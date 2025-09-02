Proč nám lichotky znějí podezřele, ale kritiku polykáme i s kostí?
Řekne vám někdo: „Máš skvělý nápad.“ A vy? Automaticky si pomyslíte: „Co za to chce?“ Ovšem když slyšíte: „Tady jsi to úplně nezvládl,“ většinou si to vezmete k srdci tak, že si to přehráváte ještě týden. Proč jsme nastaveni tak, že pochvalu filtrujeme přes podezřívavý mikroskop, zatímco kritiku přijímáme jako absolutní pravdu?
Psychologové by řekli, že jde o evoluční mechanismus. Naši předci si mohli dovolit ignorovat pochvalu, ale ne varování. „Ten mamut je fakt pěkný“ vám k přežití nepomohlo. Zato „bacha, ten mamut tě sežere“ mělo cenu života. Negativní zpětná vazba tedy dostala v našem mozku VIP vstupenku.
Dalším důvodem je i kulturní prostředí. Jsme vychováváni spíš k „nechlub se“ než k „buď na sebe hrdý“. Takže když nás někdo chválí, spustí se obranný alarm: „Určitě to nemyslel vážně.“ Zato kritika zapadá přesně do schématu, na které jsme od dětství zvyklí.
Jenže má to háček: negativní zpětná vazba funguje jako instantní jed. Jeden nepříjemný komentář dokáže zničit deset pochval. Proto tolik lidí chodí po světě s pocitem, že „nejsou dost dobří“.
Co s tím? Jednoduchý recept neexistuje. Ale možná bychom měli začít trénovat opačný reflex: když přijde kritika, dát ji na chvíli na karanténu. A když přijde pochvala, nepitvat, co tím „dotyčný myslel“, ale prostě si ji užít. Protože občas je fakt jednodušší uvěřit, že to „sluší ti to“ není žádná manipulace, ale jen… pravda.
Ondřej Vejsada
