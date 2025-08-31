Proč dnes raději hledáme instantní řešení než skutečnou změnu?
Kdysi lidé hledali smysl života u ohně, v církvi, v hospodě nebo aspoň v rodinné radě starších. Dnes ho hledáme ve… slevovém letáku. Nebo přesněji – v poličce s doplňky stravy, v online kurzu, který slibuje změnit život za 21 dní, případně v podcastu motivačního guru, který nás přesvědčuje, že všechno, co potřebujeme, je pozitivní myšlení a zelený ječmen nalačno.
Žijeme v době, kdy se „řešení“ stalo zbožím. Únava? Vitamin C. Nespavost? Magnesium. Krize smyslu? Mindfulness aplikace. Pocit prázdnoty? Self-care balíček s aromaterapií a návodem „Jak milovat sám sebe v pěti krocích“. Všechno hezky zabalené, instantní a hlavně – rychle dostupné.
Problém je, že řešení obvykle vydrží tak dlouho, než vyprázdníme krabičku tabletek. Pak se kruh opakuje. Jsme jako moderní alchymisté – místo kamene mudrců hledáme tu jednu správnou kapsli, která z nás udělá šťastné, klidné a úspěšné lidi. A zatímco naši předci si lámali hlavu nad tím, jak přežít zimu, my řešíme, zda je lepší magnesium ve formě citrátu nebo bisglycinátu.
Psychologicky to má jednoduché vysvětlení: skutečná změna bolí. Chce čas, disciplínu, často i nepohodlí. Zato instantní řešení nám dovolí zůstat přesně tam, kde jsme – jen s pocitem, že „na tom pracujeme“. Vlastně kupujeme spíš alibi než změnu. A co je na tom nejvtipnější? Když se pak podíváme na sociální sítě, zjistíme, že jsme v tom úplně všichni. Jeden sdílí fotku nové lahvičky s vitamíny, druhý svůj online kurz jógy, třetí ukazuje, jak si pořídil „bio budík“ (rozuměj: aplikaci, která tě vzbudí ve správné spánkové fázi, protože vstát normálně je přece moc obyčejné).
Na konci dne jsme ale pořád unavení, pořád hledáme smysl a pořád doufáme, že to příště konečně vyjde. Jako by naše životy byly nikdy nekončící „pokus č. 73“. Možná je čas si přiznat jednoduchou pravdu: žádné instantní řešení neexistuje. Změna se nekupuje, ta se musí žít. A místo nové krabičky vitaminů bychom občas potřebovali jen vyspat se, jít na procházku nebo si konečně s někým normálně popovídat. Ale chápu – to se do hezké krabičky zabalit nedá.
Ondřej Vejsada
Proč máme pocit, že nás pořád někdo hodnotí – i když si nás vlastně nikdo nevšímá?
Máme pocit, že nás všichni sledují a hodnotí, ale většina lidí je příliš zaměstnaná sama sebou. Efekt reflektoru klame – jsme svobodnější, než si myslíme.
Ondřej Vejsada
Proč dnes každý hledá viníka jinde – a málokdo v zrcadle
Hledat viníka venku je snadné, ale bere nám to sílu. Skutečná změna začíná ve chvíli, kdy se podíváme do zrcadla a přiznáme si vlastní podíl.
Ondřej Vejsada
Stereotypy – o co tu vlastně jde?!
Stereotypy v nás vyvolávají bouři emocí, přestože v sobě často nesou zrnko pravdy. Možná největší paradox dneška? Strach ze stereotypů samotných.
Ondřej Vejsada
Všichni jedineční a přitom na jedno brdo: proč dnešní individualita působí jako uniforma
Touha být výjimečný se změnila v uniformu – všichni chceme působit jinak, a přitom vypadáme stejně. Skutečná jedinečnost začíná tam, kde přestaneme hrát pro publikum.
Ondřej Vejsada
Když už nemáme modly, hledá se guru aneb pravdu najdete všude, jen ne v sobě
Modly jsme odložili, ale touha po guruech zůstala. Hledáme pravdu u influencerů a koučů, místo abychom si ji přiznali sami. Jenže ta se neprodává v e-booku za 999 Kč.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Trump chce zákaz korespondenčního hlasování. Chystám dekret, oznámil
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se chystá vydat exekutivní nařízení vyžadující od...
Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky
Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si...
Specnaz s kojencem. Srdceryvná fotka zakryla zpackaný zásah v Beslanu
Seriál Vždy, když nastane první školní den, ožívají na Kavkazu vzpomínky na nejhorší teroristický útok v...
Boj o moc u pravoslavných. Církev má v Česku „ruskou“ a „ukrajinskou“ větev
Premium Uvnitř pravoslavné církve v Česku se odehrává boj o majetek a především vliv. Jde o boj mezi...
Pronájem, komerční prostor, Jablunkov
Alej míru, Jablunkov, okres Frýdek-Místek
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 273
- Celková karma 10,82
- Průměrná čtenost 178x