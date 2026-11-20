Proč muži ztrácejí přátele, aniž by se s nimi rozhádali
Dva chlapi spolu deset let chodí na pivo, jezdí na ryby nebo každou středu hrají fotbal. Pak jeden změní práci, druhý se odstěhuje a třetí začne stavět dům. Nikdo se neurazí, nikdo se nepohádá. Přesto jejich přátelství postupně zmizí. Proč mužské vztahy někdy potřebují ke své existenci něco, co se dá společně dělat?
Existuje zvláštní druh rozchodu, při kterém se nikdo nerozchází. Dva muži spolu léta chodí na pivo. Znají své rodiny, pracovní problémy, oblíbené hospody i názory na fotbal. Jeden druhému pomáhal stěhovat nábytek, druhý mu kdysi půjčil auto a třetí si pamatuje, jak spolu před patnácti lety slavili vítězství českých hokejistů. Mají za sebou stovky společných večerů. A pak se jednoho dne přestanou vídat.
Žádná hádka. Žádná zrada. Žádné dramatické poslední setkání, při kterém by jeden druhému oznámil, že už ho nechce nikdy vidět. Prostě se to nějak stalo. V telefonu zůstane kontakt. Občas se objeví narozeninová zpráva, někdy fotografie ze starých časů. Kdyby se potkali, nejspíš by se normálně pozdravili a možná by si i měli co říct. Jenže se nepotkávají. A člověk si říká: Kam se vlastně podělo to přátelství?
Dokud je co dělat, není potřeba nic vysvětlovat
Mám dojem, že řada mužských přátelství funguje na poměrně jednoduchém principu. Muži spolu něco dělají. Hrají fotbal, opravují auto, chodí na ryby, pracují ve stejné firmě, jezdí na motorkách nebo pravidelně usedají ke stejnému stolu v hospodě.
Společná činnost vytváří přirozený prostor, ve kterém se vztah odehrává. Nikdo nemusí vymýšlet, proč se ozvat. Je středa, takže se jde na fotbal. Je pátek, takže se zajde na jedno. Auto zase vydává podezřelé zvuky, a tak se zavolá kamarádovi, který tomu rozumí. Případně tomu alespoň sebevědomě věří.
Mužské přátelství tak může fungovat docela dlouho bez zvláštního úsilí. Lidé se pravidelně potkávají, něco spolu zažívají a jejich vztah se přirozeně obnovuje. Nemusejí si pokaždé dokazovat, že jsou přátelé. Stačí, že se ve středu objeví na hřišti. Potíž nastává ve chvíli, kdy společná činnost zmizí. Jeden dostane jinou práci a přestane chodit na obědy s kolegy. Druhý se odstěhuje do jiného města. Třetí má děti a jeho volný čas se začne řídit podle školky, kroužků a rodinného provozu. Čtvrtý si pořídí chalupu, která se ukáže být spíš druhým zaměstnáním než místem odpočinku. Najednou už není středa, kdy se všichni potkávají. Není ani důvod, proč by se měli potkat jindy.
Telefonní číslo ještě není přátelství
Všiml jsem si, že muži někdy zacházejí se svými přátelstvími trochu jako s uloženými kontakty. Mají je. Vědí, že existují. Kdyby bylo potřeba, mohou se ozvat. A tím je věc z jejich pohledu do jisté míry vyřízená. „Musíme někdy zajít na pivo.“ To je jedna z nejstabilnějších vět mužské komunikace. Dokáže přežít několik let, dvě změny zaměstnání, rozvod i výměnu automobilu. Její slabinou je, že se jen zřídkakdy promění v konkrétní datum. Přitom oba mohou mít druhého pořád rádi. Kdyby se potkali, možná by si během deseti minut připomněli staré historky a smáli se úplně stejným věcem jako kdysi. Jenže první krok nikdo neudělá.
Proč? Možná proto, že muž, který nemá žádný praktický důvod zavolat, někdy vlastně neví, jak začít. Nechce působit sentimentálně, nechce z ničeho dělat velkou událost a možná ani neumí přesně pojmenovat, co mu na tom druhém chybí. Vždyť se přece nic nestalo. A tak se neozve. Druhý čeká na podobný impulz. Také se neozve. Oba mají pocit, že se někdy potkají, až bude příležitost. Příležitost mezitím odejde do důchodu.
Přátelství bez programu
Samozřejmě nechci tvrdit, že všichni muži fungují stejně. Existují přátelství, která jsou založená na dlouhých rozhovorech, důvěře a pravidelném osobním kontaktu. A jsou muži, kteří si dokážou zavolat jen proto, že chtějí vědět, jak se druhý má. Jenže u části mužských vztahů je společná aktivita mnohem důležitější, než si jejich účastníci uvědomují. Je jakousi nosnou konstrukcí. Dokud stojí, nikdo si jí příliš nevšímá. Když zmizí, ukáže se, že na ní spočívalo skoro všechno.
Možná se právě tady projevuje jeden zajímavý rozdíl mezi tím, jak muži a ženy někdy udržují přátelské vztahy. Ženy častěji dokážou udržovat kontakt samotným sdílením života. Zavolají si, aby si pověděly, co se stalo, co je potěšilo nebo co je naštvalo. Rozhovor je sám o sobě důvodem setkání. Muži častěji potřebují nějakou záminku. Pivo, zápas, opravu, výlet. A když záminka zmizí, může zmizet i pravidelný kontakt. Neznamená to, že by mužům na přátelství záleželo méně. Jen někdy spoléhají na to, že vztah bude pokračovat automaticky, protože přece vždycky pokračoval. Jako by přátelství mělo vlastní pohon a nepotřebovalo žádné palivo. Jenže i automobil, který deset let spolehlivě startoval, může jednou zůstat stát. A člověk pak s překvapením zjistí, že do něj měl občas také dolévat olej.
Kdo se ozve jako první?
Je na tom něco trochu absurdního. Dva lidé, kteří spolu prožili kus života, mohou několik let čekat, až ten druhý navrhne setkání. Ani jeden přitom nemusí mít sebemenší problém s tím druhým. Jen se vytratila společná rutina, která za ně dříve organizovala jejich vztah.
Možná by stačilo zavolat. Jen tak. Bez fotbalu, bez ryb, bez rozbitého auta a bez předem připraveného programu. Říct, že by se člověk rád viděl. Pro někoho je to úplná banalita. Pro jiného skoro nepochopitelná disciplína. Zvlášť když má pocit, že by přece měl mít nějaký důvod. A možná právě proto některá mužská přátelství vydrží desítky let, zatímco jiná se rozpadnou po změně zaměstnání. Ne podle toho, jak dlouho se lidé znají, kolik toho spolu zažili nebo kolikrát si pomohli. Rozhodující může být i to, zda dokážou být spolu, když už není co opravovat, kam jít ani na co se dívat. Protože někdy je nejtěžší pozvat kamaráda na pivo ve chvíli, kdy k tomu nemáte vůbec žádný důvod. Kromě toho, že je to váš kamarád.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.