Proč dnes každý hledá viníka jinde – a málokdo v zrcadle
Když se něco pokazí, máme jasno: „Za to může politika! Nebo šéf! Nebo manžel(ka)!“ A kdyby to nestačilo, ještě je tu počasí, karma nebo retrográdní Merkur. Jen na jednoho zapomínáme – na sebe.
Psychologicky je to jasné: hledat viníka venku je mnohem příjemnější než přiznat, že možná děláme chyby my. Společnost nás v tom navíc podporuje – všude slyšíme, že jsme „obětí systému“, „toxic vztahů“ nebo „špatného prostředí“. A tak se stává, že lidé čím dál častěji stojí před zrcadlem, ale místo pohledu na sebe hledají další výmluvu.
Ironií je, že čím víc se vymlouváme na druhé, tím víc se sami stáváme bezmocnými. Přitom cesta k síle začíná přesně tam, kde končí výmluvy. Ano, někdy je viník opravdu jinde. Ale většinou je aspoň kousek pravdy i na naší straně. A právě ten kousek nám může změnit život – když ho přijmeme.
Možná bychom si měli pořídit nové zrcadlo. Takové, které nám neukáže vrásky, ale výmluvy. To by pak možná nebyla tolik „krize společnosti“, ale jen krize odvahy podívat se pravdě do očí.
Možná by tedy stálo za to, kdybychom si občas položili jednoduchou otázku: „A co když za to fakt můžu já?“ Ne proto, abychom se hned obvinili a bičovali, ale aby nám došlo, že hledat viníka je vlastně docela nudná disciplína. Je to jako hrát karty s falešným balíčkem – člověk má pocit, že pořád vyhrává, ale nakonec mu stejně dojdou trumfy. Opravdová hra začíná až tehdy, když si přiznáme vlastní tahy. A kdo ví, možná zjistíme, že největší úlevou není najít viníka, ale přestat ho vůbec hledat.
Ondřej Vejsada
