Proč dnes lidé utíkají z vlastního života (ale neví, kam vlastně běží)

Dnes všichni „nestíháme“, ale málokdo ví co. Utíkáme před prázdnotou, kterou nechceme slyšet, a raději běžíme bez směru. Možná nepotřebujeme víc času — jen odvahu se konečně potkat sami se sebou.

„Nestíhám.“ Tohle slovo dnes slyšíte všude. Je to nová společenská omluvenka, heslo do VIP salónku moderní civilizace. Kdo nestíhá, je přece důležitý. Kdo má čas, je podezřelý. A kdo se cítí klidně, ten to pravděpodobně dělá špatně.
Ale když se zeptáte: „A co přesně nestíháš?“, většinou se rozhostí ticho. Nebo se dočkáte sérií neurčitých výmluv: práce, povinnosti, úkoly, lidi, svět… Jenže to není odpověď. To je popis kulisy. A tak si říkám: Před čím to vlastně utíkáme? A kam?
Záhada útěku, který nikam nevede
Když někdo opravdu utíká, zpravidla ví proč. Chce se dostat od nebezpečí. Nebo k něčemu lepšímu. Dnes ale utíkáme úplně jinak. Utíkáme tak, že přitom stojíme na místě. Utíkáme před vlastním strachem, ale tváříme se, že utíkáme před časem. Utíkáme před prázdnotou, kterou nechceme cítit. Utíkáme před sebou – protože tam je největší zmatek.
A tak raději zaplníme dny povinnostmi, kalendář barvami, mobil hláškami a hlavu neustálým šumem. Jen aby nevznikla jediná minuta, ve které by bylo možné slyšet vlastní myšlenku. Protože ty občas nešeptají… ale řvou.
Pocit, že když zpomalíme, přijdeme o něco důležitého
Všiml sis, jak dnes všichni žijí v přesvědčení, že když si sednou a na chvíli nic neudělají, svět se sesype jako domeček z karet?
„Když si dovolím odpočinek, ztratím náskok.“
„Když vypnu, někdo mě předběhne.“
„Když na chvilku vypnu mozek, už ho možná nenastartuju.“
Tohle je fascinující paradox: Nikdy jsme neměli tolik možností zpomalit — ale nikdy jsme z toho neměli větší strach.
Psychologicky je to jednoduché: pokud zastavíme, setkáme se sami se sebou. A to je často horší než ta únava, kterou se snažíme přeprat kávou. Protože únava se dá odložit. Ale pravda o vlastním životě? Ta vám vleze do obýváku i bez pozvání.
Když běh nahradí směr
Kdysi se lidé ptali: „Kam jdeš?“ Dnes se ptáme: „Kolik toho máš?“
Směr nikdo neřeší. Hlavní je rychlost. Je jedno, jestli běžíme k lepším vztahům, smyslu nebo k vyhoření. Hlavně, že běžíme.
To je možná nejvíc absurdní: Raději máme pocit pohybu než pocit života. Běháme jako křečci v kolečku a tváříme se, že je to maraton. Dokonce se u toho fotíme, abychom všem dokázali, jak skvěle nestíháme.
„Musím toho stihnout ještě tolik…“
Ale co přesně?
Skutečnost je jednoduchá: Většina toho, co honíme, by se nestalo, kdybychom přestali utíkat. A většina stresu, který nosíme, není z toho, co opravdu děláme, ale z toho, co si myslíme, že bychom dělat měli.
Život se ale nechová jako honička, kde je potřeba přeprat všechny ostatní. Chová se jako tichý učitel, který nás sleduje s mírným pobavením: „Klidně běž, Ondro. Já počkám. Ty se vrátíš.“
A opravdu. Vždycky se vrátíme. Do bodu, odkud jsme utekli: k sobě.
Co s tím? (Bez laciných návodů)
Nechci ti říkat, že máš zpomalit, meditovat nebo jezdit na dovolenou do kláštera. Spíš navrhuju jednoduchý experiment:
Polož si otázku „Před čím utíkám?“ a nezastavuj se u první odpovědi. Zkus třetí. Pátou. Osmou. Ta pravá je většinou ta, u které se ti nechce pokračovat. A až ji najdeš, možná zjistíš, že tvůj život vlastně nikam neutíká.
Utíkáš jen ty. A když přestaneš, život se najednou přiblíží. Tichý, dostupný, připravený. Jako by říkal:
„Vítej zpátky. Tady jsi měl být celou dobu.“
Závěr? Hodně jednoduchý.
Možná není problém v tom, že nestíháme. Možná je problém v tom, že nechceme stíhat sami sebe. A tak běžíme. A běžíme. A běžíme.
Až jednou dojdeme do bodu, kde to celé konečně pochopíme: Nemusíme běžet rychleji. Stačí běžet správným směrem.
A někdy je ten správný směr úplný opak běhu.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 27.11.2025 7:06 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 342
  • Celková karma 8,79
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

