Proč lidé nechtějí slyšet pravdu, i když o ni prosí
„Řekni mi to narovinu.“ „Buď upřímný.“ „Já snesu pravdu, klidně to řekni natvrdo.“
Tyhle věty jsme slyšeli všichni. A možná jsme je i sami pronesli — s pocitem, že jsme hrozně otevření, vyspělí a připravení na velké životní odhalení.
A pak… pak přijde ta pravda. A místo vděku následuje šok, uraženost, obranný manévr, emocionální dýmovnice nebo drobné osobní tsunami.
Protože skutečné zjištění zní: Většina lidí chce pravdu jen tehdy, pokud potvrzuje jejich iluze.
Pravda jako zboží, které chceme — ale nechceme ho otevřít
Když člověk prosí o pravdu, obvykle má na mysli něco ve stylu:
„Řekni mi, že to bude dobré.“
„Řekni mi, že jsem v právu.“
„Řekni mi, že jsem skvělý, jen to má drobnou chybičku.“
„Řekni mi upřímně to, co chci slyšet.“
Ale opravdová pravda nebývá příjemná. Někdy je tvrdá. Někdy nečekaná. A často se dotýká toho, co nechceme vidět, natož přiznat.
A hlavně: Pravda obvykle ohrožuje naše ego. A ego je náš nejvěrnější bodyguard — chrání nás i tehdy, když by bylo lepší si to se sebou konečně vyříkat.
Když pravda narazí na naše zrcadlo
Psychologicky vzato existují tři momenty, kdy pravdu nechceme slyšet:
1) Když ohrožuje naši identitu
Například: „Víš, ty nejsi tak empatický, jak si myslíš.“ nebo „Tady jsi prostě udělal chybu.“
Tohle je horší než facka. Lidé raději přijmou kritiku svého auta než své povahy.
2) Když ukazuje, že máme podíl na problému
To je klasika ve vztazích. Každý chce slyšet „ano, chyba nebyla u tebe“. Ale když slyší „podívej, tady jsi to pokazil i ty“, nastává emoční blackout.
3) Když nás nutí něco změnit
Protože změna = námaha. A námaha = „nechci“. Takže raději pravdu odmítáme a řekneme, že je to necitlivé, přehnané nebo „to nebylo potřeba říkat“.
Obranné mechanismy aneb pravda je nepřítel
Když slyšíme pravdu, často se aktivují psychologické „antirakety“. Tady jsou ty nejčastější:
popření: „To není pravda, vůbec!“
bagatelizace: „No tak, to je přehnané, děláš z komára velblouda.“
útok: „A co ty? Ty taky nejsi žádný svatoušek!“
změna tématu: „Hele, co si dáme k večeři?“
emoční extáze: „Nevíš, co já jsem prožila!“
A moje oblíbená:
pseudofilozofické kroužení kolem pointy: „Víš… svět je složitý.“
Ne, někdy není. Někdy je to prostě tak, že jsme něco pokazili. Tečka.
Ironie života: nejvíc se bojíme toho, co nás osvobodí
To je možná největší paradox celé pravdy: Pravda bolí, ale zároveň osvobozuje. A lež hřeje, ale dusí.
V terapii vidím pořád dokola: když si člověk konečně připustí svou pravdu — tu skutečnou, ne tu vyretušovanou — udělá ohromný posun. Jenže většina lidí chce změnu bez pravdy. Chtějí úlevu bez bolesti, posun bez konfrontace a štěstí bez vnitřního úklidu.
To je jako chtít břišáky bez cvičení, zralý vztah bez konfliktů a klid v duši bez toho, aby se člověk podíval do temných šuplíků své minulosti.
Proč je to tak těžké přiznat? Protože pravda je intimní
Pravda není informace. Pravda je zranitelnost. Říct „máš pravdu“ je jako otevřít brnění a ukázat břicho. A to lidé dělají jen velmi neradi.
Přiznání pravdy znamená: sundat masku, odložit obranu, přestat hrát roli, přijmout vlastní nedokonalost. A to je ta největší odvaha.
Takže… chceme pravdu? Nebo jen její hezkou kopii?
Kdybych měl shrnout celé téma do jedné věty, byla by to tahle: Lidé nechtějí pravdu. Lidé chtějí validaci. A teprve když je nejhůř — pak teprve pravdu opravdu potřebují. A když ji nakonec uslyší… skoro vždycky si uvědomí, že byla přesně to, co je mělo posunout.
Jenže do té doby budeme dál říkat magické věty:
„Řekni mi to na rovinu.“
„Neboj, já to ustojím.“
„Já jsem za upřímnost.“
A pak nás upřímnost srazí na kolena a my tiše dodáme: „Ale tohle jsem teda slyšet nechtěl.“
Ondřej Vejsada
