhodnou schopnost. Dokážeme své někdejší chování vykládat tak, aby v něm byla alespoň špetka moudrosti. Když jsme riskovali, byli jsme odvážní. Když jsme se nechali napálit, získali jsme zkušenost. Když jsme udělali něco, co nedávalo smysl, potřebovali jsme si tím projít. U mladších lidí býváme v hodnocení méně velkorysí. Tam už nejde o zkušenost, nýbrž o důkaz, že by se měli konečně vzpamatovat.
Přitom je docela možné, že se naše někdejší nerozvážnost od té dnešní liší hlavně tím, že ji už nemůžeme zopakovat. Některé věci bychom dnes neudělali proto, že jsme moudřejší. Jiné proto, že nás bolí záda, máme děti a zítra ráno musíme vstávat. Také se změnil náš vztah k riziku. Když je člověku dvacet, připadá mu budoucnost dost vzdálená na to, aby se do ní vešlo skoro cokoli. O několik desetiletí později už víme, že některé nápady mají nepříjemně dlouhé následky. To je užitečné poznání, jen bychom si ho neměli plést s důkazem, že mladí lidé jsou hloupější než my. Jsou jen v jiné části života. A my máme občas tendenci zaměňovat výhodu vlastních zkušeností za vrozenou převahu.
Generační vysvědčení rozdáváme snadno
Nechci tvrdit, že mladí dělají všechno správně. Nedělají. Stejně jako jsme to nedělali my. Některé jejich postoje si zaslouží kritiku a některé naše někdejší návyky by bylo lepší nepředávat dál. Jen bychom měli být opatrní, když začneme z několika mladých lidí soudit celou generaci. Zvlášť když se při tom opíráme o vzpomínky na vlastní mládí, které už prošlo několika koly redakčních úprav. Možná bychom si před každou větou o dnešní mládeži mohli položit jednoduchou otázku: Vadí mi opravdu to, co dělají, nebo mi jen vadí, že to dělají jinak, než bych to dnes udělal já? Není to vždycky totéž.
Až tedy příště uvidíme mladého člověka, který se nám bude zdát nepochopitelný, zkusme si na chvíli vzpomenout na sebe. Ne na tu sympatickou postavu z vlastních vzpomínek, která už ví, jak věci dopadly. Na toho skutečného mladého člověka, který teprve zjišťoval, co si může dovolit, co pokazí a co jednou pochopí. Možná pak budeme mít méně chuti rozdávat vysvědčení a více důvodů k úsměvu. Protože největší generační rozdíl někdy nespočívá v tom, že mladí jsou jiní než my. Spočívá v tom, že my už víme, jak jsme to tehdy mysleli. A oni nám zatím nemohou vysvětlit, jak směšní jednou budeme připadat jim.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.