Proč a proč a proč? Možná jsme se přestali ptát příliš brzy
„Proč?“ „A proč?“ „A proč ještě?“ Co se vám vybaví, když tohle slyšíte? Děti? A vyvolá to lehký úsměv? Možná by stálo za to se na chvíli zastavit. Není ten úsměv trochu podezřelý?
Dětská otázka, dospělý problém
Děti se ptají neustále. Ne proto, aby provokovaly. Ne proto, aby zesměšňovaly. Ale proto, že chtějí pochopit svět. Jenže dospělí to často nevydrží. „Protože jsem to řekl.“ „Tak to prostě je.“ „Neotravuj.“ A postupně se naučíme, že ptát se moc není vítané. Že otázka „proč“ může být drzost. Že je lepší mlčet – nebo rovnou hodnotit. Možná jsme se odnaučili ptát příliš brzy.
Místo otázky soud
Dnes často vidíme něco, co nám nedává smysl – a místo otázky přijde nálepka. „Jak může volit tohle?“ „Proč to dělá?“ (ale řečeno spíš s odsudkem než se zájmem) „To je přece nesmysl.“ Jenže skutečné motivy druhého člověka většinou neznáme. A přesto jsme si jimi jisti. Možná právě tady vzniká mnoho nedorozumění. Ne v rozdílech samotných, ale v tom, že už se neptáme.
Otázka jako most
Zkuste si představit jiný scénář. Místo věty: „Víš, že tohle dělat nemusíš, že?“ která zní laskavě, ale často v sobě skrývá lehký odsudek nebo obavu, se zeptáte jednoduše: „Prosím tě, proč to vlastně děláš?“ Bez ironie. Bez skrytého hodnocení. Jen s opravdovým zájmem. Najednou se něco změní. Nejen v tom druhém. Ale i v nás.
Co se může stát
Existují tři možnosti.
První: uslyšíte argumenty, které vás nikdy nenapadly. A zjistíte, že jste si vytvořili názor bez dostatku informací.
Druhá: zjistíte, že ten druhý má své důvody – i když s nimi nesouhlasíte. A rozdíl se stane srozumitelnějším.
Třetí: při snaze odpovědět si ten člověk sám uvědomí, že jeho jednání nedává smysl. Ale nebude to vaše vítězství. Bude to jeho vlastní pochopení. A změna, která vychází zevnitř, bývá trvalejší než ta vynucená autoritou nebo tlakem.
Proč se bojíme ptát
Možná proto, že opravdová otázka je risk. Když se ptám s otevřeností, připouštím, že se mohu mýlit. Že moje interpretace není jediná možná. Že svět je složitější než můj první dojem. A to není vždy pohodlné. Je mnohem snazší rychle zařadit, odsoudit a mít jasno.
Dětská zvědavost jako dospělá síla
Možná jsme si dětskou otázku „proč“ spletli s naivitou. Jenže skutečná zvědavost není slabost. Je to forma odvahy. Odvahy připustit, že nevím všechno. Odvahy slyšet něco, co mi nebude příjemné. Odvahy nevstupovat do rozhovoru jako soudce.
Závěrem (otázkou)
Co kdybychom se občas vrátili k tomu prostému, dětskému: „Proč?“ Ne jako zbraň. Ne jako výslech. Ale jako most. Možná bychom zjistili, že mnoho konfliktů nezačíná rozdílem názorů. Ale tím, že jsme se přestali ptát dřív, než jsme začali rozumět. A to je škoda. Protože svět je složitý. A jedna dobře položená otázka může někdy udělat víc než deset dobře míněných rad.
Ondřej Vejsada
Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...
