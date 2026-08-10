Proč jsme někdy nejméně ohleduplní právě k těm, které máme nejraději?
Je to zvláštní paradox. Na cizího člověka v obchodě se usmějeme. Prodavačce poděkujeme. Kolegovi popřejeme hezký den. A když omylem do někoho na ulici vrazíme, automaticky řekneme: „Promiňte.“ Pak přijdeme domů. A tam občas projdeme kolem člověka, kterého máme nejraději, aniž bychom zvedli oči od telefonu.
Čím déle nad tím přemýšlím, tím víc mám pocit, že nejde o nedostatek lásky. Naopak. Právě lidem, vedle kterých se cítíme nejbezpečněji, ukazujeme svou nejméně upravenou verzi. Nemusíme se hlídat. Nemusíme dělat dojem. Nemusíme být stále milí. A to je vlastně dobře. Jenže má to jeden háček.
Bezpečí totiž někdy nenápadně přechází v samozřejmost.
A se samozřejmostí mizí maličkosti, které dříve přicházely úplně automaticky. Poděkování. Úsměv. Pozornost. Zájem. Ne proto, že bychom je už necítili. Jen máme pocit, že už je není potřeba dávat najevo.
Na začátku vztahu si lidé všímají téměř všeho.
Pamatují si oblíbenou kávu. Ptají se, jak dopadl důležitý den. Posílají zprávu jen proto, aby udělali radost. Po letech často zůstane stejná náklonnost. Jen některé drobnosti tiše zmizí. A právě ony přitom bývají tím, co vztahy drží pohromadě.
Podobné je to i mimo partnerské vztahy.
Děti bývají milejší na návštěvu než na rodiče. Rodiče bývají trpělivější s cizími dětmi než s vlastními. V práci se často ovládáme mnohem víc než doma. Jako bychom si největší porci sebekontroly nechávali pro lidi, na kterých nám vlastně záleží nejméně.
Je to pochopitelné.
Domov je místo, kde si konečně můžeme odpočinout. Nemusíme hrát žádnou roli. Nemusíme být dokonalí. Jen bychom si měli dát pozor, abychom si autenticitu nespletli s neohleduplností. To, že se vedle někoho cítíme bezpečně, ještě neznamená, že přestal potřebovat naši pozornost.
Někdy přemýšlím, jestli vztahy nekončí velkými dramaty méně často, než si myslíme. Možná se mnohem častěji opotřebovávají drobnostmi. Nevyřčeným poděkováním. Nepoloženou otázkou. Nepřítomným pohledem. Větou, kterou jsme už dávno přestali říkat, protože jsme měli pocit, že ji ten druhý přece dávno ví.
Možná právě v tom spočívá jeden z největších paradoxů blízkosti. Čím víc si můžeme dovolit být sami sebou, tím větší odpovědnost máme nezapomenout na obyčejnou lidskou ohleduplnost. Protože lidé, kteří jsou nám nejblíž, si naši nejlepší verzi nezaslouží méně než cizí. Možná právě naopak.
Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
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Ondřej Vejsada
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