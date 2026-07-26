Pozor na jednu nenápadnou věc. Možná vás provází celý život.
Existují věty, které říkáme tak často, že už je ani nevnímáme. „Snad to dobře dopadne.“ „Když bude štěstí.“ „Uvidíme.“ „Tak se to prostě stalo.“ „Aby se něco nestalo.“ Jsou to obyčejné věty. Nepůsobí nebezpečně. Nikomu neubližují. A přesto mám občas pocit, že každá z nich v sobě nenápadně skrývá jednu myšlenku: Život se nám děje. Ne že ho žijeme. Že se nám prostě děje.
Vzpomínám si, kolikrát jsem jako dítě slyšel: „Opatrně, aby se ti něco nestalo.“ Tehdy mi ta věta připadala úplně normální. Dnes už si tím nejsem tak jistý. Ne proto, že bych měl něco proti opatrnosti. Naopak. Jen přemýšlím, jestli není rozdíl mezi větou: „Aby se ti něco nestalo.“ a „Dávej pozor.“ Na první pohled říkají skoro totéž. Jenže každá z nich nechává odpovědnost někde jinde. V té první čekáme, co přijde. V té druhé přemýšlíme, co můžeme udělat. A to už není jen rozdíl ve slovech. To je rozdíl ve způsobu, jakým se díváme na svět.
Podobných vět používáme mnohem víc.
„Snad mi to vyjde.“ „Tak uvidíme.“ „Když budu mít štěstí.“ Neříkám, že jsou špatně. Jen mě fascinuje, jak nenápadně nás učí přemýšlet. Jako by výsledek našeho života seděl někde venku a my jen čekali, jak rozhodne.
Před časem jsem se přistihl při jedné zvláštní věci.
Měl jsem před sebou pracovní úkol, do kterého se mi vůbec nechtělo. A přistihl jsem se, jak si říkám: „Snad to nějak dopadne.“ Pak mě napadlo změnit jediné slovo. Místo „snad“ jsem si řekl: „Co můžu udělat, aby to dopadlo dobře?“ Úkol zůstal úplně stejný. Jen jsem najednou přestal čekat. Začal jsem jednat. Možná je to maličkost. Ale právě maličkosti občas mění způsob, jakým přemýšlíme.
Samozřejmě že existují věci, které neovlivníme.
Počasí. Nemoc. Rozhodnutí druhých lidí. To by bylo naivní popírat. Jenže vedle nich existuje překvapivě velké množství situací, ve kterých máme mnohem větší vliv, než si připouštíme. Jen jsme si zvykli mluvit tak, jako bychom ho neměli.
Možná právě proto mám rád jednu jednoduchou otázku.
Kdykoliv se přistihnu při větě: „Snad...“ zkusím ji na chvíli zastavit. A zeptám se sám sebe: Co je v téhle situaci opravdu na mně? Ne vždycky najdu odpověď. Ale téměř pokaždé najdu alespoň něco. Telefon, který můžu zvednout. Rozhovor, který můžu vést. Rozhodnutí, které můžu udělat. Omluvu, kterou můžu vyslovit. První krok, který můžu udělat. A najednou už nesedím na lavičce a nečekám, co se život rozhodne se mnou udělat. Najednou jsem jeho účastníkem.
Čím jsem starší, tím méně věřím, že náš život určují velké okamžiky. Mnohem víc ho podle mě formují drobnosti. Slova, která opakujeme. Otázky, které si pokládáme. A věty, které říkáme sami sobě. Možná právě proto není jazyk jen prostředkem, kterým popisujeme svět. Možná je to zároveň způsob, jak se ho učíme prožívat. A někdy stačí změnit jediné slovo. Ne proto, že by se změnil svět. Ale proto, že se změní člověk, který se na něj dívá.
Ondřej Vejsada
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