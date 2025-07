Přemotivovanost – novodobá nemoc výkonu aneb když se z vnitřního plamene stane motorovka

Motivace je fajn – dokud se z vnitřního plamene nestane motorová pila. Proč nás přemotivovanost vyčerpává víc než lenost a jak z toho ven?

Dřív se lidé báli, že budou líní. Dnes mají větší strach, že dělají málo. Málo pracují. Málo tvoří. Málo stíhají. Málo makají na sobě. A někdy i málo spí – protože by tím přece zmeškali příležitost... k větší motivaci.

Zatímco dřív se děti povzbuzovaly větou: „Hlavně se moc neunav, ať ti ještě zbyde síla na blbosti,“ dnes jim dospělí říkají: „V sobotu máš koučink, v neděli kalanetiku, v pondělí školu a hned po ní se naučíš švédsky, protože proč ne? Seberozvoj je přece základ.“

Motivace, která žere vlastní ocas

Motivace je bezesporu dobrá věc. Pomáhá nám vstát z postele, když venku prší, a my máme jít do práce, kterou děláme hlavně proto, abychom měli na kafe, které potřebujeme, protože chodíme do práce. Ale když motivaci zbožštíme, když se stane cílem namísto nástroje, začne se nám připalovat kastrol s realitou. Místo tvořivosti přichází sevřenost. Místo radosti tlak. A místo vize jen excelová tabulka plná barevných deadlineů.

Všimli jste si? Kdo dnes není motivovaný, jako by ani nebyl. A tak se všichni motivují. Motivujeme se vzájemně. Motivace za každou cenu. Sebemotivace. Mikro-motivace. A pak se divíme, že se nám z toho točí hlava.

Syndrom vnitřního biče

Jedním z hlavních příznaků přemotivovanosti je pocit, že pořád ještě neděláš dost. Že když jsi večer místo čtení motivační literatury koukal na film, „prošvihls svůj růst“. Začíná to nevinně: článkem o ranním vstávání. Pokračuje to ledovou sprchou a afirmací do zrcadla. A končí to tím, že si o půlnoci čteš článek o „významu produktivity ve spánku“ a máš výčitky, že zrovna spíš. Přemotivovaný člověk nemá dovolenou – má „režim regenerace“. Nemá odpočinek – má „strategickou pasivitu“. Nemá nudu – má „krizové období stagnace“.

Tichá vnitřní únava

Největší problém přemotivovanosti není ten, že děláme moc. Je to to, že si neumíme přiznat, že už nechceme. Že by nám třeba stačilo míň. Míň cílů. Míň tlaku. Míň toho věčného „musím být lepší, jinak jsem nula“. Zejména u citlivějších a vnitřně přemýšlivých lidí vede tahle smršť „pozitivního tlačení na pilu“ paradoxně k paralýze. Duše se začne bránit: „Když mám pořád chtít víc, tak radši nebudu chtít vůbec nic.“ A tak se z vnitřního plamene stane vnitřní škvarek. A pak to někdo nazve leností. Jenže ono to není lenost. Je to vyhoření z přemotivovanosti.

A co s tím?

Zeptej se sám sebe, komu to všechno dokazuješ. Pokud sobě, fajn. Pokud světu – zhluboka se nadechni.

Zaměň motivaci za smysl. Nemusíš se ráno motivovat, když víš, proč něco děláš. Smysl má větší tah než bič v hlavě.

Dopřej si nemotivované dny. Jen tak. Den, kdy si řekneš: dneska nebudu mít plán. A nebudu mít z toho trauma.

Nechoď do všech dveří, jen proto, že jsou otevřené. Možná tam za nimi není nic jiného než další člověk, který je přemotivovaný, a chce tě motivovat.