Proč máme potřebu mít poslední slovo

Proč nás tak dráždí odcházet bez tečky? Potřeba mít poslední slovo často nesouvisí s pravdou, ale s egem a nejistotou. Text o tom, proč je někdy větší síla mlčet než ještě jednou odpovědět.

Znáš to. Debata už vlastně skončila. Argumenty došly. Energie taky. Všechno podstatné už zaznělo. A přesto to v člověku ještě vrtá. Ještě jedna věta. Ještě jedna poznámka. Ještě malé „ale“. Ne proto, že by bylo co dodat. Ale proto, že je potřeba mít poslední slovo.
Ticho, které je těžké unést
Poslední slovo totiž není o obsahu. Je o pocitu. Když rozhovor skončí bez našeho závěrečného vyjádření, zůstane tam něco otevřeného. A otevřenost je nepříjemná. Je v ní nejistota. Nevíme, jak jsme dopadli. Nevíme, co si ten druhý myslí. Nevíme, jestli jsme „vyhráli“. A tak si ten konec pojistíme. Ještě drobným dodatkem. Ještě ironickou poznámkou. Ještě vysvětlením, které už vlastně nikdo nepotřeboval.
Poslední slovo jako pojistka ega
Ve skutečnosti nejde o pravdu. Jde o obraz sebe sama. Když mám poslední slovo, mám pocit: že jsem obstál, že jsem nebyl poražen, že jsem nebyl umlčen. Je to malý, ale silný symbol kontroly. Proto tolik debat nekončí přirozeně. Proto se hádky protahují. Proto vztahy někdy končí dlouhým dozvukem zpráv, které už nic neřeší. Nejde o řešení. Jde o to, nezůstat dole.
Uzavíráme druhé – i sebe
Poslední slovo ale neslouží jen k uzavření druhého. Často jím uzavíráme i vlastní pochybnosti. Když něco definitivně řekneme, přestane to být otázka. Když vyslovíme závěr, uklidní se vnitřní napětí. I kdyby ten závěr byl trochu přitažený. I kdyby nebyl úplně pravdivý. Definitiva uklidňuje.
Proč je tak těžké odejít bez tečky
Odejít bez posledního slova znamená připustit, že: věci nejsou úplně uzavřené, druhý si může myslet něco jiného, pravda nemusí být jasná. A to je pro ego náročné. Protože ego miluje jasné hranice. Miluje vítězství. Miluje poslední větu. Jenže život není soutěž v závěrečných větách.
Skutečná síla mlčení
Možná největší síla je právě v tom, když dokážeme skončit bez poslední tečky. Když necháme druhého mluvit naposledy. Když neodpovíme na provokaci. Když nepřidáme tu jednu větu, která by nás „zachránila“. Ne proto, že nemáme co říct. Ale proto, že už nepotřebujeme nic zachraňovat.
Co se vlastně snažíme zachránit?
Když si to přiznáme, většinou nejde o téma. Jde o pocit hodnoty. Posledním slovem často chráníme: vlastní důstojnost, vlastní kompetenci, vlastní obraz „toho, kdo má pravdu“. Jenže důstojnost, která potřebuje poslední slovo, bývá křehčí, než si připouštíme.
Závěrem (bez posledního slova)
Možná by stálo za to si někdy všimnout toho momentu, kdy už je všechno řečeno – a přesto to v nás chce ještě jednou vystřelit. Možná právě tam leží odpověď. Ne v tom, co bychom ještě mohli říct. Ale v tom, co bychom si dovolili nechat nedořečené. Protože někdy je největším důkazem vnitřní jistoty právě to, že už nepotřebujeme být tím, kdo mluví naposledy.

Autor: Ondřej Vejsada | úterý 24.2.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Když se z flexibility stane beztvarost

Flexibilita je ctnost – dokud máme kam se vracet. Když se ale přizpůsobování stane hlavním směrem, můžeme se nenápadně rozplynout. Text o tom, kdy otevřenost ztrácí tvar a člověk sám sebe.

23.2.2026 v 7:00 | Karma: 10,77 | Přečteno: 70x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Chceš si zahrát, nebo vyhrát?

Chceš vyhrát, nebo si opravdu zahrát? Čím víc lpíme na výsledku, tím víc jsme v křeči. A právě lehkost a přítomnost ve hře často přinášejí víc než úporné snažení.

20.2.2026 v 7:00 | Karma: 7,76 | Přečteno: 81x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří čekají na svolení žít po svém

Mnoho dospělých žije, jako by čekali na neviditelné svolení. Na správný čas, lepší podmínky, tiché „ano“. Text o tom, proč nikdo nepřijde – a proč razítko na život po svém držíme sami.

19.2.2026 v 7:00 | Karma: 8,36 | Přečteno: 131x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Víš něco, co já nevím?

Proč lidé s „jasným názorem“ často zvyšují hlas a shazují druhé? Když se sdílení změní v útok, nejde o poznání, ale o ego. Text o tom, proč jistota nepotřebuje ponižovat.

18.2.2026 v 7:04 | Karma: 8,97 | Přečteno: 124x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se ze zkušenosti stane překážka

Zkušenost má chránit a pomáhat se orientovat. Jenže někdy se z ní stane závora: minulost začne psát budoucnost a místo kompasu držíme v ruce důvod, proč už nic nezkoušet.

17.2.2026 v 7:00 | Karma: 6,74 | Přečteno: 113x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion

Nehoda na D2 u Břeclavi. (24. února 2026)
24. února 2026  6:22,  aktualizováno  7:11

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny...

Lidi popudilo kácení u katedrály. Bude to nejhezčí park, uklidňuje je biskup

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí...
24. února 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou...

Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém

Ilustrační snímek
24. února 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav...

Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet

Autoškola
24. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 406
  • Celková karma 9,55
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.