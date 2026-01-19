Proč máme tendenci zlehčovat to, co nás ve skutečnosti nejvíc bolí
„Ale jo, dobrý.“ „To nic není.“ „Jsem v pohodě.“ „Dělám si z toho srandu, víš.“
Kdyby se bolest dala měřit podle vět typu „to je v klidu“, byli bychom nejodolnější národ světa. Jenže čím lehčeji něco shazujeme, tím častěji se ukazuje, že se dotýkáme přesně toho místa, kde to bolí nejvíc. Zlehčování totiž není síla. Je to obrana.
Humor jako první pomoc
Humor je skvělý nástroj. Dokáže ulevit, odlehčit, spojit lidi. A někdy doslova zachránit psychiku. Jenže má jednu temnější podobu: začne fungovat jako náhradní řešení.
Místo: „Tohle mě fakt zranilo.“ Řekneme: „No jo, jsem blbej, že jsem si to myslel.“
Zasmějeme se. Ostatní se zasmějí. A bolest zůstane – jen o kousek hlouběji.
Ironie jako bezpečný odstup
Ironie je inteligentní. Vypadá dospěle. Nedělá scény. Umožňuje mluvit o věcech, aniž bychom je museli cítit.
„Jasně, další vztah, co nevyšel. Klasika.“ „To víš, rodina – téma na stand-up.“ „Já už jsem imunní.“
Imunita ale není necitlivost. Často je to jen dlouhodobé zadržování emocí, které se už neodvažujeme pustit ven.
Racionalizace: všechno dává smysl, jen to pořád bolí
Další elegantní trik: „Rozumím tomu.“ „Je jasné, proč se to stalo.“ „Má to logické vysvětlení.“ Ano. Má. Ale logika bolest nehojí.
Můžeme přesně vědět, proč nás někdo opustil, zklamal, odmítl. Můžeme to mít srovnané v hlavě. A přesto se v určitém okamžiku sevře žaludek, stáhne hruď, ztěžkne ticho. Protože tělo a emoce nečtou naše vysvětlení. Ony reagují na prožitek.
Proč je zlehčování tak lákavé
Protože otevřeně přiznat bolest znamená risk: že budeme působit slabě, že to někoho obtíží, že se rozpláčeme, že si sáhneme na něco, co jsme pracně drželi pod kontrolou.
Zlehčení je rychlé. Elegantní. Společensky přijatelné. Nikdo se nemusí zastavovat. Nikdo se nemusí ptát. A hlavně – nemusíme být zranitelní.
Cena za „jsem v pohodě“
Jenže všechno má svou cenu. Když bolest dlouhodobě zlehčujeme: neodchází, jen se ukládá, vrací se v jiných situacích, objevuje se jako podrážděnost, únava, cynismus, prázdnota.
Často pak říkáme: „Nevím, co mi je.“ Ale víme. Jen jsme se to odnaučili brát vážně.
Skutečná síla nevypadá efektně
Skutečná síla často nevypadá jako vtip. Vypadá jako věta: „Tohle mě fakt bolí.“ A ticho po ní. Bez pointy. Bez odlehčení. Bez ironické berličky. A právě tohle ticho bývá pro mnoho lidí děsivější než samotná bolest.
Závěr bez receptu
Tenhle text není výzva, abychom přestali používat humor nebo nadhled. Jsou to cenné nástroje. Ale je dobré si občas položit jednoduchou otázku: „Směju se proto, že už je to zpracované – nebo proto, že se toho bojím dotknout?“ Protože věci, které nás opravdu bolí, si zaslouží víc než vtip. Zaslouží si pozornost.
A někdy i tu nepohodlnou, tichou větu: „Hele… ono to vlastně nebylo v pohodě.“
Ondřej Vejsada
