Proč máme potřebu být pro druhé čitelní a bezpeční

Často se snažíme být pro druhé čitelní a bezpeční. Jenže za touhle snahou může stát strach z nepochopení. Text o tom, proč přílišná předvídatelnost ubírá živost – a proč trochu nejednoznačnosti není hrozba.

Je zvláštní, jak často se snažíme působit srozumitelně. Předvídatelně. Neškodně. Chceme, aby o nás bylo jasno. Aby si druzí nemuseli klást otázky. Aby se vedle nás cítili komfortně. Na první pohled je to sympatické. Jenže někdy za tím nestojí laskavost, ale strach.
Strach z nepochopení
Být nejednoznačný znamená riskovat. Můžu být špatně pochopen. Můžu být zařazen do škatulky, kam nepatřím. Můžu někoho vyvést z rovnováhy. A tak raději uhladíme hrany. Zjemníme názory. Omezíme intenzitu. Neříkáme všechno, co si myslíme. Neukazujeme všechno, co cítíme. A postupně si vytváříme verzi sebe sama, která je dobře čitelná.
Čitelnost jako sociální měna
Společnost miluje jasné role. Tenhle je rozumný. Tahle je empatická. Tenhle je spolehlivý. Tahle je klidná. Jakmile nás lze zařadit, jsme bezpeční. Nepřekvapíme. Neznejistíme. Jenže člověk, který je dokonale čitelný, je často také předvídatelný. A předvídatelnost je pohodlná – ale málokdy živá.
Nejednoznačnost jako hrozba
Lidé, kteří jsou složitější, někdy budí napětí. Jednou jsou tiší, podruhé výrazní. Mají názory, které nejdou snadno zařadit. Nezapadají úplně do jednoho tábora. Takoví lidé mohou působit nejistě. Ale často jsou jen celiství. Protože člověk není jedna barva. Je spíš směs odstínů.
Když se sami osekáváme
Možná největší problém nevzniká tam, kde nás někdo zařadí. Ale tam, kde se zařadíme sami. „Tohle bych neměl říkat.“ „Tohle by mohlo působit divně.“ „Radši budu klidnější.“ Postupně se naučíme být verzí sebe sama, která nikoho příliš nevyrušuje. Jenže zároveň začneme méně vyrušovat i sami sebe. A to je škoda.
Živost je trochu nebezpečná
Živý člověk není dokonale uhlazený. Občas je příliš hlasitý. Občas příliš tichý. Občas překvapí. Živost znamená, že nejsme plně předvídatelní. Že se vyvíjíme. Že nejsme jen souhrnem očekávání druhých. A to může být pro okolí méně komfortní. Ale také opravdovější.
Bezpečnost versus autenticita
Být bezpečný pro druhé je krásné. Ale pokud to znamená, že přestaneme být plní sami sebe, je cena vysoká. Otázka možná nezní, jestli máme být chaotičtí nebo provokativní. Spíš jestli si dovolíme být celiství. Se svými rozpory. Se svými změnami. Se svými odstíny.
Závěrem (bez výzvy ke vzpouře)
Možná bychom si občas mohli dovolit být méně uhlazení. Ne proto, abychom šokovali. Ale proto, abychom zůstali živí. Protože člověk, který je dokonale čitelný a bezpečný pro všechny, může být nakonec nejvíc vzdálený sám sobě. A trochu nejednoznačnosti? Ta možná není hrozbou. Možná je to jen důkaz, že nejsme ploché postavy, ale lidé.

Autor: Ondřej Vejsada | neděle 8.3.2026 7:00

Ondřej Vejsada

