Proč dnes lidé utíkají z vlastního života (ale neví, kam vlastně běží)
„Nestíhám.“ Tohle slovo dnes slyšíte všude. Je to nová společenská omluvenka, heslo do VIP salónku moderní civilizace. Kdo nestíhá, je přece důležitý. Kdo má čas, je podezřelý. A kdo se cítí klidně, ten to pravděpodobně dělá špatně.
Ale když se zeptáte: „A co přesně nestíháš?“, většinou se rozhostí ticho. Nebo se dočkáte sérií neurčitých výmluv: práce, povinnosti, úkoly, lidi, svět… Jenže to není odpověď. To je popis kulisy. A tak si říkám: Před čím to vlastně utíkáme? A kam?
Záhada útěku, který nikam nevede
Když někdo opravdu utíká, zpravidla ví proč. Chce se dostat od nebezpečí. Nebo k něčemu lepšímu. Dnes ale utíkáme úplně jinak. Utíkáme tak, že přitom stojíme na místě. Utíkáme před vlastním strachem, ale tváříme se, že utíkáme před časem. Utíkáme před prázdnotou, kterou nechceme cítit. Utíkáme před sebou – protože tam je největší zmatek.
A tak raději zaplníme dny povinnostmi, kalendář barvami, mobil hláškami a hlavu neustálým šumem. Jen aby nevznikla jediná minuta, ve které by bylo možné slyšet vlastní myšlenku. Protože ty občas nešeptají… ale řvou.
Pocit, že když zpomalíme, přijdeme o něco důležitého
Všiml sis, jak dnes všichni žijí v přesvědčení, že když si sednou a na chvíli nic neudělají, svět se sesype jako domeček z karet?
„Když si dovolím odpočinek, ztratím náskok.“
„Když vypnu, někdo mě předběhne.“
„Když na chvilku vypnu mozek, už ho možná nenastartuju.“
Tohle je fascinující paradox: Nikdy jsme neměli tolik možností zpomalit — ale nikdy jsme z toho neměli větší strach.
Psychologicky je to jednoduché: pokud zastavíme, setkáme se sami se sebou. A to je často horší než ta únava, kterou se snažíme přeprat kávou. Protože únava se dá odložit. Ale pravda o vlastním životě? Ta vám vleze do obýváku i bez pozvání.
Když běh nahradí směr
Kdysi se lidé ptali: „Kam jdeš?“ Dnes se ptáme: „Kolik toho máš?“
Směr nikdo neřeší. Hlavní je rychlost. Je jedno, jestli běžíme k lepším vztahům, smyslu nebo k vyhoření. Hlavně, že běžíme.
To je možná nejvíc absurdní: Raději máme pocit pohybu než pocit života. Běháme jako křečci v kolečku a tváříme se, že je to maraton. Dokonce se u toho fotíme, abychom všem dokázali, jak skvěle nestíháme.
„Musím toho stihnout ještě tolik…“
Ale co přesně?
Skutečnost je jednoduchá: Většina toho, co honíme, by se nestalo, kdybychom přestali utíkat. A většina stresu, který nosíme, není z toho, co opravdu děláme, ale z toho, co si myslíme, že bychom dělat měli.
Život se ale nechová jako honička, kde je potřeba přeprat všechny ostatní. Chová se jako tichý učitel, který nás sleduje s mírným pobavením: „Klidně běž, Ondro. Já počkám. Ty se vrátíš.“
A opravdu. Vždycky se vrátíme. Do bodu, odkud jsme utekli: k sobě.
Co s tím? (Bez laciných návodů)
Nechci ti říkat, že máš zpomalit, meditovat nebo jezdit na dovolenou do kláštera. Spíš navrhuju jednoduchý experiment:
Polož si otázku „Před čím utíkám?“ a nezastavuj se u první odpovědi. Zkus třetí. Pátou. Osmou. Ta pravá je většinou ta, u které se ti nechce pokračovat. A až ji najdeš, možná zjistíš, že tvůj život vlastně nikam neutíká.
Utíkáš jen ty. A když přestaneš, život se najednou přiblíží. Tichý, dostupný, připravený. Jako by říkal:
„Vítej zpátky. Tady jsi měl být celou dobu.“
Závěr? Hodně jednoduchý.
Možná není problém v tom, že nestíháme. Možná je problém v tom, že nechceme stíhat sami sebe. A tak běžíme. A běžíme. A běžíme.
Až jednou dojdeme do bodu, kde to celé konečně pochopíme: Nemusíme běžet rychleji. Stačí běžet správným směrem.
A někdy je ten správný směr úplný opak běhu.
Ondřej Vejsada
Google nám vzal pokoru aneb čtení návodu jako životní styl
Žijeme v době teoretických odborníků: víme všechno, ale neumíme nic. Google nám vzal pokoru – zaměnili jsme čtení návodů za skutečnou zkušenost. Moudrost ale nezačíná věděním, ale tím, co jsme ochotni opravdu zkusit.
Ondřej Vejsada
Proč dnes všichni radí všem (a nejvíc těm, kteří by to vůbec nepotřebovali)
Žijeme ve světě, kde dnes radí každý všem – nejčastěji těm, kteří o to vůbec nestojí. Rady se staly levnou měnou ega: neslouží pomoci, ale sebeutvrzení. Moudrost však nezačíná radou, ale schopností mlčet, dokud nejsme požádáni.
Ondřej Vejsada
Zodpovědnost jako sprosté slovo aneb proč se raději urazíme, než abychom něco změnili
Zodpovědnost dnes zní jako urážka. Všichni chceme svobodu, ale bez následků — a když se něco nepovede, raději se urazíme, než abychom něco změnili. Přitom říct „tohle je na mně“ je ten největší projev vnitřní síly.
Ondřej Vejsada
Smysl života na zkoušku: proč chceme všechno zažít, ale nic prožít doopravdy
Doba zkušebních verzí nás naučila všechno jen testovat — vztahy, víru, sebe. Chceme zažít všechno, ale nic prožít do hloubky. Skutečný smysl ale nevzniká ve změnách, ale v tom, u čeho dokážeme zůstat.
Ondřej Vejsada
Jak přežít vlastní očekávání (a zůstat přitom normální)
Jsme odborníci na vlastní týrání: „měl bych, musím, už dávno jsem měl“ nám hraje v hlavě nonstop. Největší tlak ale nepochází od druhých – vytváříme si ho sami. Možná stačí jediné: přestat být svým vlastním manažerem.
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měří koncentraci, stojí i MHD
V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahují všechny složky IZS u masivního úniku plynu....
Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku
Nečekané květnové mrazy mají dohru na vánočním trhu. Mráz poškodil budoucí vánoční stromky jak v...
Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí
Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města....
Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA
Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec,...
Prodej rodinného domu Zbuzany, Rychnov nad Kněžnou
Zbuzany, Rychnov nad Kněžnou
3 450 000 Kč
- Počet článků 342
- Celková karma 8,79
- Průměrná čtenost 167x