Proč máme někdy nejzajímavější rozhovory s lidmi, které už nikdy neuvidíme
Existují rozhovory, na které si člověk pamatuje roky. Ne proto, že by v nich zaznělo něco převratného. Někdy se vlastně bavíte o úplných blbostech. O počasí, cestování, práci, ženských, chlapech, politice, smrti nebo o tom, proč je české pivo lepší než všechno ostatní. A přesto si ten rozhovor pamatujete. Možná jste ho vedli někde ve vlaku s člověkem, jehož jméno jste ani neznali. V hospodě s chlapíkem, který si přisedl ke stolu. Na dovolené s někým, koho jste potkali jednou a pak už nikdy. A právě to je na tom celé zvláštní. S úplně cizím člověkem dokážeme někdy během půl hodiny probrat věci, o kterých bychom s některými blízkými lidmi nemluvili ani po dvaceti letech. Proč?
Protože cizímu člověku nemáme co dokazovat
Představte si dva rozhovory. V prvním sedíte naproti člověku, kterého znáte dvacet let. Ví, co děláte. Ví, co jste pokazili. Ví, koho jste si vzali, s kým jste se rozešli, jak jste dopadli v práci a že jste před pěti lety tvrdili něco úplně jiného. V druhém sedíte naproti někomu, koho jste poznali před dvaceti minutami. Ten druhý neví vůbec nic. A najednou je vám nějak podezřele dobře. Nemusíte udržovat obraz člověka, kterého o vás vytvořil za posledních dvacet let. Nemusíte vysvětlovat, proč jste tehdy něco udělali. Nemusíte se bát, že si vaši větu za tři týdny vytáhne ze šuplíku. Nemusíte být konzistentní. Nemusíte být ani zajímaví. A hlavně nemusíte být někým konkrétním. Pro toho člověka jste zatím prostě chlap v modré bundě. To je psychologicky nádherně osvobozující. Protože zatímco blízcí lidé znají naši minulost, cizí člověk zná pouze naši přítomnost. A ta se brání mnohem méně.
S blízkými totiž nehovoříme jen spolu. Hovoříme i se svou historií
Tohle je možná důvod, proč se některé rozhovory s lidmi, které známe dlouho, časem podivně zúží. Ne proto, že bychom už neměli co říct. Ale protože oba přesně víme, kdo ten druhý je. „Ty jsi vždycky byl takový.“ „Tohle od tebe znám.“ „Ty přece nemáš rád…“ „Vždyť jsi mi před lety říkal…“ A je to. Rozhovor skončil ještě předtím, než začal. Člověk totiž nemusí být zamčený v místnosti, aby se cítil zavřený v šuplíku. Stačí, když ho někdo zná příliš dobře. Paradoxně nás někdy právě společná historie připraví o možnost překvapit druhého člověka. Cizí člověk nám naopak dovolí být na chvíli někým jiným. Ne falešným. Jen novým. A to je velký rozdíl.
Největší svoboda někdy vzniká tam, kde není žádné pokračování
Je zvláštní, jak moc nás ovlivňuje budoucnost. Když víme, že člověka zítra znovu uvidíme, automaticky začneme hlídat, co říkáme. Protože co když se urazí? Co když si o nás něco pomyslí? Co když to zopakuje někomu dalšímu? Co když jsme to přehnali? Co když jsme byli příliš otevření? A především: Co když budeme muset s tímto člověkem dál žít? A tak filtrujeme. Trochu ubrat. Tohle raději ne. Tady změnit formulaci. Tam se zasmát. A tady už raději říct něco neutrálního, aby náhodou nevznikl problém. Jenže pak přijde vlak, dovolená nebo hospoda. Vedle vás sedí člověk, kterého už za dvě hodiny pravděpodobně nikdy neuvidíte. A najednou: „Víte, já vlastně celý život nevím, jestli dělám správnou věc.“ A druhý: „Já taky.“ A během deseti minut zjistíte, že ten cizí člověk právě prožívá něco, co jste si sami nedokázali přiznat ani doma. Jak je to možné? Jednoduše. Nic po vás nechce. Nečeká, že budete zítra stejný člověk jako dnes. Nemá o vás vytvořenou složku. Nemusí si vás zařadit. A vy nemusíte chránit svou reputaci.
