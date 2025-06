Pleteš se. To se tě netýká. Ale… DOTÝKÁ!

„Tebe se to netýká!“ Možná fakticky ne. Ale emočně? Tam to bolí nejvíc. Když stará zranění spustí nový konflikt, nezbývá než se zeptat: opravdu mi tohle říkáš ty… nebo moje minulost?

„Tebe se to netýká!“

Kolikrát jste to slyšeli? Nebo ještě lépe — kolikrát jste to sami řekli? Jenže pozor, ať vás netrefí vlastní šipka zpět mezi oči. Protože… co když se nás to vlastně netýká, ale dotýká? A v tom je setsakramentský rozdíl.

Dotek nebo zásah? Víte, kde máte modřinu?

Představte si, že máte na paži modřinu. Takovou tu citlivou, zralou, co vypadá jako umělecké dílo podlitinového expresionismu. A kolem vás někdo jen letmo projde. Ani se vás nedotkne — jen se vám mihne kabátem po vzduchu. A vám to připadá jako napadení třetího stupně.

Proč? Protože to bolelo už dávno. Jen jste si nevšimli, že jste bolaví.

A tak se stává, že se nás něco nedotýká fakticky — ale dotýká se nás to emočně. A my zaměníme emocionální dotek za osobní útok. A tak vzniká konflikt. Ne mezi dvěma lidmi. Ale mezi minulostí a přítomností.

Když reaguješ víc, než odpovídá situaci, neodpovídáš situaci

„Promiň, to jsem nechtěl/a.“

„A co jako?! Vždyť tys řek’…!“

„Jo, ale myslel jsem…“

„MĚ TO URAZILO!“

Znáte? Samozřejmě. A jakmile zazní „mě to urazilo“, hra končí. Racionální dialog končí. Zůstane jen nafouknutá emoce, která požaduje náhradu škody za něco, co nikdo nezpůsobil.

Nepohodlí není vždy útok. A nesouhlas není agrese.

Jenže zkuste to říct člověku, kterého se něco „dotklo“. To je jako říkat alergikovi, že ta kočka fakt neměla v úmyslu ho zabít. „Možná ne, ale podívej, jak vypadám!“

Emoční ekvalizér: Hlasitost v nás, ne v nich

Většina lidí nereaguje na to, co slyší. Reaguje na to, co v tom slyší. A to je rozdíl. Jako když vám někdo řekne „máš to zajímavé“ — a vy slyšíte „jsi blbec“. A přitom ten člověk fakt jen… no, nevěděl, jak to říct.

To, co nás zraňuje, nejsou slova druhých, ale naše vlastní stará zranění, která se o ta slova zrovna otřela. Možná omylem. Možná nešikovně. Ale určitě ne cíleně.

A přesto vyletíme jak čertík z krabičky. Proč? Protože máme v sobě emoční spínače. A ti, co je omylem zmáčknou, pak dostanou přes prsty. Jako by za to mohli.

Staré bolesti, nové hádky

Tohle je nejčastější jev v partnerských vztazích.

Někdo řekne:

„Nemám hlad.“

A ten druhý slyší:

„Nechutná se ti moje jídlo, že? Nevážíš si mě!“

A už to jede.

Ale co když se tě to opravdu netýká? Co když se tě to jen dotýká, protože ti to něco připomnělo? A ten druhý o tom vůbec neví? Je to jako když přijdu na návštěvu, zaťukám na dveře, a spustí se alarm na minovém poli. Jen proto, že kdysi někdo jiný v těch dveřích nestál, když měl.

Najednou se místo bouchnutí dveřmi otevře prostor pro porozumění. Třeba zjistíte, že vám ten člověk vlastně nic nechtěl udělat. A nebo že chtěl — a pak aspoň víte, s kým máte tu čest. Ale v obou případech přestanete bojovat se stínem.

Když se tě něco dotkne, nemusíš hned vracet úder

Dotek není facka. A pocit není fakt. Něco mě zabolelo? Dobře. Ale bylo to „o mně“, nebo jen „ve mně“?

To je ta otázka, která z nás dělá dospělé lidi místo emočních detektorů kovu, co na každé pípnutí řvou:

„Tady! Zlato! Zlato!“

Jenže to zlato bývá často jen stará bolest zabalená do nové situace. A tu za nás nikdo nevyřeší. Na to musíme my sami.