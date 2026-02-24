Proč máme potřebu mít poslední slovo
Znáš to. Debata už vlastně skončila. Argumenty došly. Energie taky. Všechno podstatné už zaznělo. A přesto to v člověku ještě vrtá. Ještě jedna věta. Ještě jedna poznámka. Ještě malé „ale“. Ne proto, že by bylo co dodat. Ale proto, že je potřeba mít poslední slovo.
Ticho, které je těžké unést
Poslední slovo totiž není o obsahu. Je o pocitu. Když rozhovor skončí bez našeho závěrečného vyjádření, zůstane tam něco otevřeného. A otevřenost je nepříjemná. Je v ní nejistota. Nevíme, jak jsme dopadli. Nevíme, co si ten druhý myslí. Nevíme, jestli jsme „vyhráli“. A tak si ten konec pojistíme. Ještě drobným dodatkem. Ještě ironickou poznámkou. Ještě vysvětlením, které už vlastně nikdo nepotřeboval.
Poslední slovo jako pojistka ega
Ve skutečnosti nejde o pravdu. Jde o obraz sebe sama. Když mám poslední slovo, mám pocit: že jsem obstál, že jsem nebyl poražen, že jsem nebyl umlčen. Je to malý, ale silný symbol kontroly. Proto tolik debat nekončí přirozeně. Proto se hádky protahují. Proto vztahy někdy končí dlouhým dozvukem zpráv, které už nic neřeší. Nejde o řešení. Jde o to, nezůstat dole.
Uzavíráme druhé – i sebe
Poslední slovo ale neslouží jen k uzavření druhého. Často jím uzavíráme i vlastní pochybnosti. Když něco definitivně řekneme, přestane to být otázka. Když vyslovíme závěr, uklidní se vnitřní napětí. I kdyby ten závěr byl trochu přitažený. I kdyby nebyl úplně pravdivý. Definitiva uklidňuje.
Proč je tak těžké odejít bez tečky
Odejít bez posledního slova znamená připustit, že: věci nejsou úplně uzavřené, druhý si může myslet něco jiného, pravda nemusí být jasná. A to je pro ego náročné. Protože ego miluje jasné hranice. Miluje vítězství. Miluje poslední větu. Jenže život není soutěž v závěrečných větách.
Skutečná síla mlčení
Možná největší síla je právě v tom, když dokážeme skončit bez poslední tečky. Když necháme druhého mluvit naposledy. Když neodpovíme na provokaci. Když nepřidáme tu jednu větu, která by nás „zachránila“. Ne proto, že nemáme co říct. Ale proto, že už nepotřebujeme nic zachraňovat.
Co se vlastně snažíme zachránit?
Když si to přiznáme, většinou nejde o téma. Jde o pocit hodnoty. Posledním slovem často chráníme: vlastní důstojnost, vlastní kompetenci, vlastní obraz „toho, kdo má pravdu“. Jenže důstojnost, která potřebuje poslední slovo, bývá křehčí, než si připouštíme.
Závěrem (bez posledního slova)
Možná by stálo za to si někdy všimnout toho momentu, kdy už je všechno řečeno – a přesto to v nás chce ještě jednou vystřelit. Možná právě tam leží odpověď. Ne v tom, co bychom ještě mohli říct. Ale v tom, co bychom si dovolili nechat nedořečené. Protože někdy je největším důkazem vnitřní jistoty právě to, že už nepotřebujeme být tím, kdo mluví naposledy.
Ondřej Vejsada