Možná proto máme někdy nejraději rozhovory, které nemají žádné následky
To zní skoro smutně. Ale možná je na tom něco velmi lidského. Existují lidé, kterým bychom chtěli něco říct, ale bojíme se důsledků. A pak existují lidé, kterým to říct můžeme právě proto, že žádné důsledky nebudou. Cizímu člověku můžete říct: „Já vlastně svou práci nesnáším.“ „Myslím, že jsem se oženil moc brzo.“ „Nevím, jestli ji ještě miluju.“ „Mám někdy pocit, že jsem celý život dělal to, co ode mě chtěli ostatní.“ „Bojím se, že až děti odejdou, nebudeme si mít co říct.“ A on možná jen pokrčí rameny. Protože vás nezná. A právě proto vás může na chvíli slyšet. Bez diagnózy. Bez historie. Bez připraveného názoru. Bez věty: „Tohle jsi ale vždycky dělal.“
Je v tom jeden malý paradox
Čím víc o člověku víme, tím víc toho o něm skutečně víme. Ale možná tím zároveň méně slyšíme to, co nám právě teď říká. Protože jeho slova automaticky porovnáváme s tím, co už o něm víme. Cizí člověk nic takového dělat nemůže. Nemá kam zařadit vaši větu. Tak ji prostě poslouchá. A možná právě proto někdy řekne něco, co od blízkých lidí neslyšíme: „A proč to vlastně děláš?“ Bez obvinění. Bez diagnózy. Bez třicetiletého archivu vašich předchozích rozhodnutí. Jen jednoduchá otázka. A člověk najednou zjistí, že na ni nemá odpověď.
Možná nejsme uzavření lidé
Tohle mě na tom celém fascinuje nejvíc. Často o sobě říkáme, že jsme uzavření. Že neradi mluvíme o sobě. Že nejsme sdílní. Že máme problém otevřít se druhým. Ale možná to není tak docela pravda. Možná jsme dokonale schopní otevřít se. Jen si velmi pečlivě vybíráme, před kým si to můžeme dovolit. Protože otevřenost není jen otázkou důvěry. Je také otázkou rizika. Čím víc nám na vztahu záleží, tím víc máme co ztratit. A čím víc máme co ztratit, tím opatrněji mluvíme. Cizí člověk je v tomto směru skoro ideální posluchač. Nemůžeme ho ztratit. Protože jsme ho nikdy neměli. A tak mu někdy řekneme pravdu, kterou před lidmi, o které nechceme přijít, raději schováme.
A pak přijde loučení
„Tak se mějte.“ „Vy taky.“ „Ať se vám daří.“ „Vám taky.“ Dveře vlaku se zavřou. Auto odjede. Dovolená skončí. Hospoda se zavře. A člověk, kterému jste před hodinou vyprávěli věci, které možná nevědí ani vaši nejbližší, zmizí z vašeho života. A je to vlastně v pořádku. Možná jste ho nepotřebovali znát. Možná jste potřebovali jen na chvíli mluvit bez toho, aby mezi vámi stála vaše minulost. Bez toho, aby někdo věděl, jací jste „vždycky byli“. Bez obavy, co si o vás bude myslet zítra. Bez potřeby udržet nějakou svou pečlivě vybudovanou verzi. Jen vy. A někdo, kdo vás nikdy předtím neviděl. A už vás nejspíš nikdy neuvidí. Možná tedy nejsme tak uzavření, jak si o sobě myslíme. Možná jsme jen příliš opatrní tam, kde máme co ztratit.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.