Proč je dnes tak snadné být pohoršený
Stačí jedna věta. Jeden komentář. Jedna fotografie. A během pár minut je jasno: někdo udělal něco „nepřijatelného“. A ostatní už vědí, jak se k tomu postavit. Pohoršení dnes přichází rychle. A někdy až překvapivě ochotně. Jako by lidé na podobné momenty čekali.
Pohoršení jako jednoduchá jistota
Když se nad něčím pohoršíme, děje se zvláštní věc. Na chvíli máme úplně jasno. Kdo je špatný. Kdo je dobrý. A na které straně stojíme my. Svět se zjednoduší. Zmizí pochybnosti. A to je velmi příjemný pocit. Protože v běžném životě bývá pravda mnohem méně přehledná.
Rychlá identita
Pro mnoho lidí je dnes identita trochu nejasná věc. Kdo vlastně jsem? Čím se liším od ostatních? Za čím stojím? Odpovědi na tyhle otázky nejsou jednoduché. Ale pohoršení nabízí rychlou zkratku. Stačí říct: „Tohle je nepřijatelné.“ A hned víme, kdo jsme. Jsme ti, kteří stojí na správné straně.
Morální výška bez námahy
Další zvláštní věc je, že pohoršení nic nestojí. Nemusíme nic budovat. Nemusíme nic dokazovat. Stačí odsoudit. A okamžitě máme pocit, že stojíme o kousek výš. Ne proto, že bychom něco vytvořili. Ale protože jsme označili chybu někoho jiného.
Proč to funguje
Mozek má rád jednoduché příběhy. Dobro proti zlu. My proti nim. A pohoršení přesně takový příběh nabízí. Nepotřebujeme znát celý kontext. Stačí fragment. A zbytek si mozek doplní sám.
Malý problém
Jenže svět je obvykle složitější. Lidé dělají chyby. Říkají věci, které později myslí jinak. Jednají pod tlakem, v emocích nebo prostě hloupě. A když každou chybu okamžitě proměníme v morální soud, začneme žít ve světě, kde je stále méně prostoru pro obyčejnou lidskou nedokonalost.
Pohoršení jako zrcadlo
Možná stojí za to si občas položit jednoduchou otázku. Když se nad něčím pohorším – co přesně mě na tom tak dráždí? Je to opravdu ten čin? Nebo pocit, že se na chvíli můžu cítit o něco lepší?
Tichá alternativa
Možná existuje ještě jiná možnost. Ne všechno omlouvat. Ale ani neodsuzovat tak rychle. Občas si připustit, že lidé jsou složitější, než jak vypadají v jedné větě nebo v jedné situaci. A že skutečná morálka není v tom, jak rychle se dokážeme pohoršit. Ale v tom, jak dlouho jsme ochotni přemýšlet.
Ondřej Vejsada
