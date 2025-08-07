Přehnaná ohleduplnost aneb jak se z lidí stávají plyšové deky
„Promiň, že se vůbec ozývám… Jestli tě to ruší, tak já zas půjdu.“
„Nevadí ti, že dýchám? Pokud ano, můžu na chvíli přestat.“
„Můžeš si sednout sem, ale jen pokud tě to neomezuje v sebevyjádření.“
Zdá se vám to přehnané? Inu, vítám vás ve světě, kde ohleduplnost už dávno není ctností, ale diagnózou.
Když se z respektu stane plazení
Kdysi jsme byli národ drsných patronů. Když babička řekla „zmlkni a jez“, nikdo to nebral jako útok na svobodu slova. Dnes se bojíme říct „dobrý den“, aby to náhodou neznělo pasivně agresivně.
Kde se v nás tahle nová plachost vzala? Možná jsme si ohleduplnost spletli s potřebou být za každou cenu milí. Anebo je to prostě jen nová forma strachu – tentokrát ne z jiných, ale z toho, že bychom náhodou mohli být jiní než ostatní očekávají. Je až komické sledovat, jak se v mezilidských vztazích zcela vytratila přímost. Lidé se místo přímého „nechci“ uchylují k akrobatickým výmluvám, které zahrnují sestřenici z druhého kolena, vyměklé gumy a psychosomatický tlak v solaru.
Plyšové deky místo osobností
Z lidí se stávají měkcí, beztvarí tvorové, jejichž hlavní ambicí je nebýt na obtíž. Hlavně nikoho nenaštvat. Hlavně nikoho nezklamat. Hlavně neříct nic, co by mohlo znít jako názor. Vlastně nejlepší je nic neříkat. Jen se usmívat, přikyvovat a stát u zdi jako tapeta. Tak vznikají „plyšové deky“ – lidé, kteří vás sice nikdy neurazí, ale taky nikdy nezahřejí upřímností. Jsou hebcí, měkcí, bezpeční. Ale když s nimi strávíte hodinu, zjistíte, že si vlastně povídáte s navoněným ničím.
Kde se ztratili nesouhlasníci?
Všimli jste si, že veřejná debata už není debatou, ale soubojem přitakávačů? Řeknete-li „s tím nesouhlasím“, rázem působíte jako krkavec v hejnu holubů. Opoziční názor je dnes podezřelý. Odvaha říct „to si nemyslím“ je pomalu trestná. A tak radši mlčíme. Nebo alespoň mluvíme tak, aby to bylo „v pořádku“ pro všechny. Výsledkem je jazyk bez obsahu, postoje bez postoje a vztahy bez jiskry.
Laskavost není totéž co měkkost
Nepleťme si slušnost s ušlápnutostí. Laskavost totiž nemusí být beztvará. Může být pevná, jasná, důsledná. Někdy je největší laskavost říct druhému: „Hele, tohle už mi nevyhovuje.“ Nebo: „Takhle se mnou nemluv.“ Nebo třeba jen: „Ne, dneska nemám chuť.“ Odvaha říct pravdu je stále vzácnější komoditou. A čím víc se ji bojíme vyslovit, tím víc se z našeho veřejného i osobního prostoru stává kaše z přikyvování a opatrných úsměvů.
Jak z toho ven?
Možná to chce začít malými věcmi. Říct, že vám něco vadí, aniž byste se předem omlouvali za své vlastní emoce. Dovolit si nesouhlasit. Nechat si svůj názor i přesto, že není na plakátu. A hlavně – nevnímat nesouhlas jako útok. Oponovat není nezdvořilost. Je to známka toho, že jsme stále ještě lidé s duší, názorem a páteří.
Ondřej Vejsada
Co tím (ne)naznačuje? Aneb svět bez ženského komplikátoru
Lajknul ti fotku? Neznamená to svatbu. Mužský svět bývá přímočařejší, než by se zdálo – bez šifer, náznaků a tajných vzkazů. Prostě jen klik.
Ondřej Vejsada
Proč nás (ne)oslovují cizí lidé a co to říká o nás?
Oslovit cizího člověka se dnes rovná společenskému riziku. Proč jsme zapomněli mluvit spolu – a co o nás vypovídá, když to přesto někdo udělá?
Ondřej Vejsada
Až budu mít klid, začnu žít. Fakt?
Pořád čekáte, až bude klid, a pak teprve „začnete žít“? Možná se nikdy nedočkáte. Klid není cíl na konci dne — je to schopnost, kterou se učíme právě teď.
Ondřej Vejsada
Děti nemám. Ale zcela jistě vím, jak bys je měl vychovávat!
Rodiče i bezdětní žijí v jiném vesmíru — a přesto si navzájem radí, jak „to dělat líp“. O tiché válce mezi spánkovým deficitem a Bio kávou s názorem.
Ondřej Vejsada
„Tohle je mi nepříjemné!“ aneb jak z útoku udělat obranu
„Tohle je mi nepříjemné“ může znít jako zdravé nastavení hranic. Ale co když je to jen skrytý útok? O tenké linii mezi obranou a manipulací – a jak ji poznat.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských...
„Dobrou noc, Ozzy.“ Desetitisíce lidí se v Birminghamu loučily s hudební legendou
V Birminghamu, rodném městě Ozzyho Osbourna, se konalo poslední rozloučení s touto legendou heavy...
Kamčatku postihlo zemětřesení o síle 8,8, patří mezi největší v historii
Jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie v noci zasáhlo oblast u pobřeží ruského...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Chladný závěr měsíce odvrátil rekord, i tak byl červenec třetí nejteplejší v historii
Svět letos zažil třetí nejteplejší červenec v historii měření, byla to mírná úleva od rekordních...
Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka
Ve Spojených státech začala po půlnoci washingtonského času (6:00 SEČ) platit cla, která uvalila...
Prvních 72 hodin krize. Rakušan představí příručku, jak přežít katastrofu
Co dělat, když vypadne elektřina, dojde voda nebo vás zasáhne živelní katastrofa nebo jiná krize?...
Léto se vrací. Česko čeká o víkendu až tropických 33 stupňů
Po několika chladnějších a oblačných dnech se počasí konečně láme do letního režimu. Od čtvrtka...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 253
- Celková karma 10,28
- Průměrná čtenost 176x