Proč je dnes tak snadné být pohoršený

Pohoršení je dnes rychlé a lákavé – dává jasnou identitu i pocit morální převahy bez námahy. Jenže zjednodušuje svět víc, než si připouštíme. Text o tom, proč se tak snadno rozčilujeme.

Stačí jedna věta. Jeden komentář. Jedna fotografie. A během pár minut je jasno: někdo udělal něco „nepřijatelného“. A ostatní už vědí, jak se k tomu postavit. Pohoršení dnes přichází rychle. A někdy až překvapivě ochotně. Jako by lidé na podobné momenty čekali.
Pohoršení jako jednoduchá jistota
Když se nad něčím pohoršíme, děje se zvláštní věc. Na chvíli máme úplně jasno. Kdo je špatný. Kdo je dobrý. A na které straně stojíme my. Svět se zjednoduší. Zmizí pochybnosti. A to je velmi příjemný pocit. Protože v běžném životě bývá pravda mnohem méně přehledná.
Rychlá identita
Pro mnoho lidí je dnes identita trochu nejasná věc. Kdo vlastně jsem? Čím se liším od ostatních? Za čím stojím? Odpovědi na tyhle otázky nejsou jednoduché. Ale pohoršení nabízí rychlou zkratku. Stačí říct: „Tohle je nepřijatelné.“ A hned víme, kdo jsme. Jsme ti, kteří stojí na správné straně.
Morální výška bez námahy
Další zvláštní věc je, že pohoršení nic nestojí. Nemusíme nic budovat. Nemusíme nic dokazovat. Stačí odsoudit. A okamžitě máme pocit, že stojíme o kousek výš. Ne proto, že bychom něco vytvořili. Ale protože jsme označili chybu někoho jiného.
Proč to funguje
Mozek má rád jednoduché příběhy. Dobro proti zlu. My proti nim. A pohoršení přesně takový příběh nabízí. Nepotřebujeme znát celý kontext. Stačí fragment. A zbytek si mozek doplní sám.
Malý problém
Jenže svět je obvykle složitější. Lidé dělají chyby. Říkají věci, které později myslí jinak. Jednají pod tlakem, v emocích nebo prostě hloupě. A když každou chybu okamžitě proměníme v morální soud, začneme žít ve světě, kde je stále méně prostoru pro obyčejnou lidskou nedokonalost.
Pohoršení jako zrcadlo
Možná stojí za to si občas položit jednoduchou otázku. Když se nad něčím pohorším – co přesně mě na tom tak dráždí? Je to opravdu ten čin? Nebo pocit, že se na chvíli můžu cítit o něco lepší?
Tichá alternativa
Možná existuje ještě jiná možnost. Ne všechno omlouvat. Ale ani neodsuzovat tak rychle. Občas si připustit, že lidé jsou složitější, než jak vypadají v jedné větě nebo v jedné situaci. A že skutečná morálka není v tom, jak rychle se dokážeme pohoršit. Ale v tom, jak dlouho jsme ochotni přemýšlet.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 27.3.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Jsme pořád stejní lidé? Biologie na tu otázku odpovídá zvláštním způsobem

Jsme pořád stejní, když se naše tělo neustále mění? Biologie odpovídá překvapivě: nejsme tím, z čeho jsme složeni, ale tím, jak je to uspořádané. Text o těle, paměti a identitě.

26.3.2026 v 7:01 | Karma: 8,64 | Přečteno: 95x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když muž pochopí, že nikdo nepřijde

Moment, kdy muž pochopí, že nikdo nepřijde, není prohra, ale obrat. Konec čekání přináší zvláštní klid i svobodu: méně vysvětlování, víc jednání a převzetí odpovědnosti za vlastní život.

25.3.2026 v 7:00 | Karma: 11,34 | Přečteno: 240x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří neumějí přijmout kompliment

Proč je pro mnoho lidí těžší říct „děkuju“ než kompliment zlehčit? Text o tom, jak odmítání pochvaly odhaluje vztah k sobě – a proč přijetí ocenění není pýcha, ale schopnost unést vlastní hodnotu.

24.3.2026 v 7:00 | Karma: 8,11 | Přečteno: 107x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který už nepotřebuje být zajímavý

Muž nemusí být zajímavý, aby měl váhu. Když přestane hrát roli „osobnosti“, objeví se klid i respekt. Text o tichém posunu od potřeby zaujmout k pevnosti, která nic nedokazuje.

23.3.2026 v 7:00 | Karma: 8,49 | Přečteno: 110x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Lidé, kteří potřebují mít pravdu i sami před sebou

Potřeba mít pravdu neprobíhá jen ve sporech s druhými, ale i uvnitř nás. Vnitřní obhájce dokáže vysvětlit téměř cokoliv. Text o tom, proč se sami před sebou hájíme – a co se stane, když ten proces zastavíme.

20.3.2026 v 7:00 | Karma: 5,87 | Přečteno: 76x | Ostatní
Nejčtenější

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 431
  • Celková karma 9,64
  • Průměrná čtenost 168x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.