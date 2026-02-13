Proč dnes lidé čtou spíš v obraně než se zájmem
Všimli jste si toho taky? Že když dnes něco napíšete – článek, názor, postřeh – značná část lidí ho nečte proto, aby porozuměla, ale proto, aby si ověřila, zda náhodou nejsou napadeni? Jako by se čtení postupně změnilo v jakýsi psychologický test ohrožení. Ne: „Co mi ten text chce říct?“ Ale: „Není to náhodou proti mně?“
Čtení jako obranný sport
Dřív se četlo se zvědavostí. Dnes se často čte se štítem. Lidé vstupují do textu s vnitřním nastavením: „Tak schválně, kde mě chce nachytat.“ „Určitě mi chce něco vnutit.“ „Tohle bude zase o tom, že já jsem špatně.“ A pak už stačí jedno slovo, jedna věta vytržená z kontextu – a čtenář má jasno. Ne o textu. O tom, že je potřeba se bránit.
Co se vlastně brání?
Nejde o názor. Nejde ani o inteligenci. Brání se identita. Texty dnes často nečteme jako sdělení, ale jako potenciální útok na to, kým jsme: na naše hodnoty, zkušenosti, volby, životní styl. Jakmile se někde mihne pocit: „Aha, tohle se mě dotýká“, rozsvítí se vnitřní alarm. A alarm neumí přemýšlet. Alarm jen reaguje.
Psychologický důvod je prostý
Žijeme v době permanentního hodnocení. Pořád jsme: porovnáváni, měřeni, tříděni, zařazováni. A tak jsme si zvykli číst texty stejně, jako bychom četli posudek na sebe sama.
Jenže většina textů není rozsudek. Je to nabídka pohledu. Úhel. Zrcadlo. Někdy trochu křivé. Ale když čtete v obraně, neuvidíte obsah. Uvidíte jen hrozbu.
Zájem vyžaduje klid
Číst se zájmem znamená dovolit si na chvíli nevědět. Nevědět, zda souhlasím. Nevědět, kam mě autor zavede. Nevědět, jestli se mi to bude líbit. A to je pro mnoho lidí dnes překvapivě náročné. Protože klid, ve kterém se může rodit porozumění, je vzácný. A bez klidu se místo myšlení spouští obrana.
Obranné čtení má jeden vedlejší efekt
Text pak vlastně nikdy nemůže uspět. Když souhlasí – je to banalita. Když nesouhlasí – je to útok. Když klade otázky – je to manipulace. Když mlčí – je to zbabělost. A tak se z čtení stává potvrzování vlastního postoje, nikoli setkání s jiným.
Co s tím?
Asi nic revolučního. Možná jen zkusit někdy číst text s tichou otázkou: „Co kdyby to nebylo o mně – ale pro mě?“ A dovolit si: nesouhlasit bez nutnosti útočit, být zasažen bez nutnosti se bránit, odejít bez nutnosti mít poslední slovo. Protože porozumění nezačíná souhlasem. Začíná ochotou být na chvíli nechráněný. A to je dnes, zdá se, jedna z nejtěžších disciplín vůbec.
Ondřej Vejsada
Život je hra. A to stačí.
„Život je hra“ nezní lehkovážně, ale osvobozujícím způsobem. Nejde o výhru ani cíl, ale o to hrát svou vlastní hru vědomě – bez srovnávání, bez cizích pravidel a bez čekání na „až jednou“.
Ondřej Vejsada
Když se člověku uleví – a ego si to vezme osobně
Úleva po těžkém období může vypadat jako zralost – ale někdy je to jen euforie. Když se nová energie vlije do starých vzorců, ego převezme řízení a svoboda se začne tvářit jako pravda o světě.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří čekají, až se jim bude chtít
„Až se mi bude chtít, tak začnu.“ Věta, která zní rozumně, ale často znamená nikdy. Proč motivace nevzniká čekáním, ale pohybem – a jak se z opatrnosti stává tichá brzda života.
Ondřej Vejsada
Když se z „jsem takový“ stane výmluva
„Já už jsem takový“ může znít jako sebepřijetí, ale často je to jen výmluva. Kdy se identita mění v alibi, které nás chrání před změnou – a kdy se z pohodlné jistoty stává tiché vězení?
Ondřej Vejsada
Na některé věci peníze nemáme. A na jiné je máme vždycky...
„Na to teď nemám peníze“ často neříká nic o účtu, ale o prioritách. Proč bez váhání utrácíme za úlevy, ale investici do sebe odsouváme? A co nás ve skutečnosti stojí víc než peníze?
